Zavřené pláže a nefungující doprava. Karibský ostrov je prázdný a lidé nemají za co koupit jídlo, říká Češka

Karolína Fišer se svou rodinou žije a podniká na karibském ostrově Roatán. V současné době je ostrov podle jejích slov skoro prázdný a situace zde nevypadá nejlépe, někteří lidé nemají ani na základní potraviny. „Lidé na ostrově jsou naprosto bez prostředků. Zaměstnavatelé je nemají z čeho vyplácet. Zde už se nebavíme o zdravotní krizi, ale počátku humanitární katastrofy. Nezapomeňte, že zde nefunguje žádný sociální a zdravotní systém pomoci státu. Zvládáme zajistit naše zaměstnance a jejich rodiny, ale již ne rodiny žijící v okolí našeho hotelu,“ říká.

Lidovky.cz: V Karibiku žijete již několik let a vlastníte zde i malý resort. Jak se vás dotýká současná situace?

Naše životy jsou s ostrovem spjaté již několik let. Je to naše doma. Současná situace nás zasáhla jak po stránce pracovní, tak i osobní. Jako hoteliéři jsme nyní v bezvýchodné situaci. Hranice státu Honduras jsou uzavřené. Není možné přicestovat ani odcestovat. Žádný turista se k nám nedostane. Postupně posouváme rezervace našich hostů a doufáme, že se situace co nejdříve uklidní. Celý náš rezort je v tuto chvíli uzavřen a my jsme bez jakýchkoliv příjmů.

Druhá rovina je ta osobní. Lidé na ostrově jsou naprosto bez prostředků. Zaměstnavatelé je nemají z čeho vyplácet. Zde už se nebavíme o zdravotní krizi, ale počátku humanitární katastrofy. Nezapomeňte, že zde nefunguje žádný sociální a zdravotní systém pomoci státu. Zvládáme zajistit naše zaměstnance a jejich rodiny, ale již ne rodiny žijící v okolí našeho hotelu. S tím potřebujeme pomoci. Našim zaměstnancům jsme spravedlivě rozdělili, rozdali, zásoby z hotelové kuchyně a pro ostatní nakupujeme potravinové balíčky. Pomáhá nám v tom sbírka, kterou pro ostrov organizujeme.

Lidovky.cz: Jak to na ostrově teď vypadá a jaká opatření zde platí?

Na ostrově platí zákaz vycházení ve večerních hodinách a zákaz sdružování. Jsou uzavřené všechny pláže, restaurace a bary, lékárny, čerpací stanice a služby. Nefunguje veřejná doprava. Obchody s potravinami jsou již otevřené, ale je přesně dáno, že obchod smí navštívit pouze jeden člen rodiny v jeden den v týdnu. Tento den se určuje podle toho, na jaké číslo končí váš průkaz totožnosti. Vše hlídá u vstupu policie a armáda. Některá města na pevnině jsou úplně uzavřená, stejně jako letiště. Přistát mohou pouze vládní letadla, která mají povolení pro evakuaci svých občanů. Posádka nesmí opustit palubu. Platí zde pravidla pro desinfekci rukou, nošení roušek a udržování odstupů.

Lidovky.cz: Dodržují lidé vládní opatření?

Lidé se snaží opatření dodržovat. Pláže jsou prázdné, restaurace uzavřené. Lodě téměř nevidíte. Obecně se dá říci, že je situace klidná, ale plná strachu o budoucnost. Lidé zde umí vystačit s málem. Vědí, že se ve vysoké sezóně mají lépe, mimo sezónu hůře, ale umějí s tím pracovat. Tahle rána ale přišla nečekaně a uprostřed hlavní sezóny.

Lidovky.cz: Je na Roatánu dostatek základních potravin?

Ano, po znovuotevření obchodů je potravin dostatek. Zásobovací lodě mají jako jediné povolení připlout k ostrovu. Potraviny jsou, ale lidé je nemají jak zaplatit. Téměř celý ostrov je bez práce. Místní lidé nemohou jít do obchodu a vykoupit ho, jako tomu bylo chvíli třeba v Česku nebo nyní v USA. Oni nemají peníze.

Lidovky.cz: Pracujete v oblasti cestovního ruchu, současný stav se vás musí velmi dotýkat. Jak jsou na tom ostatní hotely a služby?

Jsme všichni na stejné lodi. Jsme bez příjmů a prosíme naše budoucí hosty, aby své rezervace nerušili, ale jen posunuli.

Lidovky.cz: Někteří přišli o práci ze dne na den. Pomůže jim vláda?

V Hondurasu neexistuje systém péče o nezaměstnané, jaký známe z Česka. Vláda mluvila o pomoci obyvatelům, ale zatím jsme neviděli nic, co by někomu konkrétnímu pomohlo. Zůstává jen u slibů. To byl jeden z důvodů, proč jsme se spojili s další českou rodinou. Jana a Martin Musilovi z Reality Roatan společně s námi připravují projekt potraviny pro nejchudší. Nakupujeme základní potraviny jako mouku, rýži, fazole, dětskou výživu a pitnou vodu, které předáváme přímo vybraným rodinám v oblasti Sandy Bay, kterou výpadek práce postihl nejhůře.

Lidovky.cz: Můžeme pomoci i my z Česka?

Ano, jistě! Věřte, že i za stokorunu dokážete udělat velké věci! Hondurasané jsou skromní a z mouky a fazolí umí vykouzlit tradiční pokrmy. S hlavou skloněnou děkujeme všem, kteří nám pomáhají. Každá koruna jde na nákup potravin a přímo do rukou potřebným lidem. Žádné organice a mezičlánky. Jasná a konkrétní pomoc.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Je to mix různých emocí. Na jedné straně je radost z toho, že na ostrově není ani jeden případ nákazy. Ostrov se opravdu podařilo uchránit a to je skvělé! Na straně druhé je strach a obavy. Ostrov je nádherné místo. Díváte se na klidný Karibik a jen si přejete, aby po obzoru zase pluli lodě a vrátili se tolik potřební turisté a s nimi práce pro nás všechny. Ostrov je neuvěřitelné místo s neopakovatelnou atmosférou klidu a pohody. Snad se vše brzy vrátí.

Lidovky.cz: Je na ostrově dostatek ochranných pomůcek (roušek, respirátorů, dezinfekce)?

Kdepak, je to stejné jako všude. Roušky ani respirátory nejsou.

Lidovky.cz: Dokázali byste porovnat situaci v Karibiku a v Česku?

Země jsou to naprosto rozdílné, takže je to obtížné. Co je ale společné, je ta obrovská vlna solidarity, kterou nyní pozorujeme. Z každého z nás se může dnes stát hrdina a pomoci druhému v nouzi. Ať vyvenčíte pejska starší sousedce, ušijete roušky nebo pomůžete koupit pytel fazolí a rýže pro ty nejohroženější na ostrově, kde jsou všichni bez práce. Doufám, že ten potlesk, který večer vídáme z příspěvků na sociálních sítích, bude jednou i pro tyto hrdiny našich všedních dnů.