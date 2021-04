Kastilie, León a La Rioja. Cestou po Camino de Santiago

Z kastilských zlatavých plání občas vykukují kopce korunované velkolepými strážními hrady, zelené oživení se ale koná až v živější vinařské oblasti podél řeky Río Duero na západě či v malé samostatné provincii La Rioja. Pouť vede přes úchvatná historická města León, Burgos a Salamanca, v nichž musíte strávit minimálně den, abyste načerpali atmosféru časů dávno minulých.

Dějiny Španělska byly vždy zejména dějinami silných provincií, a právě takovou ústřední roli hrála ve Španělsku dvojice království Kastilie a León. Před více než tisíci lety se poprvé ocitla pod společnou vládou, a i když se to poté ještě mnohokrát změnilo, dnes se jedná o jednu autonomní oblast. Nachází se v podstatě v srdci Španělska a mnohými je Kastilské království považováno za kolébku novodobé historie země.



Celá oblast je charakteristická svou rozlehlostí, takže tu najdete turisty zcela nepoznaná místa bez výrazných zajímavostí i velmi oblíbené cíle cestovatelů. Velkou část pokrývají nadmíru úrodné oblasti centrální planiny, která leží až ve výšce tisíc metrů a poskytuje skvělé podmínky pro pěstování obilí.



Kastilská část Camina de Santiago

Významnou roli hraje v Kastilii také poutní cesta El Camino de Santiago, její prostřední část totiž vede právě severní plošinou oblasti. Přichází sem ze zmíněné La Riojy, kde protíná hlavní město Logroño, a pokračuje dále do dvojice měst Burgos a León. Jedná se o poměrně náročný úsek trasy, protože zelená a dobře zavlažovaná vinařská krajina se tu v mžiku stane poměrně jednotvárnou a vyprahlou.

Mnozí poutníci to považují za výhodu, jelikož jim právě ona jednotvárnost přináší klid a možnost nenechat se rozptýlit od svých hlubokých myšlenek, jiní se na dlouhém suchém úseku naopak trochu trápí. V každém případě se ale jedná o jeden z nejrovnějších a nejvyprahlejších úseků Svatojakubské cesty vůbec, který dá rozhodně zabrat.

Mimochodem, mluvíme o takzvané Francouzské variantě cesty, která je jednou z nejoblíbenějších. Táhne se přes celý sever Španělska od hranic s Francií v délce asi osmi set kilometrů. Nicméně nejfrekventovanější úsek je posledních 100 pěších kilometrů přes Galicii před Santiagem de Compostela, protože právě tato suma kilometrů poutníkům zaručí, že dostanou v cíli osvědčení o absolvování pouti. V Santiagu de Compostela se podle legendy nachází hrob svatého Jakuba, a právě ten se stal cílem poutníků už v desátém století. V následujících stoletích se sem vydávalo už okolo půl milionu poutníků ročně a tradice přetrvává a sílí i přes drobná historická zapomnění až dodnes.

Kastilský úsek Camina má téměř pět set kilometrů a z oblasti vystupuje průsmykem O Cebreiro a dále pokračuje přes deštivou a zelenou Galicii. I přes jednotvárnost krajiny si ale poutníci užívají značné množství historických památek a krásných měst vhodných k odpočinku. Zdánlivě nezáživný úsek se proto pro mnohé nakonec promění ve velmi intenzivní kilometry plné zážitků.



Uvolněný a vzdušný León

Jedním z nejkrásnějších měst v oblasti je jistě León, který působí i přes množství historických památek velmi vzdušným a mladistvým dojmem s nenucenou a uvolněnou atmosférou. Historické centrum skvěle koresponduje s moderní částí města a turisté sem míří nejen za slavnou Leónskou katedrálou, ale také za vyhlášenými restauracemi a tapas bary, které jsou považovány za jedny z nejlepších v celém Španělsku, mnohé z nich najdete v malebných uličkách čtvrti kolem Plaza Mayor. León se s oblibou pyšní také prestižní univerzitou.

Katedrála v Leónu je známá především nádhernými vitrážemi.

Hlavní dominantou města je slavná Leónská katedrála z 13. století. Její gotické věže, klenby a pilíře zlatavé barvy přímo lákají k návštěvě. Uvnitř vám doslova vyrazí dech obrovské vitrážovité plochy s různými náměty – světci, biblické příběhy, fantastická zvířata či podrobnosti ze středověkého života. Najdete zde celkem 125 velkých a 57 malých oken s vitrážemi, které vznikaly od založení katedrály až do konce dvacátého století. Abyste vitráže náležitě ocenili, přijďte do katedrály za opravdu slunečného dne, kdy hrají barvami nejen samotná okna, ale i paprsky procházející přímo do interiéru stavby.

Nad hlavním vchodem najdete krásné západní průčelí zdobené rozetovým oknem zobrazujícím Pannu Marii s Jezulátkem a kolem ní dvanáct andělů. Celý půdorys budovy je tvořen křížem a štíhlá vysoká loď měří na délku celých devadesát metrů. Chcete-li prozkoumat i křížovou cestu, postranní kaple a katedrální poklady, musíte zamířit do přilehlého Musea Catedralicio Diocesano.

Katedrála už na místě sice stojí přes 700 let, ale v poslední době se odborníci shodují, že znečištěný vzduch by mohl způsobit rychlejší erozi měkkého kamene a řeší, jak stavbu uchránit.

Fascinující Burgos

Dalším městem na trase Svatojakubské cesty je Burgos, který byl také více než 500 let hlavním městem regionu a dodnes se těší velkému zájmu. Osobně jej považuji za ještě zajímavější město než León. Najdete zde druhou gotickou katedrálu, která je dokonce považována za jednu z nejhezčích náboženských staveb ve Španělsku, vzpomínky na dobu diktátora Franca, jehož fašistická vláda zde nějakou dobu sídlila, historické jádro plné opravených domů, paláců a krásně dlážděných náměstí i mohutnou pevnost tyčící se nad městem.

Kontrastem k nádhernému centru jsou poměrně rozsáhlé průmyslové zóny v okolí, které poutníkům i turistům lehce zkazí dojem ze vstupu do města. Centrum nicméně určitě stojí za návštěvu, rychle se rozrůstající město totiž působí živelným a přátelským dojmem. Prohlédnout si jej stihnete za jeden den, ale klidně zůstaňte déle a užijte si místní kavárničky a příjemné horké večery plné vína a halasného projevu Španělů.

Katedrála v Burgosu sice nedisponuje nádhernými vitrážemi, ale celá stavba je mnohem zdobnější a elegantnější než její protějšek v Leónu. Její návštěva bude jistě hlavním bodem na programu poznávání města a stavba ve vás zanechá dojem jako celek. Přesto si nenechte ujít zejména tři zajímavosti: Konstáblovu kapli s náhrobkem nejvyššího velitele Kastilie z roku 1496, křížovou klenbu v impozantní hlavní kopuli a elegantní renesanční zlaté schodiště spojující kostelní loď s vysokými dveřmi na úrovni ulice.

Vyznačená trasa Svatojakubské cesty

V okolí katedrály najdete hned několik dalších kostelů, které stojí za návštěvu, ale za chvíli vás možná začnou trošku nudit, zkuste proto spíše posedět na některém z náměstí a užívat si celkový cvrkot města či zamiřte do Museo de Burgos nedaleko Plaza de Vega. A rozhodně si nenechte ujít výhled z Castillo de Burgos, k němuž vede schodiště od kostela San Esteban nedaleko katedrály.

Univerzitní město Salamanca

Opravdovým skvostem oblasti je slavné univerzitní město Salamanca ležící na jihu Kastilie, a tedy mimo Svatojakubskou cestu. Historií to zde dýchá doslova z každého kamene, protože město bylo založeno ještě před příchodem Římanů. Jestli chcete zažít ryzí ukázku španělské renesanční architektury, vydejte se právě sem, ne nadarmo je Salamanca považována za jedno z nejelegantnějších měst ve Španělsku vůbec.

Oproti předchozím dvěma městům je Salamanca poněkud rozlehlejší a vyžaduje proto více času na prohlídku, doporučujeme alespoň dva celé dny. Centrem města je velkolepé a velmi rozlehlé náměstí Plaza Mayor obklopené čtyřpodlažními domy s podloubími plnými kaváren, obchůdků a barů, v nichž nachází oblibu zejména místní obyvatelé.

Typická kastilská krajina

Slavnou Universidad de Salamanca pak najdete na jih od náměstí. Její historie sahá až do roku 1218 a na první pohled vás zaujme velkolepé průčelí, zaplatíte-li vstupné, můžete se podívat do interiérů stavby. Za další návštěvu stojí dvojice katedrál v centru města: starší románská stavba Catedral Vieja a vedlejší nová Catedral Nueva. Na první pohled možná budete obě stavby považovat za jednu, ale není to pravda. Máte-li chuť na hloubavé odpoledne v muzeu, jednoznačně zvolte poněkud výstřední Museo de Art Nouveau y Art Déco.

Zlaté doly antického Říma v Las Médulas

Nedaleko města Ponferrada najdete rozervané načervenalé skály Las Médulas porostlé bujnou zelení. Římané zde za čtvrt století dokázali z původní masy hory vytěžit více než 1600 tun zlata pomocí systému hloubení šachet v kombinaci se zaplavováním vodou z řek Duero a Sil. Spletitá síť kanálů měla celkově délku okolo sto kilometrů. Dnes její zbytky slouží jako pěší stezky mezi skalami, kaštanovými háji a dubovými lesy. Vzhledem k unikátním hydraulickým technikám těžby starých Římanů se hory působením vody hroutily do téměř fantaskních tvarů.

Celá oblast byla zařazena na Seznam světového dědictví UNESCO a můžete ji prozkoumat pohodlnými cestami během dvouhodinové procházky. V obci Las Médulas najdete informační centrum, archeologické muzeum a několik restaurací, zatímco vesnička Orellán nabízí příjemné ubytování mezi vinicemi. Určitě ochutnejte místní víno a sýr.

Vinařská La Rioja

Závěrem se ještě zastavme v již zmíněné autonomní oblasti La Rioja, která je východním sousedem Kastilie. Její návštěvu je ideální začít v hlavním městě provincie, jímž je elegantní a malebné Logroño. Nečekejte zde velké architektonické skvosty, ale město má velmi milou atmosféru, disponuje značným množstvím kavárniček a kvalitních restaurací, takže o zábavu zde určitě budete mít postaráno. Turisty nejvíce přitahuje rušná stará čtvrť Casco Antiguo, kde to doslova kypí životem.

La Rioju můžeme pomyslně rozdělit na dvě oblasti: Rioja Alta a Rioja Baja. Vstupní branou do první zmíněné oblasti je slavné moderní městečko Haro plné úspěšných starých vinařství. Rioja Baja pak leží v jihovýchodní části provincie, a i tady najdeme poměrně velké množství vinic.

Pokud se chcete o pěstování vína dozvědět více, ideálně se na delší dobu zastavte právě ve městě Haro, kde v samotném centru najdete hned několik typických bodeg (vinných sklepů) nabízejících zdarma nebo za malý poplatek prohlídku i s ochutnávkou vína. Preferujete-li spíše méně rušná místa, zkuste vesničku San Vincente de la Sonsierra, kde najdete další snadno dostupná vinařství.



A kdybyste už měli v oblasti navštívit jen jediné místo, rozhodně vyberte Santo Domingo de la Calzada. Právě tady svatý Dominik v 11. století založil jednu z prvních poutnických ubytoven a hospic pro nemocné. Nádherné staré kamenné město vás se svou románsko-gotickou katedrálou doslova uhrane a budete si také chvíli připadat jako poutníci na Caminu de Santiago.