Malé světy v Bavorově. Po prohlídce unikátní sbírky domečků pro panenky si dejte nocleh na hradě

Bavorovské muzeum panenkovských obydlí se jmenuje Malé světy a najdete je kousek od náměstí vedle knihovny. Založila je a pečuje o něj Angličanka s českými kořeny Gil Bomberová.

Objevíte tu snový svět se spoustou fascinujících detailů. V některých domečcích spokojeně bydlí celé rodiny, jinde se v cukrárně servírují dorty a popíjí čaj, medvědí rodina pořádá hudební večírek, v krejčovském salonu se usilovně pracuje, obchodním domem díky nápadu a práci zkušeného leteckého inženýra Aleše Pakosty dokonce jezdí výtah a extravagantně zařízený dům čeká, až jeho obyvatelka, věhlasná operní zpěvačka, se vrátí ze světového turné.

Domečky mají otevřené přední stěny, některé z nich mají také odklápěcí střechy. Ne každý si ale tuhle křehkou krásu troufne sám otevřít, i když k tomu majitelka muzea ochotně vybízí.

U jednotlivých exponátů také najdete popisky, ale úplně nejlepší je, když si návštěvu domluvíte předem a paní Gil si na vás udělá čas. Pak totiž ke každému domečku dostanete naservírovaný příběh o jeho historii a postupném zvelebování. Počítejte tím, že se taková prohlídka může hodně protáhnout.

Muzeum, které vás vrátí do dětství

Láska k domečkům pro panenky provázela paní Gil od dětství. První dostala od maminky, když jí byly čtyři roky. Když ho později chtěla předat své dceři Alison, zjistila, že se oblíbená hračka nedochovala.

Není Helfenburk jako Helfenburk: až si budete domlouvat výlet s přáteli, dejte pozor, aby polovina nevyrazila na Helfenburk u Bavorova a druhá polovina na Helfenburk u Úštěka. Jihočeský Helfenburk je rozsáhlá zřícenina gotického hradu ze 14. století s hradbami, příkopy a dřevěným mostem. V roce 1933 získal zříceninu do pronájmu Klub československých turistů. Vysoká válcová věž už tehdy sloužila jako rozhledna, z níž se otvírá nádherný pohled na Kleť, Písecké hory i Šumavu s nepřehlédnutelným Boubínem. Po dohodě můžete na hradě přenocovat, buď „pod širákem", nebo pod vlastním přístřeškem. Ovšem pozor, všechno si dohodněte předem, na hradě se občas pořádají akce, které možnost přenocování vylučují. Kontakty a další informace najdete na webu Helfenburk.com.

Proto dala do novin inzerát, že takovou koupí, a tím se rozjela sběratelská vášeň a celoživotní láska, které se věnuje už přes padesát let. Domečky nejenom sbírá, ale také zařizuje, opravuje, proměňuje a občas znovu posílá dál do světa.

Kromě nich v Malých světech objevíte také modely autíček, miniaturní nábytek, bohaté sbírky maličkého porcelánu a další drobnosti a také dětský koutek.

Ačkoli domečky a pokojíčky pro panenky původně vznikly jako hračky pro děti, v Malých světech si přijdou na své spíš starší návštěvníci. Ti si tu připomenou, jaké to bylo, když byli malí, potomci se alespoň na chvíli zabaví jinak.

Mimochodem, je tu i dílna, kde maličké domečky pro panenky vznikají. Podrobnosti o sběratelské vášni, o muzeu i domečcích najdete na webu Czech dolls houses.

Velký gotický klenot

Návštěvu Malých světů můžete využít k prohlídce Bavorova. Leží v malebném údolí řeky Blanice v Bavorovské pahorkatině, asi osm kilometrů jihozápadně od Vodňan. S těmi ostatně Bavorov spojuje známá lidová písnička Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany.

Bavorov

Výlet do Vodňan odložte na jindy, protože byste nestihli prohlídku dominanty Bavorova, kostela Nanebevzetí Panny Marie. Od muzea Malé světy to k němu budete mít jen pár kroků, podobně jako na hlavní čtvercové náměstí Míru s historickou kašnou.

Vzorně opravený kostel s věžovitou kaplí Anděla strážce, kostnicí a renesanční věží se řadí mezi nejhezčí památky jihočeské gotiky. Během staletí kostel několikrát poničily požáry, zachránila se ale vnitřní řezbářská výzdoba, dílo Jana Václava Hammera z Čimelic z doby kolem roku 1770.

Na začátku 20. století byl kostel obnoven podle plánů Josefa Mockera, a dokonce v jeho věži dodnes zvoní zvon Prokop z roku 1500 – i když se zachránil jako jediný z bavorovských zvonů, zabavených za světových válek.