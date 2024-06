Mají dovolenkáře v Chorvatsku strašit ceny? Záleží na tom, kde budou utrácet

Typickým příkladem může být třeba zmrzlina. Někde to chorvatští prodejci s jejími cenami vážně přepískli, když kopeček prodávali za tři, případně i za čtyři eura. To připadalo přehnané i samotným Chorvatům, bez ohledu na to, že jejich kopeček bývá zhruba dvakrát větší než ten český.

„Turisté ovšem rychle zjistili, že o kus dál, třeba na méně exponovaném místě, se dá ve koupit za 2 nebo 1,5 eura,“ říká Miodrag Mlačič, ředitel Chorvatského turistického sdružení. „Pokud si pro zmrzlinu zašli do obchodního domu a vybrali si větší balení, mohli se dostat i na cenu jednoho eura a v akcích ještě nižší.“

Důležité je hledat

Podobné je to s restauracemi nebo třeba s ubytováním. Když si někdo dal práci a pozorně hledal, mohl sehnat na přelomu srpna a září na exponovaném ostrově Brač hezky vybavený apartmán s kuchyňkou za 49 eur na den. Byl asi 150 metrů od pláže.

V té době chtěli někteří pronajímatelé v Dubrovníku a ve Splitu za totéž 100 eur a některé pětihvězdičkové hotely požadovaly třeba 9000 korun za pokoj na jednu noc. Bylo pak na vás, co jste akceptovali a co ne.

Podobné to bude podle všeho i letos.