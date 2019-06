Závan socialismu vyprchal. Čeští turisté se vrací do Bulharska za ‚zlatými písky‘ a moderními službami

PRAHA Písčité pláže, kvalitní služby a pro cizince velmi příznivé ceny. Bulharsko se už před lety stalo pro Čechy lákavou destinací a zájem nadále roste.

Není za tím prý ani tak nostalgie z časů socialistických dovolených, ale moderní a lákavé služby, příroda, písčité pláže a příznivé ceny, které lákají do Bulharska už několik let české cestovatele a dovolenkáře. Zájem, alespoň podle údajů cestovních kanceláří, neklesá. Bulharsko má stále co nabídnout.

Přímořská letoviska Zlaté písky, Slunečné pobřeží nebo rybářské městečko Primorsko jsou jedny z nejznámějších bulharských míst, kam vyrážejí tisíce turistů. Na druhé straně ale balkánská země nabízí možnosti i aktivnějším lidem, kteří nechtějí trávit dovolenou jen opékáním na slunci a se zmrzlinou na vyhřátých plážích.

Po roce 1989 Češi objevili především západní dovolenkové cíle, Bulharsko se stalo téměř opovrhovaným místem, ale zlatá éra se začala před lety vracet a v poslední době zájem narůstá k loňským 167 tisícům cest českých turistů. To řadí Bulharsko na osmou příčku Čechy nejnavštěvovanějších zemí. Svoji roli hraje i skutečnost, že letecká doprava a vůbec ceny zájezdů patří k těm levnějším. I když za poslední rok mírně podražily.

Aktuálně lze pořídit last minute osmidenní all inclusive pobyt například v primorském pětihvězdičkovém hotelu Del Sol za cenu od 10 až 16 tisíc korun (s odletem z Prahy), zmíněné Zlaté písky (třeba pětihvězdičkový hotel Luna) na 11 dnů s odletem v nejbližších dnech za 19 tisíc.

To je méně než 23 tisíc, což je cena, kterou prý – alespoň podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere – utratí Češi v průměru za letošní letní dovolenou. Tedy alespoň ti, kteří na to mají.