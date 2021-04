Co přinese květen ve Španělsku? Konec nouzového stavu, regionální volby a možná kulminaci čtvrté vlny

Situace ve Španělsku se bohužel na skoro celém území opět zhoršuje a počty nakažených rostou. Někteří se už neptají proč, jsou apatičtí, raději ani nesledují zprávy. Jiní zase vyjadřují frustraci z toho, že se to dalo čekat a že k tomu došlo i přes veškerá varování epidemiologů. Svou roli určitě sehrály Velikonoce, a to i přesto, že se letos už podruhé nekonala ve Španělsku tak oblíbená tradiční procesí a zároveň bylo omezeno cestování mezi regiony.

Tady v Baskicku mohl mít negativní dopad i finálový zápas Královského poháru ve fotbale: jeho datum se kvůli koronaviru několikrát měnilo. Velkou radost fanouškům fotbalu udělalo to, že finalisty byly dva baskické kluby a zároveň tradiční rivalové - Real Sociedad ze San Sebastianu a Athletic Bilbao. Poslední baskické finále bylo před 94 lety, takže to byla opravdu velká událost.

Zápas se hrál bez diváků a na jihu v Seville, ale ani tak se nepodařilo zabránit shromažďování velkého počtu fanoušků v obou městech. V Bilbau dokonce došlo k incidentům a musela zasahovat policie. A po zápase příznivci týmu Real Sociedad oslavovali vítězství, zatímco ti z Bilbaa zapíjeli žal. To s rouškami a dodržováním rozestupů moc dohromady nejde…



Letošní Velikonoce byly vlastně i začátkem turistické sezóny. Hlavně ti ze zemí s chladnějším podnebím si chtěli užít aspoň trochu moře a slunce, zejména v destinacích jako Baleárské nebo Kanárské ostrovy. Pro těžce zkoušený sektor cestovního ruchu to je určitě pozitivní, ale u části místního obyvatelstva to vyvolalo reakce opačné. O Velikonocích totiž platil zákaz cestování mezi regiony a proto se někteří Španělé rozhořčeně ptali, proč nemůžou jet navštívit rodinné příslušníky nebo do svých apartmánů u moře, zatímco zahraničním turistům to je dovoleno. Epidemiologové argumentovali tím, že turisté ze zahraničí mohou vstoupit na území Španělska pouze s negativním PCR testem, a stejně tak ho potřebují při návratu domů.

Kateřina Ferenčíková Nolasco Kateřina Ferenčíková Nolasco žije v Baskicku, autonomním regionu na severu Španělska. Živí se jako učitelka angličtiny.

K mému překvapení mi poměrně hodně lidí řeklo, že by byli ochotni absolvovat totéž a PCR test si zaplatit (a to se jeho cena pohybuje okolo 100 - 130 eur, pokud se jedná o test na vlastní žádost a za účelem cestování), aby se mohli po Španělsku volně pohybovat. Na druhou stranu si myslím, že pro mnoho jiných, hlavně větší rodiny, je to částka hodně vysoká.



Pozitivní je, že očkování nabralo v posledních dnech na tempu. Přibližně 3,5 milionu obyvatel už dostalo obě dávky. Podobně jako i v dalších evropských zemích ale nastaly problémy ohledně vakcíny firmy AstraZeneca. Informace o trombóze vyvolaly obavy, ale někteří to brali i s velkou dávkou humoru. Na sociálních sítích jako reakce na často se měnící informace ministerstva zdravotnictví dokonce kolovaly vtípky o tom, kdo bude právě teď očkován: lidé do 55 let, pak nad 55 let, pak ženy nad 60, které ale nejsou těhotné, a nakonec ti, jejichž poslední tři čísla občanského průkazu jsou totožná s výsledky posledního slosování loterie…

Po krátkém přerušení se očkování touto vakcínou obnovilo, většinou ve velkých sportovních centrech. Čeká se i na výsledky prošetřování negativních vedlejších účinků po použití vakcíny firmy Janssen. Španělský premiér opakovaně slíbil, že do konce srpna bude proočkováno 70 % populace. Zdá se, že odpůrců očkování ubývá: hodně lidem asi dochází, že to je jediná cesta, pokud nechceme neustále procházet cyklem zpřísnění opatření a zlepšení epidemické situace, a pak zase rozvolnění a jejího zhoršení.

Blíží se květen a s ním i konec dlouhého nouzového stavu, který byl vyhlášen 25. října loňského roku. Datum jeho ukončení je 9. května a všichni si kladou otázky, co to bude v praxi znamenat. Regionální vlády se obávají, že nebudou mít k dispozici účinné prostředky ke kontrole pandemie, zejména pokud jde o takzvané omezení základních svobod, zejména volného pohybu obyvatelstva, a také zákazu vycházení - buď úplného, jako tomu bylo loni na jaře, nebo časově omezeného (momentálně je to většinou mezi 22. hodinou a šestou hodinou ranní).

Existuje sice zákon o veřejném zdraví z roku 1986, ale ani právníci se nedokážou shodnout na tom, jestli umožňuje tyto svobody omezit, nebo je to možné pouze během nouzového stavu. Před jeho ukončením varují i epidemiologové, kteří už teď hovoří o čtvrté vlně pandemie a mají obavy, že v květnu bude kulminovat. Premiér Sánchez naopak spoléhá na regionální vlády a pravidelné zasedání Mezioblastní zdravotnické rady.

Očkování ve sportovní hale v San Sebastiánu

A v květnu nás čekají další volby v době koronavirové, tentokrát v madridském regionu, který je tradiční baštou pravice. Jeho premiérka vyhlásila předčasné volby, aby se vyhnula vyslovení nedůvěry. Situace v regionu je napjatá: loni byl Madrid nejvíce postiženou oblastí Španělska a i někteří voliči pravice nejsou spokojeni s tím, jak si madridská premiérka během pandemie počíná. Často docházelo i ke třenicím mezi pravicovou regionální vládou a vládou centrální, která je levicová. Už před začátkem oficiální volební kampaně byla zejména na sociálních sítích patrná agresivita z obou stran. Vicepremiér z krajní levice Podemos Pablo Iglesias dokonce odstoupil z centrální vlády, aby mohl být kandidátem na regionálního premiéra v Madridu.

Průzkumy zatím ukazují na vítězství současné premiérky, ale ne s takovým výsledkem, aby nemusela s nikým do koalice. Jak vše dopadne, to se dozvíme 4. května. Mimochodem, den na volby hodně netradiční: je to úterý, pracovní den, zatímco volby většinou bývají v neděli. Letos je tomu tak proto, že byl madridský regionální parlament rozpuštěn 10. března a předčasné volby se musí konat 54 dnů poté.

Prognózy jsou takové, že jejich konání v pracovní den by mělo být výhodou pro levici. Ať už dopadnou tyto regionální volby jakkoli, je jasné, že nejdůležitější je mít co nejdříve koronavirus pod kontrolou a zabývat se hospodářským oživením.