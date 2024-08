Skanzen Modrá je pro milovníky historie jako stvořený, v Živé vodě můžete 3,5 metru pod hladinu suchou nohou

V Modré a jejím okolí je zajímavých míst tolik, že vám na ni jeden den rozhodně stačit nebude. Začneme přímo v Archeoskanzenu, který má podobu opevněné osady z dob Velké Moravy. Veškeré stavby od opevnění přes jednoduché sruby a zemnice až po studny, dílny a hospodářské i církevní stavby včetně paláce biskupů a kostelíka svatého Jana vznikly na základě skutečných nálezů v okolí. Archeoskanzen v Modré znáte také z historického filmu a seriálu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů, který se právě tady natáčel.

Návštěva Klenotnice

Nejlepší na tom všem ale je to, že Archeoskanzen žije svým každodenním rytmem; vyrábí se tu keramika, konají se pokusné tavby kovů, program zpestřují slavnosti, výstavy, trhy i nepřetržitý archeologický výzkum. Vyzkoušíte si dávná řemesla, ochutnáte dobové pokrmy a seznámíte se s původními plodinami, stromy, keři i s hospodářskými zvířaty, která patřila do domácností původních obyvatel. Druhý srpnový víkend tu probíhá už devatenáctý ročník historického festivalu, spojeného s raně středověkou bitvou. Co vás čeká? Třeba ukázky dobového života, divadelní představení, sokolníci, dětská bitva a další kejkle. Podrobnosti o otvírací době i cenách vstupného najdete na webu Archeoskanzen.cz.

Velehrad Kostely, kaple a kláštery, mariánské sloupy, křížové cesty i boží muka patří k východní a jižní Moravě stejně jako romantické středověké hrady, nádherná příroda i malebné vinohrady. Před více než tisíci lety se tento kout naší země díky působení Cyrila a Metoděje stal ohniskem šíření křesťanské víry. Po stopách soluňských bratrů se lidé vydávají dodnes a průsečíkem všech poutních cest a cyrilometodějských výletů je Velehrad. První cisterciácký klášter na Moravě založil v roce 1205 moravský markrabě Vladislav Jindřich k poctě Panny Marie a pojmenoval podle nedaleké osady Veligrad, dnešní podobu areál získal po barokní přestavbě v 18. století. Velehrad je živé duchovní a kulturní centrum, jehož srdcem je bazilika minor Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

Během festivalu bude po předchozím objednání otevřená i Klenotnice Velké Moravy. To je zdejší nové lákadlo a právě díky ní vám ani nemusí být líto, pokud festival nestihnete. Tohle místo byste si totiž měli užít v klidu a nejlépe sami. Klenotnice Velké Moravy má podobu podzemního panteonu s průměrem dvacet metrů. Výstavní prostor se nachází v podzemí, světlo osvětlující šperky ve vitrínách sem proudí shora přes stylovou zvoničku. Pilotní výstava se jmenuje Elity Velké Moravy a představí vám archeologické nálezy z pohřebišť velkomoravských hradišť, a to nejenom ze samotné Modré, ale také ze Starého Města, Uherského Hradiště, Mikulčic, Pohanska u Břeclavi a dalších lokalit. K vidění jsou ostruhy, meče a šperky nevyčíslitelné hodnoty, které v 9. století nosívala velkomoravská knížata, a také další skvosty raně středověkých uměleckých řemesel, které často znáte jen z učebnic dějepisu.

Do Živé vody za pratury

A co slibovaná Živá voda? Ani tohle místo nemá v Česku obdoby. Seznámíte se tu s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků a tůní. Největší zvláštností není přehlídka moravských biotopů ani výstava rybích plastik pro zrakově postižené, ale podvodní tunel, který vás zavede 3,5 metru hluboko pod vodní hladinu. Po levé straně uvidíte ryby chladných vod, horských potoků a řek – jelce, lipany, mníky, pstruhy, parmy a oukleje, pravá strana patří především kaprům, štikám, candátům, sumcům a jiným velkým rybám. Kromě toho si v expozici děti vyzkouší různé kvízy, nechybí ani výtvarné aktivity a speciální akce, například potápěčské exhibice a přednášky o potápění či ukázky rybolovných technik. Areál je bezbariérový, v létě se navíc můžete osvěžit v přírodním koupališti s brouzdalištěm. Podívat se můžete i na pratury, kteří sem přicestovali v roce 2018 ze středočeských Milovic.