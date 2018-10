Válka s FARC po 52 letech skončila. Kolumbie je bezpečná

Jak je to v Kolumbii s bezpečností? Na běžného turistu číhají v Kolumbii podobná rizika jako v okolních jihoamerických zemích.

Co se týká kriminality, rizikovější jsou samozřejmě velká města, naopak venkov je vesměs klidný. Ve městech je potřeba dodržovat “jihoamerická pravidla”. Není rozumné nosit u sebe cennosti, ani se toulat po setmění po prázdných ulicích. Naopak v mnohých částech měst potkáte na ulicích spoustu místních i s malými dětmi ještě v devět hodin večer. Pokud se v Kolumbii vydáváte do neznámých míst, ověřte vždy u místních aktuální bezpečnostní situaci. Stále existují oblasti, kde není klidná situace - většinou to souvisí s nelegální těžbou nebo výrobou a pašováním drog. O turisty se kriminální organizace nezajímají, k únosům turistů prakticky nedochází, ale připlést se do konfliktní zóny může být nebezpečné. Dobrou zprávou je to, že takové oblasti jsou mimo běžně navštěvované turistické trasy. Největší reálné nebezpečí při cestování po Kolumbii je tak patrně riziko dopravní nehody. Řidiči v celé Jižní Americe se na silnicích chovají nesrovnatelně hůře než v Evropě. Riziko se dá snížit výběrem dobré autobusové společnosti, ale i tak budete trnout při předjíždění kamiónů v nepřehledných zatáčkách, kde není vidět více než pár metrů dopředu a řidič spoléhá jen na signály od ostatních řidičů.