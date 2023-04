Šíření českých velikonočních tradic. V Koreji to má svá úskalí, nejen genderová

Trh zabírá jen několik ulic, a atmosféru má nekorejskou. Nakoupíte tu poživatiny čerstvé a nečekané (beraní hlava), stejně jako ty trvanlivé a sušené (čínské datle alias jujuba). Najdete tam i spoustu stánků s rychlým občerstvením a prý podle dokumentu ty nejchutnější a nešťavnatější plněné čínské knedlíčky.

Pokud budete v Soulu – stanice metra Daerim, východ 12. Čísla východů soulského metra jsou užitečná znalost, bez ní se můžete ocitnout i kilometr od kýženého cíle.

Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince v programu Česká studia na FF UK v Praze a na Beijing International Studies University, odkud psala pro Lidovky.cz příspěvky pod názvem Čínský šok. Krátkodobě působila i na jiných univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II., spoluzakládala program Czech Studies_online, kde působila jako akademická koordinátorka. Od září 2021 pracuje na Hankuk University of Foreign Studies v Soulu. Baví ji cestování, design a architektura.

V našem kampusu se občas stravuju v profesorské jídelně, pro nás cizince je u vchodu vždycky nainstalovaný tác s ukázkovým poledním menu, aby bylo jasno, co se skrývá pod pod korejskými názvy jídel (pokud jsem schopna je vůbec přečíst). Pro ty, co nejsou obeznámeni s korejským stylem jídla – krom obligátní rýže, polévky a kimči se oběd skládá z dalších minimálně čtyř příloh. I v korejské domácnosti, pokud čekají víc strávníků, nenavaří větší množství jednoho jídla, ale dovaří navíc další jiné jídlo. Občas vizuálno klame.

Onehdá jsem si byla jistá, že jedno z jídel jsou kousky masa, po zakousnutí to chutnalo všelijak a nejvíc želatinově. Ke konci oběda dorazil korejský kolega, s kterým ráda probírám, co je vlastně na talíři, zvlášť různé kořeny rostlin obohacují můj slovník i fantazii. Když jsem se optala, co jsou ty divné kousky želé v zelenině, nevinně odvětil – vy (rozuměj Češi) to máte taky. Po krátkém detektivním pátrání jsme odhalili, že měl na mysli jitrnici, ke které měla chuť onoho želé stejně daleko jako ke kaviáru.

Ukázalo se, že se jedná o populární (na kousky nakrájenou) korejskou sundae – klobásu z vařené krve, do které se přidávají nudle, ty pak tvoří želatinovou konzistenci. Tenhle oběd už jsem nedojedla. Minulý týden jsem hrdě hlásila, že vím, že jím kořen čehosi, a jeho odpověď byla stejná – vy to máte taky. A dodal, mou zvědavost vzbuzující, ale u vás je to plevel.

Po rozsáhlém botanickém googlování a vystydnutí oběda nás obou byl odhalen lopuch. Zároveň se mi vyjasnila záhada z obchodu, kde jsem viděla v oddělení zeleniny v krabičkách nasekaná jakási krátká dřívka, dle mého soudu tak akorát na podpal. A on to kořen lopuchu! Kolega je pedagog každým coulem, takže trval na tom, abych se slovo lopuch naučila korejsky – ueong. Závratně a velmi prakticky se tím rozšířila má korejská slovní zásoba asi padesáti slov.

I tady v Koreji jsme oslavili po česku Velikonoce, trochu s předstihem na Zelený čvrtek, s několika studenty češtiny, kteří projevili zájem o barvení vajíček, pletení pomlázky a (podle mě pro ně nejatrativnější) pojídání mazance. O upečení dvou výstavních kusů mazance se laskavě postarala manželka ambasádního pana hospodáře, barvy jsem měla nasyslené z loňska, pentle jsem nakoupila, prezentaci o Velikonocích nachystala.

Má nová česká kolegyně obstarala zásadní – vařená bílá vejce a proutky. Vrbu jsme nikde nenašli, a tak jsme usoudili, že jakékoliv jarní ohebné proutky by měly stačit. Protože není jednoduché v korejském veřejném prostoru cokoliv řezat a odnášet, pod rouškou noci statečná Češka zběsila řezala větvičky, zatímco její korejský manžel kvůli záchraně české tradice čekal opodál v nastartovaném autě, připravený okamžitě ujíždět z místa činu. Dobrá věc se podařila, láska k české tradici zvítězila.

Na velikonoční akci se díky tomu jediný přítomný kluk opravdu naučil plést pomlázku. Ovšem použít ji, byť jen symbolicky, na přítomná děvčata odmítl se slovy, že na to je příliš velký konfucián. Šíření českých tradic má svá úskalí, jak vidno nejen genderová.