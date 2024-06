Průzračné moře, antické památky, ale i adrenalin na horské dráze. Turecká riviéra má pro každého něco

Do Antalye, kam směřují všechny lety od nás, se lze dostat pravidelnou linkou z Prahy, a to hned se dvěma aerolinkami – se Smartwings a tureckou společností SunExpress. V době letních prázdnin se dá zpáteční letenka sehnat za cenu kolem 8000 korun.

Kromě toho sem turisty vozí cestovní kanceláře charterovými lety. „Na Tureckou riviéru vypravujeme už celkem čtyřiadvacet letů ze všech šesti českých letišť,“ říká Kateřina Pavlíková, mluvčí Čedoku.

Z Prahy i všech regionálních letišť nabízí zájezdy rovněž Fischer, Exim Tour a CK Alexandria, Blue Style poskytuje odlety z Prahy, Brna a Ostravy. Cesta trvá přibližně dvě a půl hodiny.

Hlavní sezona běží v Turecku poměrně dlouho, od brzkého jara až do podzimu. Většina cestovních kanceláří má odlety až do konce října. To ocení hlavně ti, kdo nechtějí zůstávat jen v hotelovém resortu, ale hodlají Turecko poznat více.