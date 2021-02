Ve Švédsku aplikace upozorňuje na vytížené spoje, aby bylo možné se vyhnout masám lidi, říká Češka

Klára Radouchová žije a pracuje ve Švédsku, které podle ní pandemii zvládá. Vláda pracuje spolehlivě a lidi informuje přehledně o všech změnách a opatřeních. „Je omezen prodej alkoholu - prodávat se smí do osmi hodin večer. To prakticky znamená, že bary a restaurace přijímají poslední objednávky do osmi hodin. Zavírat v tuto hodinu ale nemusí,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní ve Švédsku vypadá a jaká opatření zde platí?

Opatření, která se lidí dotýkají na každodenní bázi, nejsou a zatím nikdy nebyla nijak drastická, byť například na některé sektory podnikání mají zásadní negativní ekonomický dopad. Další příběhy Čechů v cizině čtěte zde Informační kampaň o vládních doporučeních je důsledná a srozumitelná, a informace jsou (byť někdy s drobným zpožděním) dostupné i v cizích jazycích. Zásadně se lpí na dodržování rozestupů: cedule a folie s piktogramy jsou takřka všude ve veřejném prostoru, veřejné dopravě, restauracích nebo v budovách veřejných a státních institucí. Ve veřejné dopravě je ještě doplňková vícejazyčná kampaň, která velmi přívětivým tónem existující opatření připomíná a obecně vybízí k solidaritě vůči ohroženým skupinám obyvatel. Aplikace vyhledávač spojení například upozorňuje na vytížené spoje a čas, nabízí dřívější nebo pozdější čas spojení tak, aby bylo možné se vyhnout masám lidi, a sama nabízí alternativní možnosti dopravy, například na kole.

V lednu ale vešel v platnost nový zákon, který vládě dává možnost některá omezení nejen doporučit, ale nově taky nařizovat. Otevřená jsou předškolní zařízení a první stupeň základních škol, střední a vysoké školy fungují dominantně v online režimu. Je omezen prodej alkoholu - prodávat se smí do osmi hodin večer. To prakticky to znamená, že bary a restaurace zavírají v osm hodin večer, případně přijímají poslední objednávky do osmi hodin. Zavírat v tuto hodinu ale nemusí. Některé provozy, například bowlingová centra nebo sport bary, samy omezily prodej alkoholu úplně a mají dál otevřeno jako dřív při dodržení obecných opatření. Ta momentálně jsou: maximální počet osob v podniku se řídí jeho velikostí při dodržení rozestupu a u stolu nebo herní dráhy mohou byt maximálně čtyři lidé. Zavřená jsou státní a městská muzea, galerie, divadla. Kina a například soukromé galerie fungují v omezeném provozu. Úplně uzavřeny jsou hudební kluby. Ještě loni mohly fungovat s místy k sezení pro velmi malý počet lidí. U malých klubů to ale znamenalo, že ze vstupného nebylo možné platit ani provozní náklady na hudební akce. Sportovní centra zůstávají otevřená, byť s omezením maximálního počtu osob v hale/sále/tělocvičně. Zavřená jsou z části ta, která patří školám nebo centrum volnočasových aktivit pro mládež. Tam ale uzavření souvisí spíše s uzavřením těchto budov vzhledem k přesunu žáků na online výuku. Prace z domova je preferovaným modem práce všude, kde je to možné. Byl zrušen karenční den, nově tak vzniká nárok na kompenzaci mzdy již od prvního dne ve výši cca 80 procent. Nově je v ranní a odpolední špičce a také v obchodech doporučeno nošení roušek Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Obecně ano. Excesy byly zcela ojedinělé a spíše jen na začátku platnosti opatření. Restaurace, které například nedodržely zavírací hodinu nebo nedostatečně omezily počet míst k sezení, byly policií upozorněny a hosté vyzváni k odchodu. Padlo několik mírných pokut a druhý den mohly tyto podniky zase otevřít. Lidovky.cz: Jaká nařízení platila o Vánocích? Jak Švédové vánoční svátky prožívají?

Před Vánoci byl omezen prodej alkoholu po osmé hodině večer. Setkání s rodinou proběhlo alespoň u mých přátel v zásadně omezené míře, často venku při pikniku na sněhu nebo online. Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe? Nejsou už lidé unaveni z neustálých změn?

Ve Švédsku se rozhodne nedá mluvit o neustálých změnách. Vládní doporučení platí vždy delší čas nebo do odvolání, vždy se ale sděluje přibližný předpokládaný časový horizont. V případě, že vláda vydává nové doporučení, informuje o něm s dostatečným předstihem, často v řádu jednotek týdnů tak, aby byl čas o nich informovat, vysvětlit je, a aby se na ně lidé, podniky a instituce měly čas řádně připravit. Lidovky.cz: Jak ve Švédsku staví k vakcíně proti koronaviru a kdy by měla být v zemi dostupná?

Důvěra v bezpečnost vakcíny je poměrně vysoká, což obecně souvisí s důvěrou jak v instituce, tak ve fungování zdravotního systému. Momentálně se již očkují nejvíce ohrožené skupiny seniorů v domech s pečovatelskou službou a těch, kteří využívají mobilní zdravotní a sociální služby. V další skupině jsou zdravotníci a senioři nad 70 let, následně je pak odstupňovaný zbytek populace dle rizika nákazy. Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci ve Švédsku a v Česku?

Ve Švédsku nedochází k nenadálým změnám, populace je dobře informována o opatřeních a jejich důvodech, obecně jsou tato opatření přijímaná neutrálně. Ekonomické důsledky typicky pociťuje sektor služeb, nebo firmy zaměřené na obchod či export, ale například na značnou část lidí v mém okolí opatření výrazně negativně nedopadají, alespoň ne ekonomicky. Na rozdíl od situace v Česku působí centrální i lokální vlády kompetentně a obecně zde stále panuje pocit sounáležitosti. Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Pracuji na stockholmské univerzitě. Po téměř roce od vypuknutí pandemie jsem si zvykla na kombinaci práce z kanceláře a z domova. Online výuka je často výzva. Přihlásila jsem se proto na kurz o efektivní online výuce a online komunikaci pro vysokoškolské pedagogy. Hybridní formu výuky - po dlouhou dobu preferovanou formu výuky na úrovni university, kdy je vždy jen části studentů umožněná výuka v kampusu, zatímco zbytek se vzdělává online, jsme na katedře odmítli proto, že nezajišťuje stejnou kvalitu výuky pro všechny studenty. Chybí mi neformální kontakt s kolegy, výzkumným týmem, i výjezdy na konference a výzkumné stáže. Mimo práci mi pak nejvíc chybí koncerty a kulturní akce. Navíc se obávám, že některá unikátní místa, která se zaměřovala na alternativní kulturní produkci, v důsledku ekonomických dopadů pandemie covidu zaniknou. Abych zmínila něco pozitivního, Stockholm je ideální místo pro sportovní vyžití, momentálně došlo ke znovuotevření zimních sportovišť. V širším centru je mnoho udržovaných a uměle zasněžovaných běžkařských okruhů a udržují se umělé i přírodní ledové plochy. Tak nudu zaháním lyžováním a bruslením. Lidovky.cz: Jak je na tom švédské zdravotnictví? Je k lidem k užitku soukromé zdravotní připojištění, které v zemi funguje?

Ve Švédsku nedošlo na katastrofické scénáře zahlcení nemocnic. Systém funguje dál standardně, byť s nucenými omezeními. Z posledních dvou let ale nemám vlastní zkušenost. Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Ano, v případě příznaků nebo podezření z nákazy. Test se objedná přes aplikaci, typicky následující den je doručen kurýrem. Po provedeni testu ho kurýr zase vyzvedne. Výsledek je dostupný v řádu dnů. S výjimkou několika týdnů, kdy došlo k přetížení, systém funguje celkem hladce. Testovaní zdarma se nevztahuje na případy, kdy se člověk chce otestovat například z důvodu plánované cesty do zahraničí. Cena takového testu pak může dosahovat až 2500 švédských korun. Už před Vánoci ale bylo možné se otestovat v mobilních testovacích centrech, kde se ceny pohybovaly mezi cca 500 a 800 švédských korun.