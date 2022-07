Země faraonů nezklame. Kam je v Egyptě potřeba vízum?

Do populárních letovisek Hurghada i Marsa Alam u Rudého moře se od nás létá celý rok, kromě Prahy i z Brna a Ostravy. Blue Style, Fischer a Exim Tours nabízí zájezdy také do oblasti kolem Sharm el Sheikhu na Sinajském poloostrově, na okraji Akabského zálivu, jednoho z největších zálivů Rudého moře. Čedok letos v létě zařadil do nabídky znovu rovněž Tabu, na samém jeho konci.

Z Taby se tak dají nakombinovat pobyty s poznáváním, během jedné cesty se dá navštívit také Izrael nebo Jordánsko. A díky další novince, kterou Čedok přidává do své nabídky od letošního srpna, můžete strávit dovolenou také u Středozemního moře, které omývá sever Egypta. Do Marsy Matrouh bude exkluzivně pro Čedok létat přímo z Prahy letecká společnost Smartwings. Doba letu bude jen tři hodiny. K Rudému moři je to o hodinu déle.