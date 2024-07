Když Pacifik, tak Posázavský. Vydejte se po stopách českých trampů vstříc ránům s vůní borový smůly

Doporučená četba podle Šklíby Tramping Krosna či usárna na zádech, osady, kytary a dlouhé večery u ohně. Nejen to je tramping! Tak nazujte kanady a objevujte jeho krásu i historii v publikaci, z jejíchž stránek se line vůně táboráku. Připomenete si vše, co se s trampingem neodmyslitelně pojí – jeho dějiny, vandry, potlachy, písničky, ale i různé historky, které se mezi trampy tradují. Zavzpomínáte i na slavné trampské osobnosti a navštívíte vyhlášené trampské hospody. Knížku doprovází spousta autentických a často i raritních fotografií... Trapsavec Pojďte s námi do lesa! A to ne do lesa obyčejného, ale lesa prošpikovaného povídkami, básničkami, tužkami a knížkami. Přesně takový zážitek vás totiž čeká po otevření knížky, která vyšla k padesátým narozeninám trampské literární soutěže Trapsavec. Projdete se bohatou trapsaveckou historií, psanou ve stínu lesa a za hřejivého praskání ohňů, ale i za hustého lijáku a fučení větru. Kromě spousty zajímavostí, které se s Trapsavcem pojí, v ní najdete řadu báječných historek, dobových fotografií, ilustrací a vzpomínek. Zobrazit více Sbalit