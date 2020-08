VIDEO: Příjemná procházka i náročná túra. Pastviny a jezera Salcburska jsou pro každého

Za zážitky nemusíte jezdit daleko, jen pár hodin cesty z Prahy se nachází rakouská spolková země Salcbursko – ráj, kde stačí nazout pohorky a vydat se vstříc dobrodružství. Zkuste třeba trasu kolem průzračného salcburského jezera Tappenkarsee po stopách olympijské vítězky v alpském lyžování Annemarie Moser-Pröll.

advertorial

Cinkání kravských zvonců, bzučení hmyzu na rozkvetlých pastvinách, zurčící potůčky i křišťálově čistá voda horských jezer čekají na turisty v údolí Kleinarl zhruba hodinu a půl cesty od města Salcburku. Vyšlápněte si k jezeru Tappenkarsee do nadmořské výšky 1 762 metrů, nebo k jeho menšímu „bratrovi“ Jägersee. Zpátky to vezměte přes Schwabalm a ještě dál přes majestátní vodopád a klidně si v horách vychutnejte jejich kouzlo i v noci na některé ze salcburských salaší. Dolů do údolí se zase vydejte krásnou cestou alpskou přírodou přes chatu Kleinarl Hütte.

Oblíbená turistická oblast Salcburska nabízí nespočet tras – vyberte si tu svou podle vašich přání i fyzických možností a vydejte se na odpolední procházku či několikadenní túru krajem pastvin a salaší, které dokreslují romantickou idylu úchvatné alpské krajiny.