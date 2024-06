Na pláž i za kolébkou civilizace. Největší řecký ostrov Kréta se pyšní bezpočtem památek a příjemným koupáním

Dostat se sem dá komfortně přímými lety. Z Prahy létá pravidelná linka do Heraklionu. Charterové lety cestovních kanceláří pak míří nejen sem, ale i na západní část do Chanie, a to jak z Prahy, tak ze všech regionálních letišť.

„Do Heraklionu létají charterové lety od loňska i z nového letiště v Českých Budějovicích, do Chanie v západní části Kréty odstartovaly zájezdy s přímým spojením nově také z Ostravy,“ doplňuje Kateřina Pavlíková, mluvčí Čedoku. Sezona v Heraklionu je trochu delší, poslední lety mají cestovní kanceláře obvykle v polovině října, do Chanie se létá do konce září.

„Je to velká škoda, protože počasí je tady velmi příjemné a poměrně teplé i v listopadu,“ říká Karolina Jurčová, šéfdelegátka CK Blue Style na Krétě, která se na ostrov přestěhovala natrvalo.