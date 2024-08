„Na začátku byla kašmírská koza“, říká zakladatelka udržitelné značky. V Kašmíru jí učarovali lidé i vlna

Doporučujeme

Nejlepší rada do života? Pokud chcete dosáhnout úspěchu, nikdy se nevzdávejte. To by vám jistě potvrdila i Zuzana Melicharová, která se pustila do svého životního projektu – udržitelné módní značky JustLove – po čtyřicítce. Se dvěma malými dětmi to snadné nebylo, ale rozhodně nelituje.