Vlakem po Evropě. Ušetříte si nervy z přecpaných silnic a zažijete dobrodružství

Zvláštní kouzlo, nádech dobrodružství, zodpovědné cestování i trocha nejistoty. Tohle všechno v sobě zahrnuje cestování vlakem. Evropa je protkána hustou sítí železničních tras, kvalita služeb se zvyšuje a i nádraží jsou čistší a bezpečnější. A navíc se ve vlaku vyhnete nervům z ucpaných dálnic.

Seděl jsem v jídelním voze vlaku z Brna do rakouského Bregenzu. Sledoval jsem ubíhající krajinu za oknem, zatímco žena s dětmi seděla v rodinném vagonu, kde jsme pro dnešní den rozložili svá zavazadla. V poklidu si četla knížku, děti si chvilku hrály deskovou hru a pak si společně pustily oblíbený film na notebooku. Já jsem dojedl hovězí líčka s bramborovou kaší, zapil je čepovaným plzeňským pivem, ještě jsem zaplatil kávu s sebou pro ženu a vracel jsem se pomalu k rodině. Jaký to rozdíl oproti nervní a vyčerpávající jízdě autem!



Jak nakupovat Jízdenky na vlaky po Evropě: využívejte výhodné nabídky dopravců



jízdenky do vzdálenějších destinací rozdělujte podle států i zvláštních nabídek



využívejte weby lokálních dopravců



plánujte cestu vlakem dostatečně předem



jízdenky si vždy vytiskněte, v mnoha zemích nestačí mít je v mobilu



vždy si pořiďte místenku, pokud to jde



Tuto trasu jsme s rodinou za posledních pět let absolvovali asi sedmkrát, až nás napadla spásná myšlenka – vlak. Za včasné jízdenky Českých drah jsme zaplatili několik stokorun, takže když jsme doma se ženou sčítali náklady, vyšla nám cena za železnici pro čtyřčlennou rodinu cenově lépe než jízda rodinným vozem. a pokud jde o čas, tenhle vlak do cílové stanice dorazí po deseti hodinách, což je o hodinu a půl více než doba, kterou vám ukáže navigace. Ta však nepočítá s nutnými přestávkami na jídlo, protažení, toaletu a především s únavou řidičů a náhlými dopravními komplikacemi. Několikrát se tak stalo, že se naše cesta z osmi předpokládaných hodin protáhla – třeba až na rekordních čtrnáct.



Pohodlí a klid jsou ve vlaku oproti autu nesrovnatelné, zvlášť pokud uvíznete v dopravní zácpě na D1 nebo stojíte v koloně někde za chorvatskou hranicí a k moři už to máte jen kousíček, případně marně přemýšlíte, proč jste nechali doma sněhové řetězy, když krkonoše hlásily nové přívaly sněhu. Do toho vaše děti po sedmi hodinách jízdy neudrží v sedačce ani mobil či tablet, bolí vás záda, nohy i hlava…

Komfort cestování vlakem

Kouzlo dopravy po kolejích spočívá ve volnosti a pohodlí, které vagony cestujícím dávají. Nemluvíme o příměstských vlacích, jež vezou každé ráno do města tisíce lidí spěchajících do práce. mluvíme o vlacích na delší tratě. Na víkend na Vysočinu, výlet do krkonoš, do alp, k moři…

Při cestování po železnici dovolená začíná už ve chvíli, kdy za vámi zaklapnou dveře a souprava se rozjede. Ve vlaku máte víc místa než v letadle, autobusu nebo autě. Skvělé je, že nemusíte řídit, nemusíte se soustředit na jízdu, řešit stresové situace. můžete se věnovat čtení, hraní her, vyprávění si s kamarády nebo úplně neznámými lidmi, které k vám do kupé svedla stejná cesta. Nebo můžete prostě jen sledovat krajinu ubíhající za oknem.

Dnes mají navíc dálkové vlaky různé oddíly, které vyhovují různým lidem. pro ženy je speciální část vlaku, kde se cítí bezpečně. Jiné vagony mívají místa pro klidný odpočinek nebo práci, jimž se říká tiché oddíly. Naproti tomu tu jsou vagony či kupé pro rodiny s dětmi, kde se naopak očekává, že vám hluk vadit nebude. Dávnou klasikou jsou jídelní vozy a bistra pro případ, že cestou dostanete hlad či žízeň – mají vše od malé svačinky až po hlavní jídlo, od kávy v porcelánovém hrnku až po čepované pivo ve skle či šampaňské. Nebo jednoduše vytáhnete z batůžku či kufru svačinu a v klidu se najíte. To všechno za jízdy. Žádné zastavování na benzinkách na jídlo, na protažení, na záchod, žádné popojíždění v zácpách. Žádný stres. To znamená, že i když je často doba jízdy vlaku delší než cesta autem či autobusem, co do pohodlí jednoznačně vítězí železnice.

A to ještě nebyla řeč o tom, že se ve vlaku můžete i za jízdy dosyta vyspat. Pro dlouhé cesty bývají totiž ideální místa v lůžkovém voze nebo vlastním lůžkovém kupé, v nichž se cestou na dovolenou nebo na lyžovačku pohodlně vyspíte, a navíc osprchujete. Na první pohled se zdají být noční vlaky dražší, ale když cenu propočítáte a srovnáte s náklady na auto, amortizaci, případně ubytování na noc, protože někde byste nakonec přespat museli, už to není tak dramatické. Platí se za to, jaké pohodlí a soukromí chcete mít: od lehátka v šestimístném kupé, kde se můžete potkat i s jinými cestujícími, přes lůžkového kupé, kde se za určitých podmínek vyspí rodina se dvěma menšími dětmi (toaletu a sprchu máte společnou s dalšími cestujícími), až po nejluxusnější variantu, jíž je spojení dvou lůžkových kupé s vlastní sprchou a toaletou.



Nočním vlakem se dá z několika míst v Česku dojet do Varšavy, Budapešti, Košic, Berlína, Curychu nebo třeba až do Moskvy.

Minusy železnice

I když je cestování po železnici nesrovnatelně pohodlnější než ještě před pár desítkami let, mají vlaky stále svá „ale“. Kvalita poskytovaných služeb se zlepšuje a nové soupravy, které plošně nakupují všichni železniční dopravci v Evropě, nabízejí už v základní výbavě solidní komfort. A tak i v mnoha příměstských vlacích máte kromě čistého WC také wi-fiči elektrické zásuvky.

Obecně platí, že směrem ze západu Evropy na východ se kvalita vlaků i komfort a bezpečí na nádražích snižují. Nicméně ten, kdo je obezřetný, riziko nějaké nepříjemné události výrazně snižuje. S bezpečím a kvalitou ve vlacích i na nádraží zase rostou ceny jízdenek. Takové nádraží v rumunském Brašově není zrovna nejčistší, Rumuni hodně cestují v noci, a tak bývá dost přeplněné, ale jízdenky stojí v přepočtu pár korun. Naproti tomu i v té nejmenší vesnici s vlakovým spojem ve Švýcarsku pravděpodobně najdete uklizenou čekárnu s informační tabulí, jež vás upozorní na přesný příjezd vlaku. O superčistých toaletách ani nemluvě. Výměnou za to budete ovšem muset sáhnout do peněženky hlouběji. Co se nemění, je komplikované vyhledávání spojení, orientace v jízdních řádech a cenách.

Ceny jízdného do zahraničí s nákupem dostatečně dopředu: Praha–Berlín od 365 korun

Praha–Curych od 1900 korun

Praha–Mnichov od 365 korun

Praha–Vídeň od 365 korun

Brno–Salzburg od 365 korun

Brno–Bregenz od 757 korun

Brno–Maribor od 757 korun

A tak je nutné cestu dobře plánovat. Vlaky navíc mívají zpoždění, takže se doba jízdy může protáhnout. Nečekané zdržení však při dnešním množství aut a neustálých opravách silnic a dálnic čím dál častěji potkává také auta a autobusy. Zatímco za zdržení na D1 vám však nikdo nic nedá, za zpoždění vlaku mají přepravci platit odškodné. Pokud jednosměrná jízdenka stála nejméně 400 a zpoždění činí 60 až 119 minut, dostanete zpět čtvrtinu ceny. Jestliže stála jednosměrná jízdenka alespoň 200 korun a zpoždění přesáhlo dvě hodiny, můžete žádat o polovinu své útraty.



Dalším faktorem je skutečnost, že si s sebou na dovolenou k moři či na lyžovačku v Alpách nepovezete všechno, co obvykle naložíte do auta. Při cestě vlakem pečlivě zvážíte, co do kufru nebo batohu zabalíte. A nevěřili byste, co všechno z věcí, jež do auta obvykle berete, na cestách vůbec nepotřebujete.

Výlety pohodlně

Vlakem ovšem nemusíte hned na letní dovolenou u moře, začít můžete s méně ambiciózními plány. V posledních letech se velké oblibě těší takzvané eurovíkendy, tedy návštěvy evropských měst na dva nebo tři dny. Zvolit pro takovou cestu letadlo je velmi neekologické, a tak se nabízí zase vlak. Z Česka se jím můžete vydat do všech směrů, a chcete-li ušetřit, stačí se poohlédnout po včasných jízdenkách.

Do Varšavy se tak z Prahy dostanete už za necelou pětistovku. Za stejnou cenu dojedete z Prahy třeba do Hamburku, Frankfurtu nad Mohanem, Bregenzu nebo Budapešti. Z Brna se dostanete vlakem za necelou tisícikorunu třeba do Záhřebu nebo Lublaně. Variant je spousta a vyrazit můžete i dál, třeba do Francie nebo Belgie.

Jestli máte obavu z jazykové bariéry při řešení nějaké nenadálé situace, můžete vyrazit k sousedům na Slovensko. Ideální je cesta do Vysokých Tater. Trasa z Prahy do Popradu trvá sedm hodin a ve Štrbě – s přímým návazným spojem na zubačku pod Štrbské pleso – jste už za šest hodin. Z Prahy nabízejí noční lůžkový spoj nejen České dráhy, ale i RegioJet. Prostě si večer lehnete do vlaku – a ráno se probudíte pod Tatrami. Ceny se pohybují kolem tisícovky za osobu.

U ČD navíc můžete za poplatek naložit na vlak i auto. Ale to by vám při cestování vlaky po Slovensku později překáželo.

I do Alp lze vyrazit vlakem. Do Salcburku dojedete s jedním přestupem ve Vídni z Brna za čtyři a půl hodiny, jízdenka bude stát 365 korun. Odtud můžete začít podnikat výlety do okolních hor. Do Innsbrucku dojedete z Brna za 750 korun a šest a půl hodiny. A Bregenz, hlavní město Vorarlberska s údolími Montafon, Bregenzský les, Brandnertal a další, je z Brna dosažitelný za necelých deset hodin a 750 korun. Pokud se ve Vorarlbersku ubytujete na nejméně tři dny, dostanete většinou i tzv. kartu hosta, která kromě velmi husté sítě místních autobusů zahrnuje řadu lanovek zdarma. Určitě si před cestou pořiďte místenku, ta je u Českých drah na webu www.cd.cz zdarma. Pokud si ji kupujete u rakouských železnic, zaplatíte za osobu tři eura, ale určitě se vyplatí ji mít. Vyhnete se tak nepříjemnostem s hledáním místa.

Země vlakům zaslíbené

Jestli je některá z evropských zemí svými vlaky proslulá, je to zcela jistě Švýcarsko. Jejich dopravní systém je téměř dokonalý, služby úžasné, infrastruktura uživatelsky přívětivá. Vlaky jezdí přesně na vteřinu. A asi nejbáječnější jsou kulisy, které se míhají za okny vlaku.

Pro cestování po Švýcarsku se jednoznačně vyplatí koupit síťovou jízdenku Swiss Travel Pass. Vydává se na tři, čtyři, osm, nebo patnáct dní a oproti běžnému jízdnému je velmi výhodná. Je skvělé, že z Prahy do Curychu jezdí také lůžkový vlak. Čtyřčlenná rodina s menšími dětmi se navíc může vměstnat do třílůžkového kupé. Takže v šest večer se uložíte ve svém kupé – a v osm ráno jste čerství ve Švýcarsku.

Cena osmidenního pasu se pohybuje kolem 10 500 korun. Může se to zdát hodně, obzvlášť když jste rodina, což znamená dva dospělé. Děti do 16 let však cestují s dospělými zdarma, a tím je cena hned zajímavější. Tahle jízdenka skýtá mnohem víc, a proto je třeba takové švýcarské dobrodružství pečlivě naplánovat. V ceně pasu je mimo jiné hromadná doprava v 90 městech po celé zemi. Zdarma máte kromě vlaků všechny autobusy a lodě na tamních jezerech. Cena zahrnuje i panoramatické vlaky jako Ledovcový expres či Bernina Express, nutná je však místenka, která se platí. Ledovcový expres je úžasnou sedmihodinovou jízdou ze Svatého Mořice přes Chur, Andermatt, Brig až do Zermattu pod Matterhorn. Cestu lze absolvovat i v opačném směru. Opravdu úžasné výhledy umožňují všem cestujícím speciální panoramatická okna ve všech vagonech. Další výhodou pasu je volný vstup do více než 500 muzeí po celém Švýcarsku a padesátiprocentní sleva na většinu lanovek.

Opravdu jedinečný zážitek, který navíc velmi zrychlí přesuny, poskytují rychlovlaky TGV ve Francii. Soupravy se řítí krajinou i rychlostí přes 300 kilometrů v hodině a mají zvláštní železniční síť, která je oddělená od běžných vlaků. Třeba v Avignonu tak přijedete na nádraží TGV ležící několik kilometrů za městem, tam přestoupíte na běžný vlak – a tím se dostanete až do centra města. Podobné je to v jiných městech. Zatímco třeba z Ženevy do Lyonu, vzdálených od sebe zhruba 150 kilometrů, trvá cesta běžným vlakem kolem dvou hodin, o 100 kilometrů delší trasu z Lyonu do Avignonu zvládnete s TGV za necelou hodinu. Ceny rychlovlaků jsou vyšší, než je tomu u běžných spojů, ale TGV stejně jako všechny další společnosti u SNCF, která ve Francii tyhle vlaky provozuje, nabízejí v průběhu roku řadu slev. A tak se vám může stát, že třeba z Paříže do Lyonu pojedete za jediné euro. Stačí tedy trocha plánování, a jízda vlakem se stane vítaným zážitkem, který vám neudělá díru do peněženky.