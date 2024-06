Evropská Havaj. Sopečné Azory stojí za návštěvu, turistů na nich potkáte pomálu, zato delfínů celá hejna

Azorské ostrovy, portugalsky Ilhas dos Açores, jsou formálně autonomní zámořské území Portugalska a od pevniny je to na ně už pořádný kus cesty: do Lisabonu je to zhruba 1500 km, tedy víc než třetinu cesty na východní pobřeží Spojených států.

Z Prahy se dá na největší ostrov São Miguel letět přímou linkou, na polovinu srpna lze nyní rezervovat letenky i pod šest tisíc korun za dospělého a cesta trvá 5,5 hodiny, četnější jsou ale lety s jedním až dvěma přestupy a s cenou kolem sedmi tisíc. Na další ostrovy se cena úměrně počtu přestupů zvyšuje.

Drobná zemětřesení

Azory jsou nakloněny jak individuální, tak skupinové turistice a zakoupit si bez větších obav můžete i zájezd.