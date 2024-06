Magická soutěska s českou stopou. Rakouský Kitzlochklamm si užijete pěšky i „lezmo“

Voda řítící se s hukotem do údolí, rozeklané skály, poustevna, štoly po hledačích zlata, vyhlídkový most a ferraty pro zkušené nadšence. To vše nabízí soutěska Kitzlochklamm u městečka Taxenbach, které leží něco přes hodinu cesty autem na jih od Salzburku a třicet kilometrů od města Bad Gastein.

