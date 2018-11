‚Zimní království.‘ Wilder Kaiser nabízí přes 280 kilometrů sjezdovek

Kufstein Do Rakouska na lyže jezdí stále více Čechů. Kromě toho, že jsou dostupné co do vzdálenosti i ceny, si na rakouských Alpách chválí zejména svou specifickou atmosféru. „Oblast je navíc jako dělaná pro milovníky nočního lyžování,“ má jasno Šimon Stehlík, který do střediska jezdí pravidelně. V adventním čase se nejvíce nabízí zimní dovolená v oblasti východního Tyrolska. V oblasti Wilder Kaiser si nejen nad očekávání zalyžujete: nadechnete se také pravých tyrolských Vánoc.

„Zimní království“ Wilder Kaiser-Brixental v Tyrolsku je mnohými označováno za nejlepší lyžařskou oblast světě. Návštěvníky zaujímá svou různorodostí, která z ní činí vhodnou dovolenkovou destinaci téměř pro každého. Vášniví lyžaři můžou strávit celé dny na 284 kilometrech sjezdovek obsluhovaných devadesáti vleky. Příležitost zalyžovat si mají i rodiče s dětmi – robátka můžou svěřit jedné z lyžařských škol, anebo využít zajištěného hlídání.

Každý, kdo vyráží za zimními radovánkami, řešívá otázku, jestli bude v jím vybraném místě dost sněhu. Návštěvníci zimního střediska s oficiálním názvem SkiWelt Wilder Kaiser si se sněhovými podmínkami dělat hlavu nemusí. Oblast totiž patří mezi alpská střediska s největší sněhovou jistotou.

Na cestu do oblasti Brixentalu si určitě přibalte i běžky. V okolí vám bude k dispozici 71 kilometrů běžkařských tras. „I když nepatříme mezi nejzdatnější běžkaře, přišli jsme si na své. Nejkrásnější nám připadala trasa kolem jezera Filzalmsee,“ doporučuje Karolína Štěpánková, která středisko navštívila loni se svým manželem a dvěma dětmi.

Ze všeho nejvíc ale Štěpánková ocenila východní Tyrolsko mimo přezky lyžařských bot. Wilder Kaiser objevovala v období adventu. „Den odpočinku bych určitě znovu strávila v blízkém městě Kufstein na adventních trzích,“ má jasno. Město si vysloužilo přezdívku „Perla Tyrolska“ díky množství památek i neobyčejné malebnosti. V Kufsteinu jsou vánoční trhy letos hned dva: jeden přímo v městském parku, pro druhý člověk musí vystoupat na pevnost tyčící se nad městem. Adventní zábava začíná už 23. listopadu.

Skipasy 6 dní:

Dospělý : 249 EUR

: 249 EUR Dítě (6-15): 124,5 EUR

124,5 EUR Mládež (16-18): 187 EUR 1 den:

Dospělý : 51 EUR

: 51 EUR Dítě (6-15): 25,5 EUR

25,5 EUR Mládež (16-18): 38,5 EUR

Zejména s dětmi si vánoční trhy užijete víc o víkendu. Tehdy můžete od jedenácti do šesti hodin večer navštívit dílnu na pevnosti Kufstein a vlastnoručně si vyrobit vzpomínku na letošní adventní období. Vánoční program se bude konat i v podhradí. „Děti si mohou čekání na Ježíška zkrátit jízdou na kolotoči či projížďkou malým vláčkem; případně si mohou poslechnout povídku o horském švindlíři ‚Bergflunkerer‘,“ uvádí k trhům v kufsteinském městském parku tyrolský turistický portál.

Aktivní dovolená pro milovníky adrenalinu

„Na středisku Wilder Kaiser oceňuji hlavně to, že zábava nekončí se setměním,“ vysvětlil pětadvacetiletý Šimon Stehlík, který se do oblasti východního Tyrolska vrací za adrenalinem i odpočinkem už několik let. „Oblast je jako dělaná pro milovníky nočního lyžování,“ říká. Trať pro večerní lyžování je dlouhá třináct kilometrů. Kromě ní je tu i osvětlená, sedm a půl kilometru dlouhá trasa pro sáňkaře.



Mapa areálu Wilder Kaiser.

Pokud si na lyžích, snowboardu věříte a máte rádi freestyle, zamiřte přímo do srdce areálu. Ve snowparku Wilder Kaiser si můžete užít širokou škálu překážek, slalomů a skokánků, z nichž největší je 28metrový Kicker nazvaný Big Mama. Podle správců areálu je freestylové hřiště určené i těm, kteří si troufají jen na snazší překážky a dobrodružnému sportu se teprve učí.

„Pokud to s láskou k adrenalinu myslíte vážně, musíte si aspoň jednou za život sjet místní lanovou skluzavku,“ tvrdí Stehlík, který právě tuhle 531 metrů dlouhou a 21 metrů vysokou atrakci označuje za důvod, proč se do střediska podívá už třetím rokem.

Mimořádné výhledy a trocha klidu

Jestli na lyžování zas tolik nejste, ale stejně si chcete užít panoramata, která krajina tyrolských Alp nabízí, obujte si sněžnice a vyrazte na procházku. „Oblast je protkána 113 kilometry upravených zimních cest, které vás zvou na objevení krásné krajiny,“ píše se na tyrolském turistickém portálu.

Alpeniglu Dorf - jedinečná vesnice ze sněhu a ledu.

Pokud se chystáte do Wilder Kaiser až během vánočních svátků, možná se setměním dojdete až k legendární Alpeniglu Dorf – jedinečnou vesnici z ledu a sněhu. Pokud milujete romantiku, můžete v ledovém království strávit i noc. I v opačném případě v ní ale vyčkejte do tmy. Až LED osvětlení totiž vesničku představí v té největší kráse. Pohled na rozsvícené sněhové království si nejlépe užijete od ledového baru v iglú restauraci.

Vyberte si pro svůj výlet do oblasti SkiWelt Wilder Kaiser z široké nabídky ubytování – ať už preferujete hotel, horskou chatu, hostinec nebo bydlení na statku. Vybírat můžete mimo jiných požadavků i podle vzdálenosti od aquaparku nebo saunového světa, které se nacházejí téměř v každé vesnici v blízkosti střediska.

