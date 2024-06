Máte rádi řecké mýty? Projděte se ve šlépějích jejich hrdinů a poseďte v přívětivých tavernách

Koho by lákal hlavně exkurz do bájné minulosti, měl by zvážit, zda za ní nevyrazit až na podzim, kdy je pro výlety vhodnější počasí. Nepřeberné množství jich nabízí především region Attika, kde leží i hlavní město Athény a poloostrov Peloponés.

Z Prahy do Athén létají přímé lety hned tři aerolinky, dvakrát týdně Smartwings, dále Aegean Airlines a Eurowings. Přes prázdniny začínají ceny za zpáteční letenku na částce okolo osmi tisíc korun. „Letět je možné rovněž z Vídně nebo třeba z Katowic,“ doplňuje Jiřina Ekrt Jirušková, mluvčí agentury Invia.

Vypravit se tam tedy lze bez problémů po vlastní ose. Nebo je možné jet s cestovní kanceláří ať již na pobytový, nebo poznávací zájezd, případně na eurovíkend. V nabídce je má například Čedok, Fischer, EximTours a další, i specializované kanceláře. „Vyfiltrovat“ si je lze například přes portál agentury Invia nebo Dovolena.cz.