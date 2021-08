Ta se však většinou netýkají lidí, kteří mají už nejméně dva týdny kompletní očkovaní proti nemoci covid-19, dětí do 12 let a osob, které nákazu prodělaly v posledních šesti měsících – to vše obsahuje tzv. evropský covidpas, který lze stáhnout na webové adrese www.ocko.uzis.cz. Do něj se propíše také negativní výsledek testu.



Lidovky.cz přinášejí přehled pravidel, jež platí ve vybraných státech.