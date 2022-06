NOMÁDI: Obytným autobusem se třemi dětmi po Brazílii. Rodina putuje téměř čtyřicet let starým mercedesem

První myšlenka na cestování nás napadla, když jsme bydleli v Anglii. Byla doba pandemie covidu a nejstarší syn Noah už kvůli tomu studoval z domu. Končila nám smlouva pronájmu domu a chtěli jsme navštívit Brazílii na delší dobu, ne jen na rychlou dovolenou. Do České republiky jsme jezdili poměrně často. Chtěli jsme, aby naše děti také poznali odkud mají druhé kořeny a jaký život v Brazílii vlastně je.

Noaha jsme odhlásili z klasického školního systému a přihlásili ho do domácího vzdělávání. Prodali jsme co se dalo, sbalili jsme pár kufrů a odletěli nejdříve do České republiky za babi a dědou, kde jsme strávili asi 4 měsíce. Když jsme v březnu roku 2021 dorazili do Brazílie, odjeli jsme přímo na farmu, kde jsme zůstali zhruba 9 měsíců, zatímco jsme budovali obytňák. Myšlenka koupit „něco“, abychom mohli cestovat po Brazílii, byla úplně spontánní a náš „plán“ vznikl velmi rychle během jediného rozhovoru.

Máme tři děti, takže cestovat po Brazílii letadlem, platit hotely a všechny výdaje kolem nepřicházelo v úvahu. První myšlenka byla koupit dodávku, ale vzhledem k počtu členů celé rodiny (ještě s námi cestovala manželova mamka a to první 3 týdny), jsme se rozhodli hledat menší autobus.

To se snadno řeklo, ale hůř realizovalo. Hledání bylo delší, než jsme chtěli, ale asi po třech měsících jsme konečně narazili na Mercedes D 608 z roku 1983, který nám vyhovoval. Stavba domova na kolech trvala zhruba čtyři měsíce.

Obytňákem za oceánem „Při cestování obytňákem za oceánem vás nejspíše zaskočí výše kauce, kterou skládáte při pronájmu. V porovnání s českými půjčovnami je totiž mnohem vyšší. Nehoda nebo dokonce jen menší poškození auta pak cestovatelům dovolenou opravdu hodně prodraží,“ upozorňuje Martina Sobotová z platformy Vansafe, která se specializuje na pojištění obytných aut. „Ve Vansafe jsme proto připravili výhodnou variantu pojištění kauce World – pojištění kauce skládané v zahraničí, která kryje jak poškození vozidla a interiéru, tak i poškození nebo odcizení výbavy. Vztahuje se také na ztrátu klíčů, poškození disků či pneumatik i záměnu paliv a provozních tekutin. Platí na celém světě a naši klienti ji často využívají např. na Kanárských ostrovech, v USA, Kanadě nebo v Austrálii,“ dodává Martina Sobotová z Vansafe.

Jaký je cíl naší cesty?

Naše cesta začala ve státě Mato Grosso do Sul a náš plán je projet Litoral (pobřeží směrem na sever), do státu Rondonia, skrze státy Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceara, Piaui, Maranhao, Pará, Amazonas a Rondonia, kde žije manželův otec. V Rondonii strávit nějaký čas a jet do státu Mato Grosso, Goias a Brazília, když Bůh dá.

The Lima Family aneb obytňákem po Brazílii. Česko-brazilská rodina ukazuje svým dětem největší jihoamerickou zemi. Na pláži

Cestu jsem začali dne 9. prosince 2021 a dnes je 25. května 2022. Do dnešního dne jsme navštívili 10 států ze 27 brazilských, ujeli jsme více než 5000 kilometrů a jsme více než 5 měsíců na cestách.

Momentálně jsme tedy zhruba v půli naší cesty, ve státě Pernambuco, kde mimo jiné je tyto měsíc květen, červen a červenec, období dešťů.

Lima Family Pokud Vás náš příběh zaujal a rádi byste věděli o nás a našem cestování víc, můžete nás najít zde: Facebook: The Lima Family/OBYTňákem po Brazílii YouTube: The Lima Family Instagram: The Lima Family

Jaký je život s manželem a třemi dětmi na cestách?

Vyměnili jsme dům se zahradou za vlastnoručně postavený obytňák v útrobách Mercedesu 608. Vyměnili jsme zaběhlý život a obvyklé priority za život v jednoduchosti a hlavně za dobrodružství.

Každý máme jiné potřeby, hodnoty a věci, které nás dělají šťastnými. A tak je to správně a já to naprosto respektuju. Naše děti jsouv ve věku 3, 5 a 7 let. Nechodí do školy, ale učí se s námi doma dovednosti pro každodenní život. Základy jako psát, číst, počítat. Dovednosti, které budou v životě potřebovat. Pro mě jako mámu, je důležité, abychom je dobře vychovali a ukázali jim nějaký vzor života. Všechny naše děti jsou pořád ještě děti a učí se hraním a poznávaním. To jim takové cestování po Brazílii umožňuje. Mimo jiné poznávají svět, jinou kulturu, učí se historii, a naučili se mluvit dalším jazykem.

Naše děti milují lego a to s námi cestuje všude. Jsou kreativní a takovou kreativitu uplatňují při různých tvořeních. Papírové krabice, lepidlo, nůžky a barvy u nás mají neuvěřitelnou spotřebu.

My všichni máme nějaký životní příběh a každý z nás chceme svůj životní příběh prožít co nejlépe.

Partnerem rubriky je Vansafe, specialista na pojištění obytných aut i jejich posádek. Více čtěte ZDE.