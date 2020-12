Vstup do Kanady je nemožný. Když se sem dostanete, čeká vás karanténa pod dohledem policie, říká Češka

Alena Muchková žije s rodinou druhým rokem v kanadském hlavním městě Ottawě. I Kanada již prochází druhou vlnou pandemie. „Školy funguji od září za přísnějších hygienických opatření v plném rozsahu, za což jsem moc ráda,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Kanadě vypadá a jaká opatření zde platí?

Obdobně jako Evropa prochází i Kanada druhou vlnou pandemie a počty nových případů onemocnění a úmrtí s nákazou jsou vyšší než během vlny první. Široce dostupný zdravotní systém zatím rostoucí počty nových případů zvládá bez větší zátěže. S nástupem zimy se však situace může rychle změnit. Celkový počet nakažených aktuálně překročil hranici 300 tisíc, počet úmrtí s nákazou přesáhl 11 tisíc. Mezidenní nárůst nových případů onemocnění se pohybuje nad hranicí 4 tisíc. Pro představu dodávám, že Kanada má téměř 38 milionů obyvatel.

Vlivem obrovské geografické rozlohy se situace v Kanadě značně liší. Nejvíce jsou koronavirem postižené provincie Ontario a Quebec. Federální vláda proto omezuje své plošné zásahy na nezbytné minimum a zbytek ponechává na rozhodnutí jednotlivých provinčních vlád.



Na celostátní úrovni došlo k uzavření státní hranice a vstup do země je povolen pouze v řádně odůvodněných případech a primárně je spojen s fungováním kritické infrastruktury. Jako turista se v současně době tedy nemáte možnost do Kanady vůbec dostat. Pokud je vám vstup do země umožněn, automaticky musíte nastoupit povinnou 14denní karanténu, nad jejímž dodržováním dohlíží policie. Zároveň kanadská vláda doporučuje svým občanům, aby do odvolání necestovali do zahraničí.

Povinné je nošení roušek ve všech vnitřních prostorech a dezinfekce rukou. Omezen je provoz obchodů, služeb a sdružování, školy nadále zajišťují prezenční výuku žáků v plném rozsahu.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Ano, díky velmi transparentnímu přístupu ze strany státní správy a naprosto jasnému scénáři, kdy a za jakých podmínek bude docházet k rozvolňování/zpřísňování hygienických opatření, panuje většinová důvěra ve společnosti v opatření nařízená federální či provinční vládou.

Drtivá část Kanaďanů dodržuje platná nařízení, neboť jim rozumí a jejich význam zpravidla nemají potřebu zlehčovat. Na druhé straně se ale vláda snaží, co možná nejméně zasahovat do běžného života občanů.

Lidovky.cz: Přicházejí lidé o práci?

Nezaměstnanost prudce vzrostla především během první jarní vlny pandemie, aby se jí díky existenci vládních pobídek na vytváření nových pracovních míst podařilo částečně snížit již během podzimu. Velmi dobře a efektivně zatím nadále fungují různé programy státní podpory pro nezaměstnané, znevýhodněné skupiny obyvatel či kompenzace pro soukromý sektor. Ve velké míře, pokud to je možné, je pak využívána práce z domova.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Určitě bych jí nedefinovala jako panický strach anebo enormní pocit nejistoty z budoucího vývoje. Kanaďané se nebojí zajít si na kávu, víno nebo pivo. Patrná je ovšem únava z platných restrikcí a omezení sociálních vazeb, které jsou momentálně alespoň zčásti tlumeny perspektivou brzkého očkování proti covid-19, které by mělo být v Kanadě zahájeno na jaře příštího roku.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem?

S ohledem na uzavření hranic nemá běžný turista možnost do Kanady přicestovat. Omezeno je i cestování po Kanadě, neboť většina provincií zavedla možnost vstupu pouze pro své rezidenty anebo vyžaduje nucenou 14denní karanténu při vstupu. Existují však četné výjimky.

Lidovky.cz: Je v Kanadě dostatek ochranných pomůcek? Používají je lidé?

V současně době rozhodně ano. Ochranné pomůcky jsou běžně dostupné bez omezení v běžných obchodech. Nedostatek panoval pouze na začátku roku, vyústil ovšem v masivní nastartování domácí výroby. V současné době je proto Kanada schopna ochranné pomůcky vyvážet i do zahraniční, neboť jich má nadbytek. Použití ochranných masek a dezinfekce je v Kanadě povinné, lidé toto nařízení respektují a dodržují.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Kanadě a v Česku?

Vývoj v Česku samozřejmě neustále sleduji. Mezi hlavní rozdíly bych zařadila plošné a nepřetržité dodržování relativně snadných a srozumitelných opatření, a to od příchodu první vlny pandemie. Vláda striktně postupuje podle pandemického plánu vytvořeného opět během jara letošního roku. Nutnost zavádění dodatečných opatření, nad rámec veřejnosti již dostupného scénáře tak v podstatě neexistuje. Lidé jsou průběžně informováni o vývoji pandemie, jejím trendu a předpokládaných modelech dalšího vývoje. V závislosti na těchto datech pak vláda pouze upravuje dostupné nástroje směřující primárně na oživení ekonomiky země.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Řekla bych, že nijak dramaticky. Onemocnění se nejen mé rodině, ale i nebližším známým zatím vyhýbá. Obrovskou výhodou je, že i obě mé děti mohly v záři obnovit svou školní docházku v Ottawě. Nejvíce mě tedy mrzí, že s rodinou nemůže cestovat po Kanadě i mimo ni tak, jak jsme původně plánovali; a to není skutečně nijak tragické. Citlivě ovšem vnímám pohnuté osudy řady jiných lidí, kteří vlivem pandemie přichází nesrovnatelně o mnohem více, včetně svých nejbližších. V tomto ohledu se proto cítím i nadále šťastná a pevně věřím, že touto nelehkou zkouškou všichni společně úspěšně brzy projdeme.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví obyvatelé k ohrožení koronavirem?

Samozřejmé, kanadskou politikou ráda sleduji, ale mám výhodou určitého odstupu, protože se mě jako cizinky bezprostředně netýká. Vím, že můj pobyt v Kanadě je časově ohraničen, a to vám do určité míry poskytuje zdravou míru svobody. Kanada je velmi pestrou a multikulturální zemí. Přístup obyvatel k ohrožení koronavirem proto nelze jednoduše paušalizovat. Třeba frankofonní část země se mi zdá být mnohem uvolněnější a svobodomyslnější, zatímco u obyvatel s převahou angličtiny dominuje mnohem disciplinovanější přístup. Ale opravdu bych to nechtěla nijak zobecňovat, Kanada je totiž nesmírně rozmanitou směsicí nejen kultur, ale i názorů. Mám to tu prostě ráda.