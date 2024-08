Bojíte se rádi? Vypravte se s dětmi na Vysočinu, v Dolní Rožínce na vás čekají zámky se strašidly i bez nich

Prázdninové výlety do Dolní Rožínky nejčastěji míří do strašidelného zámku Draxmoor. Ve skutečnosti jde o 500 let starou sýpku, která se zrcadlí v hladině Návesního rybníku uprostřed obce.

Strašení se odehrává hlavně uvnitř, kde je tma, plno tajemných zákoutí, strašidla a bubáci všech druhů a velikostí, a dokonce i děsuplný výtah.

Během letních prázdnin je otevřené nádvoří se stylovým bufetem, prodejem suvenýrů, pískovištěm a posezením. Tam může část rodiny třeba počkat, než si ta druhá, méně bázlivá, prohlédne expozici.

Expozice v ve strašidelném zámku Draxmoor

Nejčastější dotazy návštěvníků zní, jestli to právě jejich dítě zvládne. Odpověď je jasná: nejlépe to víte vy sami. Určitým vodítkem může být nahlédnutí do první tmavé místnosti, kde podle reakce dítěte vstupenku koupíte, anebo ne.

Během prázdnin se odehrávají rodinné pátky a expozice při nich bývají více osvětlené. Draxmoor ale pořád bude strašidelný zámek, kde se zkrátka straší.

Hledání ztraceného parku

Je pro vaše děti největším strašákem škola? Školákům z Rožínky a okolí můžeme závidět: do školy totiž chodí do zámku. Sice ne do toho strašidelného, ale do bývalého zámku hrabat Mitrovských z Nemyšle, kam to je od Draxmooru pár kroků.

Průčelí zámku zdobí jejich erb a také rodové heslo Aeternus, quia purus, tedy Věčný, protože čistý. Jako letní sídlo sloužil Mitrovským až do roku 1945.

Zámek – škola v Dolní Rožínce

V 18. století založil hrabě Jan Nepomuk Mitrovský vedle zámku klasicistní anglický park se skleníkem, vodopády, bazény, glorietem, obeliskem a dalšími drobnými stavbami, k nimž se od zámku hvězdicovitě rozbíhaly cesty se stromořadími.

Z parku, který byl v té době považovaný za jeden z nejkrásnějších na Moravě, zbylo jen málo, ale cestičky zámeckým parkem vás dovedou k širší cestě, která míří za vesnici a k lesu na jejím severovýchodním okraji.

Důl Rožná Na kopci nad Dolní Rožínkou ve směru na obec Rožná bylo v roce 1954 díky zjištění radiometrických anomálií objeveno rudné pole. Dnes tu uvidíte jinak nepřístupný areál bývalého uranového dolu Rožná 1. Pod původním názvem jako důl Karel Havlíček Borovský vznikl v roce 1957. Těžba byla oficiálně zahájena 27. října 1957 a postupně tu vzniklo jedenáct těžních jam. Podzemím se rozbíhalo asi 580 kilometrů chodeb a rudu horníci dobývali v hloubce 950 až 1100 metrů pod povrchem. V dole mohli pracovat pouze určitý čas; expoziční doba činila 2100 směn, což odpovídalo zhruba deseti letům. Během šedesáti let se tu vytěžilo téměř 17 milionů tun uranové rudy s obsahem 20 tisíc tun uranového kovu. V dubnu 2017 byl důl Rožná uzavřen jako poslední hlubinný uranový důl ve střední Evropě. Zobrazit více Sbalit

Tam najdete Lesopark Templ s chrámkem osvícenství se stejnojmennou hrobkou, podle níž dostal lesopark název. Když si dáte tu práci a projdete si les křížem krážem, objevíte ještě empírový egyptský obelisk a téměř nezřetelné ruiny poustevny, anglické lázně či umělých kaskád.

Lesní divadlo

Koho láká objevování tajemných zákoutí, ten se může zajít podívat do lesa Jíviny mezi Dolní Rožínkou a Horními Rozsíčkami. Romantickou umělou zříceninu dnes podle map najde každý, ale když se o ní ještě nevědělo, byl to skvělý výlet s odměnou na konci – anebo bez ní, to v případě, že pátrání skončilo bezvýsledně.

Potom, co les v okolí sežral kůrovec, stavba o své tajemství přišla, a tak ji dnes uvidíte už ze silnice.

Když ji hrabě Mitrovský nechal postavit, vypadala samozřejmě trochu jinak; zřícenou klenbu zdobily fresky, ve výklencích stávaly sošky a vázy.

Romantická umělá zřícenina stávala uprostřed lesů a výletníci po ní museli pátrat. Poté, co stromy zlikvidoval kůrovec, je dobře vidět i ze silnice.

Historikové se domnívají, že šlo buď o niku, typický prvek osvícenských zahrad a parků, anebo o umělou zříceninu kaple.

Ať už vypadala jakkoliv, byla půvabnou kulisou pro výlety panstva z dolnorožíneckého zámku a jejich hosty, pro slavnostní zakončení lovu anebo romantická lesní divadelní představení. V okolí prý bývaly i další půvabné stavby, ty se ale nedochovaly.