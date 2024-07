Kam s nimi, ať už sluní, nebo prší: 10 tipů na výlety s dětmi po Česku do každého počasí

Pro zvýhodněné vstupné si předem prohlédněte ceníky – leckde jsou online vstupenky o něco levnější, rozdíl v ceně umí udělat rodinné vstupné i slevy přes portály, jako je Slevomat.

1. Archeopark Zeměráj u Orlické přehrady

Zeměráj Vstupné: celodenní jednotné 150 Kč

Na celodenní výlet vydá návštěva zážitkového archeoparku Zeměráj u Orlické přehrady, který děti i dospělé provede historií a přírodou. Disponuje víc než stovkou atrakcí. Kilometrová bosá stezka, středověká vesnice, kopací hrnčířský kruh, krytá herna pro nepříznivé počasí, bludiště, prolézačky, hledání pokladu nebo vodní hřiště zabaví všechny věkové kategorie.

2. Multifunkční galerie Sladovna v Písku

Sladovna Vstupné: jednotlivé expozice 80–100 Kč / 90 minut, rezervace nutná

Návštěvníci jihočeského kraje by si neměli nechat ujít píseckou Sladovnu. Tamější multifunkční „galerie hrou“ Sladovna nabízí neobyčejné výstavy. Děti i dospělí zde mají příležitost vstoupit do jiných světů a projít si je jako jejich obyvatelé, třeba v Mraveništi se na chvíli mohou stát mravencem nebo si něco vyzkoušet vytvořit v Animáriu.

3. Úžasný lesní svět v Prachaticích se spoustou atrakcí

Areál lesních her Vstupné: zdarma

V autem hodinu vzdálených Prachaticích můžete strávit celé odpoledne v Areálu lesních her nad lázněmi sv. Markéty, který dětem i dospělým představí les a život v něm úžasně hravou formou. Veverčí stezka, žabí tůň, pavučina… Přímo v areálu jsou i dvě dětské naučné stezky, Zážitková stezka víly Majolenky a Naučná stezka ptačích budek. Odrostlejší děti si mohou vyzkoušet venkovní tělocvičnu, jejíž tvůrci se inspirovali starými sokolskými venkovními posilovnami. Překážky je možné zde zdolávat pořád dokola, aniž by se člověk dotkl země.

4. Oslavanské Permonium s důlním jezerem

Permonium Vstupné: celodenní jednotné 190 Kč, s Duhovým světem 320 Kč

Nedaleko Brna, u oslavanského dolu Kukla, stojí ráj permoníků – a všichni návštěvníci se na chvíli mohou stát jejich kolegy a zažít příběh některého z šesti permoníků díky indiciím schovaným v adrenalinových, vědomostních i dovednostních úkolech nebo se projít v bludišti vybudovaném na způsob důlních staveb. Mezi zdejší největší atrakce patří i důlní jezero, kolem nějž je lanové centrum, a těžní věž Kukla. V Duhovém světě najdete zábavu i pro nejmenší děti.

5. Fajnpark u Chlumce nad Cidlinou

Fajnpark Vstupné: celodenní 490 Kč, včetně všech atrakcí

Oblíbenou atrakcí na pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje je Fajnpark, který nabízí to nejlepší ze zážitkových, sportovních, naučných i přírodních atrakcí. Děti zde zaujmou obrovští hmyzáci a dinosauři, pirátské čluny a miniautíčka, plážové hry i skákací centrum a kontaktní minizoo. Přímo v Chlumci najdete i kemp a koupaliště nebo zahradní železnici, je tu i nádherný zámek Karlova koruna.

6. Ranč v Kostelanech + Dětský svět Kroměříž

Ranč Kostelany Vstupné: dle atrakcí, pobytové balíčky např. na Slevomatu Dětský svět Kroměříž Vstupné: celodenní 229 Kč / dítě, 79 Kč / dospělý, omezená kapacita s možností zakoupit lístky předem

Střední Moravu a Chřiby budete mít jako na dlani z Kostelan nedaleko Kroměříže. Tam můžete vyrazit za pobytem i za jednotlivými službami – wellness centrem, bowlingem, 12metrovou horolezeckou stěnou a samozřejmě za koňmi: můžete tu absolvovat jezdecký výcvik nebo se na koni prostě jen projet, pro děti od tří do osmi let je tu i pony školička.

V případě nepříznivého počasí se můžete vydat do Dětského světa na kroměřížském výstavišti Floria, kde je obrovská vnitřní i venkovní herna, spousta prolézaček, boulderová stěna, pětipodlažní herna se skluzavkami; odrostlejší děti se zabaví i na fotbálcích, air hokeji, v parkourové tělocvičně či v trampolínovém centru. Zábava je tu nachystaná ale i pro batolata do dvou let. Do vodní herny nezapomeňte dětem přibalit i ručník a plavky.

7. Barokní jízdárna Světce u Tachova

Jízdárna Světce Vstupné: dospělý 25–64 let 230 Kč, dítě 6–17 let 70 Kč

Klasická prohlídka hradů, zámků a podobných památek bývá pro děti (a někdy i dospělé) dost nuda, rozhodně tomu tak ale není ve Světcích u Tachova. Čeká tam na vás barokní jízdárna, v níž se natáčela série Marie Terezie, na dětských prohlídkách se těšte na spoustu kostýmů, které si mohou vyzkoušet i děti, a všichni si tak mohou „osahat“, jak taková jízdárna fungovala – od kovárny přes hraběcí ubytovací prostory až po půdu, na níž se koním sušilo seno a z níž je do jízdárny nádherný výhled.

Nedaleko je téměř 30metrová rozhledna Vysoká u Tachova. Byla otevřena v roce 2014. Vstupné se na ni neplatí. K rozhledně dojdete z jízdárny příjemnou procházkou pěšky, milovníci urbexu si cestou mohou prohlédnout i ruiny nedostavěného světeckého zámku.

8. 3D bludiště v korunách stromů Osek

FrýTajm Osek Vstupné: celodenní jednotné 70 Kč, možnost rezervace

Máte rádi bludiště? A máte rádi les? A co takhle lanová centra? To všechno dohromady najdete třeba v 3D bludišti v korunách stromů u koupaliště v severočeském Oseku u Duchcova, které bylo prvním svého druhu na světě. Dvoupatrová prolézačka s patnácti přestupními „domky“ a čtrnácti lanovými překážkami zabaví všechny na celé odpoledne. V roce 2020 bludiště získalo první místo v soutěži Dřevěná stavba roku 2020 v kategorii Velká dřevěná hřiště.

Přímo v Oseku se pak můžete projít po naučné stezce, ve zdejším klášteře se konají noční prohlídky. Od 16. srpna bude ve zdejší galerii výstava Dobrodruh Karel Zeman a následující víkend, 17.–18. srpna, bude v klášteře rovněž pouť, na níž se děti zabaví i bez hlučných atrakcí.

9. Svatošské skály v souladu s přírodou

Svatošské skály Vstupné: ubytování od 120 Kč/noc, trampolína a lanové centrum 50 Kč, vyjížďky na koních od 350 Kč/h, vstup do areálu a na další atrakce zdarma

Dětský ráj Svatošky, vybudovaný na břehu řeky Ohře, nabízí svým návštěvníkům pobyt uprostřed panenské přírody i spoustu zábavy. Návštěvníci si mohou udělat piknik (klidně z donesených potravin), povolené je zde i rozdělání ohně, odpočinout si tu mohou všichni pocestní i zde ubytovaní – v nabídce jsou chatky, noclehárna i pokoje na hlavní budově.

Vše, co se zde děje, se děje v duchu hesla „v souladu s přírodou“: hřiště s prolézačkami a dalšími prvky z akátového dřeva, výuka jízdy na raftech a kánoích, lukostřelba, minizoo a svezení na koních, obří vzduchová trampolína a lanové centrum či velká voliéra. Na výlet odsud můžete vyrazit rovnou do Svatošských skal prohlédnout si útvar, kterému se říká zkamenělá svatba, Dětský ráj leží rovněž na cyklostezce Karlovy Vary – Loket, takže můžete do okolí vyrazit i na kolech.

10. S malými horolezci na Frenštátsko

Tarzanie Vstupné: od 180 Kč / 1 trasa Stezka Valaška Vstupné: dospělý 320 Kč, dítě 4–14 let 250 Kč Bobopark Vstupné: od 250 Kč / 1 trasa (nebo celodenní za 580 Kč), bobová dráha jednotné vstupné 110 Kč / 1 jízda

Máte doma malého Tarzana? Vezměte jej do největšího lanového parku v Česku, který leží u Trojanovic nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm. V nabídce je trasa pro děti do 140 cm i několik zajímavých tras pro dospělé, které jde zakončit skokem (s víceméně volným pádem) do 13metrové hloubky. Kromě lanových atrakcí se návštěvníci mohou vyřádit na trampolínách a bungee trampolínách, občerstvení je možné v nedalekých bistrech, např. U Bobra.

V okolí Trojanovic to ale není zdaleka jediná atrakce, která stojí za návštěvu. Když do tohoto kraje člověk zavítá, měl by se vydat na stezku Valaška, nádhernou visutou trasu s vyhlídkovou věží, nebo vyrazit na procházku k soše Radegasta. Zajímavou nabídku má i nedaleký park Boboffka Čeladná, kde je kromě bobové dráhy rovněž lanový park nebo Frkův autopark, v němž se děti mohou projet na dráze pro elektroautíčka.