NOMÁDI: Dva roky práce. Hasičská cisterna Magirus se změnila na expediční náklaďák

Poslední dva roky Marcel Hauser, který žije v Liberci, „běhal“ kolem staré hasičské cisterny od německé firmy Magirus. Na jejím základě vznikl expediční speciál, ve kterém mohou do divočiny cestovat až tři lidé.

Jen rok mu trvala generálka šasi z roku 1979. „Na začátku mě bavilo auto stavět. Chtěl jsem si sám připravit podvozek. Cestování se teprve budu učit,“ říká Marcel Hauser. V roce 1993 přesouval textilní výrobu ze Švýcarska do Čech. „Byl to projekt na rok a trochu se mi to protáhlo,“ říká s úsměvem Hauser.

Jak jste se dostal ke stavbě obytného expedičního náklaďáků?

Neměl jsem během covidu co dělat. Pracuji v Lázních Bělohrad, kde jsem kvůli různým restrikcím „uvízl“ na čtyři týdny, rodina zůstala doma v Liberci. Říkal jsem si, že si musím vymyslet něco na hraní, jinak se zblázním. Našel jsem v Německu hasičskou cisternu, koupil jsem ji, přivezl po vlastní ose a začal ji rozebírat…

Magirus - Deutz 160 M8FAL uzávěrky: přední, zadní a mezinápravový diferenciál motor: 6ti válec řadový vzduchem chlazený objem: 6 128 ccm výkon: 160 koní spotřeba: 20 litrů na 100 km

Kdy jste poprvé cestoval v obytném autě?

Můj švagr ve Švýcarsku měl dodávku Mercedes-Benz 310. Upravil si ji bydlení. Když mi bylo devatenáct, tak mi ji půjčil na týden cestování s kamarády po Švýcarsku.

K čemu expediční náklaďák plánujete využívat a jak je k tomu uzpůsobená obytná nástavba?

Normálně pracuji, takže plánuji kratší výpravy do čtyř týdnů. Začneme na Balkáně. Až mi to pracovní život dovolí, chtěl bych do Maroka, Tunisu a podobných exotičtějších destinací.

U expedičních náklaďáků s žebřinovým rámem, který se při jízdě v terénu kroutí, je technický oříšek správně „posadit“ obytnou nástavbu na podvozek, aby nepraskala. Jak jste to vyřešili technicky?

Obytná nástavba je uložená na pomocném hliníkovém rámu. Ten je propojený s šasi přes čtyřbodový odpružený úchyt.

Zkoušeli jste to v terénu?

Testoval jsem auto na co největší křížení náprav. Vypadalo jako pavouk, přitom nástavba fungovala, jako by náklaďák stál na úplné rovině. Třeba vstupní dveře šly otevřít úplně hladce. Roli hraje i to, že auto má krátký rozvor, jen 285 centimetrů. To je stejný rozvor, jaký má třeba Volkswagen Transporter třetí generace.

Kolik stavba obytného náklaďáku stála?

Celková cena byla lehce přes dva miliony korun včetně pořízení podvozku. Ale hodně práce jsem si udělal sám.

Základem je podvozek Magirus, což na českých silnicích není úplně rozšířená značka…

Byl to německý výrobce hasičské techniky, dodnes dělají třeba výsuvné žebříky. V 80. letech značku koupilo Iveco. Vtipné je, že moje auto sloužilo původně ve Švýcarsku ve vesničce Rebstein, která leží jen 40 kilometrů od mého původního bydliště.

Hasičská auta jsou oblíbený základ pro stavbu expedičního auta. Proč?

Obecně jsou zachovalé, malý nájezd kilometrů a bývají opečovávané. Moje auto bylo vyrobeno v roce 1979, mělo najeto 28 000 kilometrů. Mám k němu kompletní seznam servisních úkonů. To auto bylo v perfektním stavu.

Jste schopen auto opravit sám? Třeba uprostřed Mongolska?

Dnes už ano, protože magirus byl rozebraný do posledního šroubku. Sám sebe jsem překvapil, že jsem ho poskládal zpátky. Je tam minimum elektroniky: třeba čerpadlo nafty je mechanické. Řekl bych, že zvládne i horší naftu.

Co na projekt expedičního speciálu říkala vaše žena?

Zpočátku jej úplně nevítala, řečeno diplomaticky. Nejsme ani jeden z kempařské rodiny. Ale když je auto hotové, změnila názor. Líbí se jí design.