Trochu horor, trochu groteska. Výlet s dětmi nočním vlakem do Amsterdamu je dobrodrůžo, ale stojí za to

Cena jízdenky se vyrovná jedné noci ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Praze. Vyplatí se to? Díky nočnímu vlaku ušetříte přírodu i za hotel a děti do tří let cestují zdarma. Natěšení tedy kolem šesté večerní vyhlížíme na hlavním nádraží v Praze náš European Sleeper. Zjevení moderního nizozemského rychlovlaku, který bude zářit v arzenálu Českých drah!

Zjevení rozhodně přijelo: mašina za sebou táhne desítky let staré vozy různých barev od oranžové po fialovou. Pod logem společnosti na oprýskaném vagonu prosvítá původní nápis: Ležadlový vozeň. Dveře, kterými se chystáme do vlaku nastoupit, jsou pak opatřeny nápisem: Door out of order.

Nacházíme funkční vstup a jdeme se seznámit s naším privátním kupé. Na obličeji šestiletého milovníka vlaků se začíná objevovat zklamání.