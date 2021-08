Lidé si vybírají dražší zájezdy, zní z cestovních agentur. O které lokality z podzimní nabídky je největší zájem?

Komplikace nebo spíše drobný diskomfort spojený s cestováním do zahraničí Čechy rozhodně od cest k moři neodrazuje. A to ani do červených a tmavě červených zemí, kam spadá třeba i Řecko, Španělsko, Turecko či Egypt a odkud je po návratu pro neočkované povinné absolvovat kromě testu na covid také několikadenní karanténu.