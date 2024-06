Nezapomeňte si zajít na Zagorku. Bulharská riviéra je ideální pro ty, jimž vadí přecpané pláže

Vzhledem ke vzdálenosti – do Achtopole je to z Prahy úctyhodných 1750 kilometrů – do oblasti většina českých turistů cestuje letecky. Přímé lety do Burgasu směřují několikrát týdně. Pokud ale máte dostatek času, řídíte rádi a máte v oblibě heslo, že i cesta může být cíl, z téhle výpravy budete těžko zklamaní.

Na cestě potkáte maďarskou Budapešť, srbský Bělehrad, bulharské hlavní město Sofii (tamější mišmaš románské, byzantské a socialistické architektury, jemuž vévodí pravoslavný kostel sv. Alexandra Něvského, je přinejmenším pozoruhodný) i Paříž východu, město Plovdiv, jehož bulváry stále ještě připomínají jeho bývalou slávu.