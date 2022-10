NOMÁDI: Tři obytňáky, které se vyplatí prohlédnout na výstavě Caravaning Brno 2022

Caravaning Brno letos obsadil dvě haly brněnského výstaviště. Chybět nebude ani doprovodný program obsahující cestovatelské přednášky či křest knihy.

Seveřan Kabe

V roce 1958 slíbil Kurt Blomqvist své ženě dovolenou v karavanu. Kupodivu žádný karavan, který tehdy našel v nabídce, nebyl vhodný pro švédské podmínky. Rozhodl se postavit si jej sám. Tak vznikla švédská značka obytných přívěsů a aut Kabe. Za desetiletí se skandinávští konstruktéři zdokonalili v umění postavit domov na kolech do každého počasí. Tedy i do vydatných dešťů a také do tvrdých mrazů. V Kabe své výrobky „týrají“ v dešťové a mrazové komoře. Vůbec poprvé bude v Česku k vidění jejich polointegrovaný model Travel Master Royal x780 LXL a to na stánku společnosti Hykro v pavilonu P.

Uvnitř tohoto polointegrovaného obytného automobilu najdete v obývací částí velké protilehlé sezení - tedy půdorys, který v posledních letech nabývá na popularitě. Za kuchyňskou linkou ve tvaru L následuje odpočinková část s francouzskou postelí a velká koupelna s oddělenou sprchou. Na sezením je umístěna spouštěcí postel, takže ve voze mohou pohodlně cestovat i přespávat čtyři karavanisté.

Tento model váží 4,5 tuny a pohání jej motor o výkonu 170 koní spojený s devítistupňovou automatickou převodovkou. Kabe v posledních letech opustilo podvozky značky Fiat a všechna obytná auta staví na základech automobilů Mercedes-Benz (více čtěte ZDE).

Batu do každého terénu

Pro většinu lidí platí jednoduchá rovnice: karavan rovná se hezký travnatý plácek v kempu, ideálně ve stínu. Pro ty, kterým to nestačí, jsou zde off-road karavany, se kterými se posádka nemusí bát opustit asfalt. Na brněnském výstavišti se představí v tuzemské premiéře Crawler Batu 535. Má dvě nápravy, odolné hliníkové vnějším tělo a dá se podle výrobce používat celoročně. Vychytávkou je výškově nastavitelné vzduchové odpružení.

Přívěs nabízí originální design odkazující někam k vojenským zakázkám a umožňuje nezávislé cestování pro čtyři osoby. Vytápění a teplou vodu obstarává dobře známá Truma Combi 6, karavan má mimo jiné gelovou baterii Victron Energy 220A a chytrou nabíječku Victron Blue (20 A). Více informací najdete ZDE.

Královská třída

Patrně největší a také nejdražší exponát na výstavišti se bude nacházet v hale F. Jedná se obytný vůz pro nejnáročnější klientelu Concorde Liner 1090 GI. Konstruktéři si pro jeho základ vybrali kamion Mercedes-Benz Actros 1830 L. Už jen „míry a váhy“ tohoto stroje jsou úctyhodné. Vůz měří na délku 11 metrů, váží 18 tun a do garáže v zadní části concordu se vejde plnohodnotné osobní auto. V interiéru čeká čtyři cestují mobilní variace na luxusní apartmán. Kromě obvyklé výbavy je tu také pračka, myčka nádobí či klimatizovaná křesla. Základní cena modelu je 353 613 euro, tedy 8 691 489,- Kč podle současného kurzu. Více čtěte ZDE.