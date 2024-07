Spočítáte všechny čurající chlapečky? Dvůr Gigant láká na letní výstavu betlémů i umělecké kousky ze světa trampů

Podle urbáře chotěšovského kláštera sice byl klášterní vrchnostenský dvůr „nově zřízen“ kolem roku 1668, jeho kořeny ale ve skutečnosti sahají až do 13. století. Už v roce 1367 pro něj pracovaly čtyři obce, po třicetileté válce to bylo už přes třicet vesnic z okolí. Byl to největší dvůr patřící ke klášteru v Chotěšově. Měl 450 hektarů pozemků a byl jedním z ekonomických motorů celého kláštera, který měl takových dvorů celkem osm. Gigant z nich byl největší, ovšem ještě v 19. století to byl Mayerův dvůr, název Dvůr Gigant vznikl v padesátých letech minulého století. Dnes ho uvidíte tak, jak vypadal po barokní přestavbě kolem roku 1711. Tehdy se vybudoval špejchar a zámeček, jehož honosné prostory sloužily premonstrátkám a jejich hostům při lovech a návštěvách.