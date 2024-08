Stepní sen jednoho muže. Kdo chce v Kazachstánu něco vidět něčím být, ten musí do Astany

První pocity po procházce centrem Astany, města uprostřed kazachstánské stepi, jsou podivné. Na jedné straně obří stavby roztodivných tvarů rozházené po takřka nekonečné ploše, o kterých člověku instinkt napovídá, že do střední Asie jaksi nepatří, na straně druhé spousta zeleně a kromě mnohaproudých silnic taky širokých chodníků a cyklostezek.

Centrum města sice vzbuzuje pocit nedokončenosti a prázdnoty, zároveň ale jen o kus dál jezdí nacpané autobusy a nákupní střediska jsou obsypaná lidmi. „Měl jsi to tady vidět před pár lety, to to tady bylo prázdné,“ říká kolega, srbský novinář, který Astanu navštívil už dříve, a místní přitakávají.

Moderní architektura se rozrůstá hlavně na levém břehu řeky Esil, byť postupně proniká i na druhý břeh, kde stálo původní město. To se nejprve jmenovalo Akmolinsk, podle kazašského akmola, což znamená něco jako bílý hrob; později byl název změněn na Celinograd, což by šlo přeložit asi jako město panenské země, a dnes tedy Astana, což je prostě kazašsky hlavní město.