Ve Francii lidé kritizují vládu. Nepřipravila se podle nich na podzim, říká Češka

Lidovky.cz: Jak to nyní ve Francii vypadá a jaká opatření zde platí?

Od začátku školního roku tu roste počet nakažených. Opatření jsou různá podle regionů –v Paříži a dalších velkých městech jako Lyon, Nice, nebo Toulouse jsou roušky povinné jak v uzavřených prostorech, tak na ulici, dále platí zákaz shromažďování více než 10 osob a většina barů a kaváren smí mít otevřeno pouze do 22 hodin. Vůbec nejpřísnější omezení jsou v Marseille, kde minulý víkend zavřeli všechny bary a restaurace, což vyvolalo u místních velmi silný odpor. Zavřené jsou i posilovny. Oproti tomu muzea, galerie, kina či knihovny jsou i v těchto oblastech stále v provozu, jen je třeba si dopředu rezervovat vstup přes internet a dodržovat rozestupy. Další příběhy Čechů v cizině čtěte zde Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

V mojí zkušenosti ano. Velmi zřídka vidím někoho bez roušky, ale je fakt, že když tu v polovině září byla poslední vlna veder, lidé si roušky občas sundávali nebo je nosili jen přes ústa, což bylo pochopitelné. Na rozestupy se tu moc nedbá, ale zároveň ubylo fyzického kontaktu jako je podávání rukou nebo polibek na tvář, kterým se Francouzi klasicky zdraví. Mám dojem, že oproti Česku tu je méně „anti-covid“ aktivistů a skeptiků, kteří odmítají nosit roušky nebo rozšiřují konspirační teorie. Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Upřímně necítím až tak velký rozdíl oproti časům před epidemií. Lidé jsou opatrnější, ale rozhodně nelze mluvit o nějaké hysterii. Když se člověk projde po večerní Paříži, téměř nepozná rozdíl – kavárny a bary jsou plné, na zahrádkách posedávají hosté nad skleničkou vína, jen turistů dost ubylo. Jako studentka na Erasmu mám ale velmi subjektivní zkušenost. Dokážu si představit, že pro mnoho lidí je současná situace velmi komplikovaná a frustrující. Minulý týden tu například proběhla nepříliš velká protivládní demonstrace, spojená s hnutím Gilets jaunes. Zde zazněl například požadavek, aby vláda poskytla všem občanům roušky a testy zdarma. Celkově mám ale dojem, že Francouzi si uvědomují rizika koronaviru a neberou ho na lehkou váhu. Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem?

Pro Čechy ani jiné občany EU momentálně žádná omezení neplatí. Negativní test ale musí při vstupu prokázat například Američané nebo Brazilci. Omezený vstup je do zámořských regionů jako Francouzská Guyana nebo Nová Kaledonie, kde je nutný negativní test jak pro příjezd, tak pro odjezd ze země. Je vidět, že je tu o poznání méně turistů než normálně. Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Je to unikátní situace, na které se snažím vidět to pozitivní. Zažít Paříž bez davů a front je přeci jen jedinečný zážitek. Největší komplikace je asi systém výuky na mé univerzitě, který kombinuje distanční a prezenční kurzy podle lichých a sudých týdnů. Do školy tak chodím pouze každý druhý týden a zbytek látky se musím doučit ze zadané literatury, které je tak mnohem více než normálně. Kvůli omezením se také zrušila většina akcí pro studenty Erasmu, což je škoda, ale na druhou stranu tu díky tomu mám více kontaktu s místními, a to je velmi cenná zkušenost. V karanténě na Tchaj-wanu? Neustále vám sledují telefon a třikrát denně nosí jídlo, říká Čech Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

V posledních dnech se tu často řešily právě zavřené podniky v Marseille. Tamní obyvatelé mají pocit, že jim Paříž téměř ze dne na den nařídila zbytečně tvrdá opatření, která škrtí ekonomiku a sociální život. V létě přitom do Marseille odjelo na dovolenou mnoho Pařížanů, kteří nechtěli jezdit do zahraničí, a i kvůli nim se tu nákaza tak silně rozšířila. Restauratérů se zastala i starostka města, která důrazně požadovala, aby omezení začala platit až za několik dní, k čemuž nedošlo. Lidé si samozřejmě na vládu často stěžují, což ovšem není nic nového. Podobně jako u nás tu zaznívá kritika, že vláda během léta nedělala dost pro přípravu na podzimní vlnu. Lidé si také stěžují na státem stanovenou maximální cenu roušek nebo na neschopnost vlády přijít s efektivní aplikací na trasování. Tu současnou s názvem „StopCovid“ si stáhlo pouze okolo tří milionů lidí, a i sám premiér Castex přiznal, že ji v mobilu nemá. Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě něco dala? Byla pozitivní či nikoli?

Myslím si, že epidemie koronaviru byla a je tragická událost, na kterou doplatili hlavně ti nejslabší. Proto se nechci pouštět do nuceného hledání pozitiv v tom stylu, že jsme se během karantény měli čas reflektovat své životy, užít si čas s rodinou, meditovat a podobná klišé. Já osobně si z karantény určitě odnáším více vděčnosti za výhody a privilegia, která ve svém životě mám, jako třeba právě možnost odjet na studium do zahraničí. Na politické rovině covid ukázal zásadní selhání těch politiků, kteří svou kampaň postavili na siláckých řečech a nenávisti, jako Jair Bolsonaro nebo Donald Trump, kteří svým počínáním zavinili zbytečnou smrt tisíců lidí. Doufám tedy, že se voliči poučili a příště nebudou házet hlasy protestním kandidátům, kteří nabízí zdánlivě jednoduchá řešení.