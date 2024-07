Koupání v přírodě: kde se zchladit bez chloru? Přinášíme tipy na zatopené lomy i romantická jezírka

Vranovská přehrada slaví devadesátku Letos uplyne 90 let od dostavby vodní nádrže Vranov, což si tato rekreační oblast připomene řadou akcí: Každou středu až do 14. srpna – Dětský den v Benátkách

Speciální večerní program pro rodiny s dětmi v areálu penzionu a restaurace Benátky

Speciální večerní program pro rodiny s dětmi v areálu penzionu a restaurace Benátky 20. července – Jarmark na Cornštejně

Celodenní jarmark s ukázkami dobových řemesel a bohatým doprovodným programem na zřícenině hradu Cornštejn nedaleko obce Bítov. Čekají vás ukázky řemesel a řemeslných výrobků, hudební produkce, prohlídky s bílou paní, šermířské vystoupení skupiny historického šermu Albion anebo doprovodný program pro děti na téma vody a vodních živlů

Celodenní jarmark s ukázkami dobových řemesel a bohatým doprovodným programem na zřícenině hradu Cornštejn nedaleko obce Bítov. Čekají vás ukázky řemesel a řemeslných výrobků, hudební produkce, prohlídky s bílou paní, šermířské vystoupení skupiny historického šermu Albion anebo doprovodný program pro děti na téma vody a vodních živlů 23. července – Exkurze do Vodní elektrárny Vranov a prohlídky Hasičského pivovaru Bítov s degustací

24. července – Sálem předků s kastelánkou zámku Vranov nad Dyjí

Speciální trasa zaměřená na impozantní Sál předků je učená zájemcům o hlubší poznání historie a umění, kterým běžné prohlídkové okruhy nestačí.

Speciální trasa zaměřená na impozantní Sál předků je učená zájemcům o hlubší poznání historie a umění, kterým běžné prohlídkové okruhy nestačí. 24. července – Nebe na zemi

Koncert na zámku Uherčice v rámci Hudebního festivalu Znojmo 2024 nabízí vystoupení světově uznávaného operního pěvce Adama Plachetky společně s českou swingovou špičkou Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers.

Koncert na zámku Uherčice v rámci Hudebního festivalu Znojmo 2024 nabízí vystoupení světově uznávaného operního pěvce Adama Plachetky společně s českou swingovou špičkou Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers. 25. července – Exkurze do Vodní elektrárny Vranov

27. července – Benátská noc ve Švýcarské zátoce

Švýcarská zátoka je romanticky působivou součástí Vranovské přehrady, jejíž ústí zdobí ikonická Bílá lávka. Jde o vyhlášený rekreační ráj chatařů, kteří v polovině prázdnin drží tradici Benátských nocí. Letos půjde už o 35. ročník akce, během které vyplují vpodvečer ze Švýcarské zátoky nejrůznější nazdobená plavidla s posádkami v karnevalových kostýmech a převlecích. Součástí plavby je i živá kapela na velkém prámu. I letos popluje flotila směrem na hráz a cesta tradičně skončí v restauraci U Vodnáře, kde se posádky fotí s kolemjdoucími a zpívají se trampské písně. K akci se může přidat každý se svým ozdobeným plavidlem i libovolným kostýmem. Čím více zúčastněných, tím lépe! Podrobnosti a kompletní kalendář akcí na webu Vranovskaprehrada90.cz