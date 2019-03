Z Brexitu jsou Angličané všichni unaveni a chtějí dohodu, říká Češka

Původně přijela Helena Whittle do Londýna jen na tři měsíce, ze kterých se nakonec stalo současných dvacet let, protože v Londýně potkala svého budoucího manžela. Předtím, než se Česko dostalo do unie pracovala jako chůva nebo servírka. Po vstupu do unie pak mohla začít pracovat s manželem v developerské firmě a v posledních několika letech se věnuje focení, a především provázením českých turistů po Londýně.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

To víte, že ano. Bylo mi dvacet let a moc jsem se těšila na léto do Londýna, kde jsem měla kamarádku. Ta mi celý rok vyprávěla, jak je Londýn úžasný a ať místo plánované Barcelony přijedu za ní. A první dojmy z Londýna? Úplně první den si pamatuji, jak mě zarazily reklamy realitních agentur před domy, to jsem z Prahy vůbec neznala a také mě překvapilo, jak je Londýn obrovský. Díky mé kamarádce byl pro mne příjezd sem vlastně velmi jednoduchý, všechno mi ukázala a vysvětlila. I to, jak se tady vypouští vana. Měli tu totiž úplně jiné baterie a my se i dnes velmi rády smějeme při vzpomínce, jak se Blanka šla po příjezdu vykoupat a nevěděla, jak vanu vypustit, a nakonec musela vodu vylít ven skleničkou.

Moje první léto v Londýně bylo krásné, všechno bylo pro mě nové a vzrušující. Nakonec se z původních třech měsíců stalo současných dvacet let, protože jsem tu potkala i svého budoucího muže.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

S čím jsem narazila? S přezouváním! Angličané nejsou zvyklí sundávat si boty, když k někomu přijdou na návštěvu. Ani děti ve školách se nepřezouvají. Také Velikonoce se tu slaví trochu jinak – především pojídáním čokoládových vajec, vařená barvená vejce jako u nás tu neznají. My jezdíme pravidelně na Velikonoce do Čech a můj manžel se vždy velmi podivuje nad tím, když vidí muže s pomlázkami a ženy, které se od nich nechají dobrovolně vymrskat. Říkal, že něco takového by v Británii neprošlo.

A ještě jedna věc by Angličany velmi překvapila, a to, jak teple chodí české děti v zimě oblečeny, mám tím na mysli například punčocháče pod kalhotami, nebo v čepice, když je venku patnáct stupňů. Anglické děti jsou velmi otužilé, při pěti i méně stupních vám můžu garantovat, že při cestě do školy narazíte nejméně na jednu holčičku v podkolenkách, sukýnce a balerínkách.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

V Londýně mám svůj domov, velmi jsem si tady zvykla, děti jsou malí Britové, chtěla bych, aby určitě vystudovaly v Anglii, takže v dohledné době se vrátit nehodlám, ale později to samozřejmě nevylučuji.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Musím se přiznat, že české kuchyni jsem nikdy úplně nepropadla, takže mi kromě českého chleba nechybí nic. Všechny návštěvy mi ho povinně vozí. Na Vánoce pečeme samozřejmě české cukroví, tedy většinou ho upeče moje maminka a děti pomáhají. Cukroví sklízí velkou pochvalu. Také míváme český bramborový salát, protože ten se od toho anglického dost liší. Naši angličtí přátelé se velmi podivují, když jim můj manžel s úsměvem vypráví o „krvavých jatkách“ kaprů v Praze před Vánoci, ale i tomu, že někdo si dává doma kapra do vany. Britové kapry normálně nejedí.

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Ano, mám dvě děti, čtrnáctiletého syna a jedenáctiletou dceru. Česky na ně mluvím od malička, oba rozumí dobře. Oba také chodili několik let do skvělé sobotní České školy bez hranic, která sídlí v Londýnské čtvrti Islington. Měla jsem velké štěstí, protože je to od nás patnáct minut autem. Je tam totiž hodně dětí, které musejí dojíždět z velké dálky, často z měst za Londýnem. Musím říct, že doma se jim moc česky mluvit nechce, spíš mi odpovídají anglicky, ale v minutě, co přistaneme v Praze, automaticky oba přepínají do češtiny.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

První asociací je pivo! Na Plzeň, Budvar nebo Staropramen narazíte téměř v každé londýnské hospodě. A pak asi Praha, tu zná mnoho lidí a je velmi oblíbenou víkendovou destinací Britů.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Politiku sleduji a je v ní veliký rozdíl oproti té České. V Británii je totiž mnohem větší odpovědnost politiků, a i při malých průšvizích brzy radši sami odstoupí. Často je „vyštípe“ jejich vlastní strana, protože jí to poškozuje. Momentálně žije Británie pochopitelně Brexitem, myslím, že už jsou z toho všichni unaveni a přejí si hlavně, aby už konečně došlo k dohodě.