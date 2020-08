VIDEO: Až na vrcholky hor v sedle kola. Zažijte cyklo dovolenou v alpském ráji

Úžasná panoramata, trasy pro začátečníky i zkušené bikery a malebná příroda. Salcbursko nabízí pro milovníky horské cyklistiky ideální podmínky. Vychutnejte si aktivní dovolenou v Rakousku stejně jako freestyle lyžařka Sandra Lahnsteiner, která v létě mění lyže za kolo a vyráží vstříc alpským dobrodružstvím.

advertorial

Chce to trochu námahy, ale to, čím člověka krajina v okolí Salcburska odmění, rozhodně stojí za to. Jen pár hodin jízdy z Prahy leží doslova ráj pro všechny cyklisty. Ať už patříte mezi ty, kteří ráno šlápnou do pedálů vstříc alpským výšinám, nebo raději využijete lanovku a následně si vychutnáte downhill sjezd, je pro vás tento rakouský region dokonalým místem pro letní dovolenou.

Salcbursko je totiž doslova protkané stovkami kilometrů tras. Ty jsou navíc orámovány impozantními výhledy, které jen tak někde nenajdete. Zvolit si můžete horskou cyklo túru rozkvetlými loukami, kolem jezer a vodopádů, nebo se nechat zlákat adrenalinovější verzí v některém z bike parků, které najdete například v Leogangu, Saalbach-Hinterglemmu, Wagrainu. Zamířit můžete také do Wildkogel Areny nebo vyzkoušet MTB-Trail Maiskogel.