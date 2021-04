MEXICKÉ PODIVNOSTI: Ráj pro hravé povahy. Muzeum dřevěných hraček nadchne i dospělé

„Hele, tady prodávají dřevěný hračky, už teď je mi to město sympatický,“ prohlásila jsem za volantem, na tachometru dvacet a v očích smrt, když jsem se šnečí rychlostí řítila po kluzké kamenné silničce z kopce do San Miguel de Allende. V Mexiku totiž dřevěné hračky moc nefrčí, top je tu plast a zase plast. A aby byl příběh úplný, tak je potřeba dodat, že nad pívem jsem si zrovna večer předtím stýskala, že absolutně netuším, jak pojmout kapitolu písmenka „H“ v druhém díle mexikopedického abecedáře.

Protože psát o plastových „Hračkách“ se mi ani za mák nechtělo. Ale to jsem ještě netušila, že zase zasáhne ten můj mexický vesmír (a pro další úplnost dodávám, že žádný velký ezoterik nejsem).



Den plynul, neogotická katedrála v San Miguel de Allende brala dech, obří kvantum stylově naprosto identicky oblečených slečen (aka když jedeš do San Miguel a nemáš klobouk a rozevlátou sukni, tak tam radši ani nelez) zas způsobovalo moje nekončící hihňání za rouškou (chválabohu za ni) a celé tohle město byla prostě radost pohledět. A jak si tak radostně hledím, tak hnedka vedle katedrály lup ho! Obchod se starodávnými mexickými hračkami.

Eva Kubátová Ráda o sobě říkám, že jsem „sběratelka mexických podivností“, ale formálně jsem soudní překladatelkou a tlumočnicí španělského jazyka a vystudovanou historičkou se specializací na Latinskou Ameriku. Mou skutečnou vášní je ale pronikat čím dál hlouběji do mexické kultury (a hlavně gastronomie, protože láska k Mexiku rozhodně prochází žaludkem). A jsou to právě takové ty každodenní podivnosti, co mi dodnes, po letech žití v Mexico City, zvedají překvapeně obočí anebo koutky úst v úsměv. A alespoň špetku z nich bych Vám ráda promítla do svého blogu na lidovkách, přičemž další špetku pak najdete v knize Mexikopedie, která spatří světlo světa v listopadu 2020, či na webu Mexikopedie.

Odpověď na stříbrném podnose

„Smí se tu prosím fotit?“ ptám se prodavačky a odpovědí je mi zavrtění hlavy, přičemž úsměv tak nějak odhaduju, protože ho kryje hrdina dob covidových KN-95. „Ale dva bloky odsud je celé muzeum mexických hraček La Esquina, patříme k sobě,“ dodává prodavačka a teď už i vidím, že se jí zkrabatily vrásky smíchu kolem očí. Takhle totiž funguje můj mexický vesmír – nahlas si povzdychnu, že nevím, jak na to, a on mi odpověď naservíruje na stříbrném podnose.



Třeba hned!

Bylo 16:40 odpoledne, muzeum zavíralo v pět. Dvacet minut času. To není moc. „Jsem Eva, píšu Mexikopedii a strašně ráda bych napsala i o vašem muzeu,“ vyvalila jsem v pikovteřině na dvě slečny za kasou. „Šmarjá, tak to musíme spíš zavolat pana zástupce ředitelky Eduarda Berrocala, vydrž chvilku,“ vykoktaly ze sebe a kvapně odskotačily do útrob muzea. Přišel, na hlavě klobouk, slovo dalo slovo a že teda fajn. A prý kdy bych takovou reportážní návštěvu chtěla zrealizovat. „Mno, co třeba hned?“ říkám. Nad rouškou se pozdvihnul další pár obočí – v tomhle muzeu už třetí. „Tak jo, jdeme na to,“ zněla po pár vteřinách odpověď. „Ale uvedeš nás v té knize, viď?“ opakoval se Eduardo, strašně ho tahle otázka trápila – už tolikrát otevřel dveře novinářům a blogerům, že ani nepočítá, kolikrát se vlastně zklamal, když pozvání do muzea směřované k publiku nebylo nakonec součástí reportáže. „Neboj, co slíbím, to splním,“ vrtalo mi hlavou, jak jen ho přesvědčit, že to tak fakt bude. „Hele fakt, ona je úplně nemexická, když ti řekne, že tam budeš, tak tam prostě budeš, věř mi,“ přisadila si nakonec moje kamarádka Amaresh, která se mnou často na mexikopedickém výpravy jezdí.



Na Růžku

A tak jsme další dvě hodiny (ano, počítáte správně, pěkně po zavíračce, úplně samy) procházely muzeem se skvělým kurátorem umění Jorgem, který by pro původně soukromou sbírku dnešní ředitelky Angéliky Tijeriny dýchal. A bylo to vskutku nevšední odpoledne. Ale víc už vám neprozradím, protože o mexických hračkách se dočtete v dalším díle Mexikopedie, který by měl vyjít přibližně v polovině roku 2022. Protože pevně věřím, že ten můj mexický vesmír mi na stříbrném podnose naservíruje ještě pořádnou dávku překvapení. A ostatně, i s Eduardem a Jorgem z muzea La Esquina, tedy prostě a jednoduše v muzeu hraček „Na Růžku“ v samotném srdci San Miguel de Allende, zůstaneme v kontaktu.

Protože vesmír nám zafungoval na naše první živelné setkání, ale kapitolu za dvouhodinovou návštěvu nenapíšeš. A pokud se ptáte, jestli byl v muzeu i slavný Speedy González, na kterého si spousta z nás pamatuje z dětství, jak za běhu hulákal „arriba, arriba, arriba!“, tak vězte, že byl. Ale že toho chudáka myšáka zastínila krása a řemeslnost tisíců jiných tradičních mexických hraček.

Pokud vaše kroky zamíří do města San Miguel de Allende, nenechte si tak muzeum La Esquina, tedy „Na Růžku“ utéct (a myslím to úplně vážně). Hravé povahy tu totiž objeví skutečný ráj. Najdete ho na adrese Núñez 40, v samotném centru San Miguel de Allende, jen pár bloků od katedrály.