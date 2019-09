Velenské jezero: bratříček Balatonu. Koupat se tu můžete do podzimu

Voda zde v létě dosahuje teploty běžně 28 stupňů, někdy až 30 stupňů, a koupat se tu dá až do podzimu.

Balaton zná bezpochyby každý Čech. O Velenském jezeře, či chcete-li Velencei-tó, naopak mnozí nikdy neslyšeli. Přitom tato jezera dělí pouhých padesát kilometrů. Pravda, Velenské jezero je mnohem menší, má rozlohu 27 kilometrů čtverečních, zatímco Balaton bezmála 600. Přesto má co nabídnout. Zaujme milovníky přírody, cyklisty a zejména rodiny s dětmi.



Průměrná hloubka Velenského jezera nedosahuje ani dvou metrů. Voda se tak velmi rychle prohřívá a v létě dosahuje teploty běžně 28 stupňů, někdy až 30 stupňů. Koupat se tu tedy dá od pozdějšího jara až do podzimu. Navíc se voda v jezeře pyšní vysokou koncentrací minerálů, takže se jí připisují léčivé účinky.



Pro rekreaci je vhodný východní a zejména pak jižní břeh jezera. Hlavním letoviskem je Velence, které prošlo velkou proměnou. Najdete zde bezplatné koupaliště Velence s udržovaným trávníkem a sportovním hřištěm. Podél břehu jezera zde vede zčásti otevřené a zčásti kryté korzo s řadou kaváren, se stánky se zmrzlinou, s terasou, kde se griluje, a s elegantními obchody.

Jak v letovisku Velence, tak i v dalších na jižním břehu jsou hotely, penziony, apartmány i dobře vybavené kempy, nabízející veškerý komfort. Mají upravené pláže. Najdete zde občerstvení, půjčovny šlapadel i sportovních potřeb, v některých jsou v letní sezoně také animační programy či koncerty. Například kempink a koupaliště Park Strand má vlastní břeh o délce více než 500 metrů. Ideální je nejen ke koupání, ale také k rybaření. V západní části jezera jsou chráněné oblasti se vzácným rostlinstvem a ptactvem.

Za poznáním přírody pěšky, na kole i v loďce

Oblast Velenského jezera tedy nabízí celou řadu aktivit. Užít si tu můžete koupání i vodní sporty. Milovníci přírody se mohou vydat po naučné stezce Madárdal (Ptačí píseň). Je dlouhá 16 kilometrů a skládá se ze tří úseků. Po cestě jsou i pozorovatelny ptáků. Takže dalekohled si určitě vezměte s sebou.

Hezký je také výlet na pahorkatinu u obce Pákozd s krásnými skalními útvary. V Pákozdu je také arboretum s rozhlednou a vzpomínkový park s památníkem, připomínajícím slavnou bitvu z 29. září 1848. Tehdy zde uherští revolucionáři uštědřili porážku císařským vojskům vedeným chorvatským bánem Josipem Jelačićem.

Skutečný ráj je zde pro cyklisty. Okolo jezera vede 28 kilometrů dlouhá cyklostezka, která nabízí pohodový výlet. Zvládnou ho i děti. Na tuto hlavní stezku navazují další, menší okruhy, jež vedou nejen okolními vesnicemi, ale také k mnoha přírodním zajímavostem, k ptačím pozorovatelnám i ke zmíněným skalám nad Pákozdem.

Cyklovýlety si můžete naplánovat pomocí interaktivní mapy na stránkách velencei-to.hu nebo si můžete stáhnout mobilní aplikaci jezera Velence. A mapou s cyklotrasami, naučnými stezkami a značenými turistickými trasami vás vybaví i informační centra.

Okolní přírodu si můžete prohlédnout také přímo z hladiny. Po jezeru jezdí pravidelné lodní spoje, a to mezi obcemi Agárd a Pákozd a mezi obcemi Gárdony a Pákozd.

Zaplatit si můžete i okružní plavbu. Nebo si můžete půjčit loďku či člun a jen tak se projíždět skrytými místy jezera. Případně si z loďky můžete i zarybařit. Rybářský lístek lze zakoupit v obchodě Maďarského rybářského svazu (MOHOSZ) v Agárdu.

Zkrátka zde nepřijdou ani milovníci vína. Nachází se tu totiž vyhlášená vinařská oblast Bence Hegy, tedy v překladu Vrch Bence.

Lázně i královské město

Pokud si dovolenou v Maďarsku neumíte představit bez návštěvy termálních lázních, pak si tu na své přijdete také. Jedny jsou totiž přímo u jezera Velence v Agárdu. Před deseti lety prošly rekonstrukcí, takže dnes jsou lázeňským komplexem evropského standardu. Najdete zde kryté i venkovní bazény. Je tu také rodinný bazén s mnoha vodními atrakcemi a bazén pro nejmenší. Nechybí ani saunový svět. Mimo jiné tu mají levandulovou saunu. Děti se mohou vyřádit na velkém hřišti a v kryté herně.

Ujít byste si neměli nechat ani návštěvu nedalekého města Székesfehérvár. Pod tímto tajemným názvem, který je pro nás Čechy téměř nevyslovitelný a který se překládá jako „Stoličný Bělehrad“, se skrývá krásné město s bohatou historií. Tady bylo korunováno 40 uherských králů a část z nich zde našla i místo posledního odpočinku. Sláva města začala upadat, až když bylo královské sídlo přeneseno do Budína.

Kdo má rád romantická místa, měl by se vydat ještě na okraj města na zámeček Bory (Bory-vár). Jméno dostal po architektovi a sochaři Jenö Borym, který ho postavil pro svoji manželku, malířku Ilonu Komócsinovou. S přestávkami ho stavěl čtyřicet let, dokončený byl až v roce 1959. Vzhledem připomíná rytířský zámek a dnes je tu galerie. Určitě se projděte také zahradou. Je plná soch a fontán.

Vyrazit můžete i do maďarské metropole. Do Budapešti je to totiž od Velenského jezera jen 50 kilometrů. Autem jste tam po dálnici M7 za tři čtvrtě hodiny. Nebo můžete jet vlakem. Ty jezdí z letovisek u jezera každou chvíli na terminál Budapešť-Kelenföld.