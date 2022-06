Poznejte zemi lázní a guláše. S levnějším benzínem v Maďarsku nepočítejte

Doporučujeme

Když se Češi rozhodují, kam vyrazit na dovolenou, aby to nebylo daleko, a nepotřebují jet k moři, Maďarsko je jednou z prvních voleb. Láká na skvělá vína, kvalitní kuchyni, termální lázně a v neposlední řadě Balaton. Do Maďarska se dostanete snadno vlastní dopravou, kterou Češi hojně využívají i v případě, že si zájezd jinak zakoupili v cestovní kanceláři. Kromě cesty autem je velmi populární vyrazit do Maďarska vlakem nebo autobusem.