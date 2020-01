Zima ve Špindlerůvě Mlýně. Pravidlo prvního lana

Díky teplotám pod bodem mrazu se v posledních dnech podařilo ve Špindlu vytvořit na sjezdovkách obstojné lyžařské podmínky a samozřejmě nejméně lidí a nejvíc manšestrových proužků si užijete hned z rána. V provozu je přes 11 km sjezdovek.

Výběr otevřených lyžařských středisek je u nás začátkem ledna pořád značně omezený, takže jsme se na druhý den Nového roku vydali za největší „krkonošskou jistotou“ sněhu do Špindlerova Mlýna, kde jsme si hned s prvním lanem vyjeli na Medvědín za vycházejícím sluníčkem.



Své místečko si u turniketu na první lano klasicky drží lyžaři už kolem osmé hodiny, takže přijdete-li „až“ v 8:30, musíte se zařadit do fronty za těmi, co vstali dřív. Druhou možností zejména v tyto exponované dny, jako jsou víkendy nebo prázdniny, se vyplatí koupit si Fast Pass (2 990 Kč/den), který vám „dovolí předběhnout“ frontu a lyžovat tak zcela bez čekání. My jsme díky Fast Passu stihli více jízd s manšestrem, který díky množství lyžařů a úpornému sluníčku mizel rychle před očima.

Na Medvědíně jsou aktuálně v provozu všechny sjezdovky, kromě černé tratě č.11, jejíž otevření se ale předpokládá v nejbližších dnech. Na zařezávání hran do sněhu se nám nejvíc líbila medvědínská modrá, která se postupně rozšiřuje do široké pláně, takže se tu i lyžaři lépe rozptýlí a zbývá víc místa na svižný carving. Spodní část střediska, respektive spodní část červené sjezdovky se drží dlouho ve stínu a některá zledovatělá místa si říkají o ostré hrany. Při správném ranním načasování bylo i tady možné užít si pár nerušených a ryze sportovních oblouků.

Špindlerův Mlýn Vzdálenost z Prahy 2 h Skipasy zakoupené v den návštěvy na místě na pokladně: Celodenní skipas dospělý 1190 Kč Senior/Junior 800 Kč Děti 700 Kč Děti do 6-ti let zdarma (v doprovodu rodiče) Skipasy zakoupené dopředu online – flexi ceny:

Celodenní skipas dospělý cena skipasu závisí na obsazenosti střediska, počasí a dalších externích faktorech. Čím dříve zakoupíte, tím levněji lyžujete (například 6.4. lyžuje dospělý za 220 Kč)

Fast Pass 2 990 Kč



www.skiareal.cz



Na Mísečkách je plně v provozu modrá Turistická, snowpark zatím čeká na větší sněhovou nadílku, aby se spustil jeho provoz.



Kolem jedenácté jsme se přesunuli na sjezdovky na Hromovce a ve Svatém Petru. I tady samozřejmě platí na kvalitní lyžování „pravidlo prvního lana“, nicméně díky takřka celodennímu stínu drží sjezdovky tvrdé i v poledne. V provozu zatím není Hromovka I., Hřiště, černá World Cup a spodní část červené sjezdovky FIS je zatím zúžená, neupravuje se, takže ji sjíždějte se zvýšenou opatrností. Turistická sjezdovka tu byla v poledne už „obsazená turisty“, takže nejlepší pojezd jsme si tu užili na horní části červené FISky.

Dětem jsou ve Špindlu plně k dispozici dětské lyžařské parky s pojízdnými pásy, slalomovými zvířaty a dalšími výukovými prvky, a to jak u nástupu lanovky ve Svatém Petru, tak na Medvědíně. Dětské hřiště na Medvědíně jsme míjeli v okamžiku, kdy se s nimi instruktoři zábavnou formou rozehřívali před lyžařskou lekcí. Vstup do parku je možný pouze s instruktorem a objednat si u něj můžete privátní i skupinovou výuku. Dopolední skupinová výuka pro děti od 10 do 11:50 vyjde v hlavní sezoně na 750 Kč.

Zapomenutou výstroj můžete zapůjčit v půjčovně v centru města, dále na Hromovce, Horních Mísečkách, na Medvědíně a ve Svatém Petru. Zapůjčit si můžete kromě sjezdových lyží také běžky nebo snowboard a vybírat můžete ze značek Völkl, Head a Burton. Za celodenní zapůjčení TOP lyží zaplatíte 590 Kč. Součástí půjčoven jsou i sportovní obchody, kde můžete zakoupit rukavice, brýle nebo originální špindlerovské suvenýry.

Ve špindlerovských restauracích na sjezdovkách byste už těžko hledali párek v rohlíku nebo langoš. Z nabídek jídel na vás „kouká“ například vídeňský řízek (349 Kč), grilovaný losos (325 Kč) nebo borůvkový knedlík (239 Kč). S Gopassem získáváte na vše slevu 20%. My jsme neodolali jablkovému koláči (99 Kč) a kávičce, kterou jsme si vychutnali na prosluněné terase s výhledem na Medvědín.

Letošní horkou novinkou ve Špindlu jsou tzv. Flexi ceny. Špindlerův Mlýn totiž jako první v České republice přišel s pohyblivými cenami skipasů, které mají za cíl rovnoměrně rozptýlit lyžaře po středisku v rámci celé sezony. Cena je tak závislá na obsazenosti střediska, ale také na počasí a dalších externích faktorech. Obecně ale platí, že čím dříve skipas pořídíte, tím levněji lyžujete. Například zakoupíte-li online s gopassem dnes (2.1.) celodenní permanentku na 21.1., vyjde vás na 530 Kč, na 6.4. pak na 220 Kč). Zakoupit permanentku do Špindlu můžete buď na místě na pokladně, gopass ticketem ve středisku nebo gopassen online, přičemž poslední způsob vyjde vždy nejvýhodněji.