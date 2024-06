Levandulová koupel u Balatonu. Ponořte se do omamné vůně, jíž je prosycen vzduch „maďarské Provence“

Levandulový sirup Ingredience 800 g cukru

1 litr vody

3 citrony (neošetřované chemicky)

30–40 větviček levandule s květy (bez stonků) Levanduli očistíme, dáme do hrnce, zalijeme vodou, přidáme vymačkanou šťávu ze dvou citronů a krátce povaříme (cca 10 minut). Odstavíme, přidáme zbylý citron (nakrájený na kolečka), necháme zchladnout, přiklopíme poklicí a dáme do druhého dne odstát do lednice. Druhý den směs procedíme do hrnce přes plátno nebo přes velmi jemné sítko, květy a kolečka citronu vymačkáme. Výluh opět umístíme na plotnu, přidáme cukr, přivedeme k varu a asi pět minut povaříme. Poté rychle přelijeme do vymytých čistých lahví, zavíčkujeme a uskladníme. Podáváme v létě například se sodovkou, kolečkem citronu, na plátky nakrájenou okurkou a ledem.