NOMÁDI: Svobodné cestování projde digitalizací, říká David Špinar z Mitonu

Na silnicích je vidět nejvíce obytných aut v historii Česka. Čím si tento boom vysvětlujete?

Je to kombinaci více efektů. Covid výrazně zvýšil apetit lidí cestovat v bezpečném prostředí. Během vln pandemie se tradiční ubytovací kapacity, jako třeba hotely, zavíraly. Ve srovnání s některými typy dovolených může být cestování v obytném autě cenově výhodnější. A zároveň poslední léta zdůraznila princip individuality a flexibility. A to obytná auta naplňují beze zbytku. Uvidíme, jak dlouho tento trend bude trvat, ale zatím je silný.

David Špinar David Špinar je CEO Mitonu, kromě toho působí také jako venture partner, který dohlíží na několik portfoliových projektů, mimo jiné na Campiri a CamperGuru. Absolvent pražské VŠE založil a řadu let vedl digitální agenturu H1.cz, před Mitonem působil jako obchodní ředitel Googlu v Česku. Je vášnivým farmářem a lukostřelcem. Se ženou zastupuje v česku výrobce off-road minikaravanů Hero Camper.

Když se podíváme na statistiky prodejů, tak vidíme, že prodeje nových obytných aut rostou. Registrace nových přívěsů naopak klesají, ale s jednou výjimkou a to jsou minikaravany. Co se děje?

Pokles prodejů přívěsů je jasný trend. Opět vyhrává flexibilita a variabilita obytných aut a dodávek, která nemusí stát jen v kempu. S obytný autem můžete „jen“ parkovat a přespat v něm. To s velkým přívěsem jde dost těžko. K tomu ubývá řidičů, kteří mají zkušenost s taháním přívěsů za autem. Mezi nezkušenými šoféry panuje velká obava z jízdy se soupravou. Roli hraje i to, že na řízení drtivé většiny obytných aut potřebujete obyčejný řidičský průkaz skupiny B, kdežto na větší soupravy osobního auta s karavanem už potřebujete řidičák rozšířit. U minikaravanů tyhle věci, kterých se lidé bojí u velkých karavanů, odpadají. Shrnuto: u minikaravanů stačí řidičák skupiny B, případně rozšířený na na B96, snadněji se s nimi manévruje, manipuluje, nejsou tolik nápadné, zvládnete i kempování na divoko. Ukazuje se, že minikaravany jsou populární na víkendové vyjížďky, případně na prodloužené víkendy. Já tomu říkám vandrování 2.0.

Pamatujete si, kdy jste poprvé Hero Camper viděl?

Před létem roku 2020.

Kolik nocí jste v minikaravanu strávil?

Odhaduji tak 40 nocí.

Proč jste značku začal zastupovat na českém trhu?

To je jednoduchý příběh. Hledali jsme se ženou něco na kolech, v čem by se dalo přebývat. Minikaravany se nám zdály jako nejlepší řešení. Narazili jsme Hero Camper a koupili jej od jedné české firmy. Ale nebyli jsme spokojeni se zákaznickou podporou. Chtěli jsem si dokoupit nějaké doplňky, takže jsem se spojil přímo s dánským výrobcem. Dánové mi nabídli, ať je v Česku zastupujeme my se slovy „vás to baví a rozumíte tomu“. Bylo to během covidu, když člověk seděl doma a vymýšlel nová dobrodružství, takže jsme na to se ženou kývli a rozjeli jsme ve Voticích prodej.

Kolik jste jich prodali?

Kolem dvaceti kusů, s tím, že jsme začínali loni v lednu.

Kdo je typický zákazník, který si kupuje off-road minicamper?

Já bych řekl, že nejtypičtější zákazníci jsou páry mého věku, tedy přibližně mezi čtyřicítkou a padesátkou. Případně mladé rodiny s menšími potomky. Spojuje je to, že dřív chodili po horách s krosnou a se stanem a je pro ně přirozené kempovat venku. Buď se jim narodily děti, nebo už jsou trochu pohodlní, ostatně jako my všichni, a říkají si, že ten stan je už příliš. Chtějí pobývat venku, ale k tomu mít pohodlné spaní s kuchyní, kde si snadno uvaří. A zároveň chtějí být flexibilní a přejíždět z místa na místo. Jsou to movitější lidé, mívají jako auto off-road či SUV s náhonem na všechna čtyři kola a obytný přívěs do terénu jim k tomu „pasuje“. Přeci jen Hero Camper není úplně levný, dobře vybavený vyjde na půl milionu, a nedá se koupit jako starší ojetý.

Proč se minicampery nedají koupit ojeté? Je to mladá značka?

Ano, je. Obecně platí, že nabídka ojetých minicamperů je zatím minimální. Za tu dobu, co se o to zajímám, jsem viděl v nabídce jeden jediný. Souvisí to i s konstrukcí, u Hero Camperu je to sklolaminátová zateplená konstrukce s hliníkem.

Miton, investiční společnost, které šéfujete, je aktivní v karavaningu. Investovali jste do on-line půjčovny obytňáku Campiri. Přivábil vás čistě byznysový potenciál tohoto oboru, který zažívá boom, nebo nebo v tom hrálo roli, že aktivně cestujete obytnými auty a obor jste tak měli osahaný i z pozice zákazníka?

Platí obojí. Rozhodně to bylo byznysové rozhodnutí. Věříme trendu, věříme, že Campiri bude úspěšná firma. Ostatně ona už teď, po roce, je úspěšná. Věříme, že jednou bude obrovská. Myslíme si, že svobodné cestování projde digitalizací, která jej uživatelsky zpříjemní. Díky tomu, že jsme sami karavanisti, tak máme vhled do odvětví a také pozitivní sentiment.

Řekl jste, že Campiri by jednou mělo být „obrovské“. Kde ho vidíte za pár let?

Vidím ho jako výchozí místo nebo středobod pro lidi, kteří chtějí chtějí vyjet s karavanem. Přitom nemusí obytné auto vlastnit a nemusí ani vědět, kam vlastně chtějí vyrazit a co tam budou dělat. Věříme, že nestačí jen klienty posadit do obytného auta, ale že je důležité pro ně vytvořit celý cestovatelský zážitek. A to takovým způsobem, aby s ním nebyli spokojení jen cestovatelé, ale také místní. A je jedno, jestli jste úplný karavanista začátečník, nebo už zkušený cestovatel. Campiri a ekosystém kolem něj by mělo garantovat, že zážitek cestovatele bude dobrý a že budete spokojení s autem i s místem, kde budete trávit čas.

To je důvod, proč jste investovali do Camperguru? Aby jste cestovatelům mohli nabídnout i prověřená místa na stání? Budujete řetězec navazujících služeb?

Jasně. Zároveň jsme do Campiri (více o Campiri čtěte ZDE) koupili i službu Dokempu.cz, tedy on-line agregátor kempů. Inspirace kam cestovat je podle nás hrozně důležitá. Zároveň jako zákazník musíte mít dobrý zážitek s autem. Tradiční půjčovny jsou přes léto vybookované a na druhou stranu jim mimo sezónu auta stojí ladem. Filozofií Campiri je mít auta pro každého kdykoliv, což znamená, že kromě vlastní flotily musí „aktivizovat“ nevyužitá auta od soukromých majitelů. Máme i další nápady, jak rozvíjet ekosystém svobodného cestování a ještě do něčeho investovat jako skupina budeme. Díváme se na podobné firmy v zahraničí a také se díváme na firmy, které řeší odpovědi na otázku: „Kam je a co tam dělat?“

Teď je půjčovna obytných aut téměř v každém menším městě. Bude se trh konsolidovat? Končí období malých hráčů?

K nějaké konsolidaci dojde. Podobný trend jsme zažili třeba v autobusové dopravě s nástupem Flixbusu, který do sebe absorboval malé hráče, rebrandoval je a udělal z toho jednotnou síť s jednotnou službou. To se může stát i v karavaningu. Nicméně malé půjčovny nezmizí, pro některé lidi je to hobby byznys. Provozují čtyři obytňáky na dvoře, mají stálou klientelu a stačí jim vyprodat letní sezónu a jsou na svém. Ale nikam neporostou.

Campiri přiznává středoevropské ambice s tím, že chce dominovat tomuto trhu. Jak jste jako Miton spokojení s postupem expanze?

V Řecku operujeme naše auta s lokálním partnerem, ve Španělsku bychom chtěli během podzimu otevřít „výdejnu“. V Polsku je to složité, protože zemi zasáhly následky války na Ukrajině, mnohem více, než si to tady v Česku dokážeme představit. Takže výsledky našeho snažení v Polsku jsou zatím rozpačité, ale přesto je středo a východoevropská trajektorie Campiri jasně daná.

Do Španělska jste šli kvůli poloze a kvůli tomu, že je to rozlehlá země? Tedy, že je tam i mimo sezonu příjemné počasí?

Ano. Je za tím snaha využívat i naše vlastní auta mimo hlavní sezónu, přes naší zimu. Zákazníci poletí z Česka do Malagy, kde si půjčí obytňák a budou cestovat po Španělsku. Třeba v listopadu nebo v březnu, kdy je tam příjemně. V Řecku už to máme vyzkoušené, funguje to a máme signály, že by to mělo fungovat i ve Španělsku.

Vidíte příležitost v infrastruktuře pro karavanisty? Česko je, řečeno diplomaticky, velmi zanedbané…

Je. Klíč mají obce či regiony, případně třeba sítě benzinových pump. Dříve nebo později si uvědomí, že je to zajímavá příležitost. My jsme ve Voticích letos také postavili stellplatz, využili jsme peníze z dotace. Za mě je míček i na straně komunity karavanistů, která by měla skrze své asociace a zástupce zatlačit na zodpovědné lidi s tím, že svět už má tenhle problém dávno vyřešený. Obecně si myslím, že české kempy zoufale potřebují vylepšit.

Řada krajů vyhlásila dotační programy na budování stellplatzů a dalšího zázemí. Zdá se, že poměry se začínají měnit.

Nárůst počtu aut a počtu cestovatelů bez odpovídající infrastruktury směřuje k tomu, že to pokazí všem. Byli jsme toho svědky třeba na Božím Daru, kde lidé z obytných aut vylévali chemické záchody přímo na parkovišti. Za něco takové by si zasloužili potrestat, ale na druhou stranu si i municipality musí uvědomit, že je to příležitost, že karavaning přináší peníze a turismus. I když trochu jiný, než na který byli dosud zvyklí.

Jezdíte sám podle Camperguru?

Už loni jsme byli na pár místech. S „klukama z Mitonu“ jezdíme pravidelně na čtrnáct dní na začátku léta s obytňáky, většinou šest nebo sedm posádek.

Jaká je podle vás budoucnost toho, čemu říkáte nezávislé cestování? Směřuje to k zážitkům, ke kempování u farmářů, ve vinařstvích, u bikeparků nebo s dětmi v zoo?

Přesně tak. Lidé si budou chtít sestavit program podle vlastní chuti, tohle bude růst. Tomu se musí přizpůsobit poskytovatelé služeb, aut i zážitků. Ale zároveň to musí mít už digitalizovanou formu, jak si „zážitky na míru“ najít, následně domluvit a případně i on-line zaplatit. Zatím je to to strašně fragmentované a není jednoduché se v nabídce vyznat.