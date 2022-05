NOMÁDI: Frčí stání u vinařů a také mikrokempy, říká Víťa Válka z Camperguru

Už začali karavanisté podle vašich statistik hledat, kam se vypraví na dovolenou v roce 2022?

Začali už v lednu a v únoru, v březnu kvůli událostem na Ukrajině a následné nejistotě (ruská invaze začala 24. 2. - pozn. red.) vidíme v našich statistikách pokles zájmu, ale v dubnu se ve vyhledávání i v rezervacích karavanových stání objevil raketový růst. V porovnání s prosincem 2021, kdy se lidé zabývali Vánocemi a pandemií covid-19, vidíme v minulém měsíci víc než čtyřnásobný nárůst rezervací míst pro obytná auta a karavany.

O které země je největší zájem?

Z hlediska rezervací je to Španělsko, kde máme zmapovaných nejvíce lokalit, a Chorvatsko. To je tradiční cíl karavanistů z Česka.

Digitální nomád Víťa Válka vystudoval grafický design a také sociologii. Snaží skloubit práci a cestování. Každý rok naloží svou ženu a dvě děti do obytné dodávky a utíká za sluncem na jih. Nejčastěji do Španělska, ale cestovali i po Balkáně (více čtěte ZDE). I na základě jeho cest vznikl přehled prověřených místo pro kempování Camperguru. Víťa Válka

Kdy je podle vás nejlepší čas rezervovat si místo v kempu? Z osobní zkušenosti vím, že část karavanistů si svá oblíbená místa zamlouvá na další sezonu rovnou v okamžiku, kdy končí dovolenou a z místa odjíždějí.

Nejlepší místa se opravdu zamlouvají rok předem. Už teď slyším od kempů v atraktivních lokalitách, že letní sezonu už teď mají vybookovanou. Mimo hlavní sezónu stačí zamlouvat místo měsíc předem, nebo alespoň čtrnáct dní. Ale bavíme se o nejatraktivnějších lokalitách u Jaderského a Středozemního moře. Stačí popojet třicet kilometrů od pobřeží a naplněnost bude výrazně slabší, cena nižší a máte vysokou pravděpodobnost, že personál bude milejší. Zajímavé je, že se turisté nevrátili po pandemii do městských kempů. Zájem karavanistů o pobyty u moře je stejně velký, ne-li větší, jako byl před covidem.

Bude mít na výběr lokality, kam karavanisté pojedou, vliv i cena paliva?

Na jaře jsem byl několik týdnů s obytnou dodávkou ve Španělsku a neměl jsem pocit, že by obytných aut ubylo, že by karavanisté vozy odstavili. Přestože náklady na cestu do Španělska z Česka se reálně zdvojnásobily v porovnání s minulým rokem.

Kterou lokalitu byste doporučil pro tuzemské karavanisty začátečníky, kteří mají na palubě děti a k dispozici tradičních čtrnáct dní dovolené?

Řada hezkých kempů je na ostrově Krk v severní části chorvatského Jadranu. Mě osobně se líbí poloostrov Istrie, tedy nejsevernější pevninské pobřeží Chorvatska. Obojí je dobře dostupné z Česka. Před pár dny jsem se vrátil se Slovinska a musím říct, že na mě udělala dojem kvalita služeb pro karavanisty. Řekl bych, že servis je zde srovnatelný nebo i lepší, než v Rakousku. K tomu krásné hory, parádní řeky a třeba z Mikulova tam dojedete za pět hodin.

Kromě tradičních kempu či stellplatzů se teď dá kempovat i na farmách či ve vinařstvích. Je to podle vás budoucnost cestování s obytným autem?

Jednoznačně. Stání u vinařů jsou teď v kurzu. U nás na Moravě vím o několika karavanových státních, která právě teď vznikají a jsou spojena s vínem, řada jich už dnes funguje, nejznámější je například vinařství Mádl. Ve Španělsku je to velmi populární a vinaři třeba pořádají jazzové festivaly. Od kempů, kde šlo jen o to přespat, se trend přesouvá k zážitkům, při kterých máte zázemí v obytňáku. Cestovatelé si užijí víno, atmosféru vinařství a mají kde složit hlavu. Vznikají také takzvané mikrokempy, což jsou malá místa na soukromých pozemcích, třeba na zahradě či ve dvoře na farmě. Vejdou se tam dvě tři obytná auta a cestovatelé tam mají soukromí. Servis nemusí být na úrovni pětihvězdičkového kempu, stojí se třeba jen na trávě, nikoliv na zpevněném povrchu. Je to něco jako Airbnb, ale pro karavanisty.

Co si pohlídat při pojištění obytňáku „Povinné ručení s dostatečně vysokým limitem a havarijní pojištění jsou nezbytný základ. Ujistěte se při výběru, že se havarijní pojištění vztahuje na celé obytné vozidlo včetně vestavby (nejen na podvozek) a že hodnota vestavby je započítaná v ceně vozidla. Základní asistence je už v ceně, ale naši klienti si přidávají i tu nadstandardní, kde si mohou nastavit mnohem vyšší limity a šíři služeb. To oceníte v zahraničí, kde jsou náklady na opravu nebo odtah obytného auta vysoké,“ říká Lukáš Slavík, zakladatel online platformy Vansafe, která se specializuje právě na pojištění obytných aut. Mnoho lidí na cestách pracuje. A tak s sebou vozí i poměrně drahé vybavení – notebooky či foťáky. Jak si tyto věci na palubě pojistit? „Jednou z možností je spoléhat na cestovní pojištění, jeho součástí bývá pojištění elektroniky. Vždy si předem ověřte podmínky, ty mohou být omezující. Bývají z něj vyloučené například noční krádeže mezi 22.00 a 6.00. Elektroniku si ale můžete připojistit i v rámci svého havarijního pojištění. Také si správně nastavte výši limitu, na který si zavazadla pojistíte, ať vám náhrada pokryje škodu,“ dodává Slavík Vansafe.

Dá se podle vás cestovat s obytným autem bez chytrého mobilu a mobilních dat?

Záleží na tom, co od cestování očekáváte. V jádru jde o dva různé přístupy k cestování. Já jsem dlouho vozil v obytňáku papírovou mapu a nepoužíval GPS navigaci. S mobilním telefonem a různými aplikacemi máte situaci absolutně pod kontrolou: než přijedete na místo vidíte fotky, máte přečtené popisy, prolustrované komentáře od ostatních cestovatelů. Takže i když míříte někam, kde jste nikdy nebyli, nemělo by vás nic překvapit. Cestování s papírovou mapou a bez internetu bylo vlastně objevování, do hry vstupovala náhoda. Člověk sice bloudil, ale zase přicházela náhodná setkání. Pokud někdo má rád pestrost a objevování, tak i dnes může spoléhat jen na papírovou mapou. Když máte týden dovolené a nechcete nic pokazit, je chytrý telefon s aplikacemi jako je Camperguru sázka na jistotu. Cestovatel ví, co ho čeká, dokáže si cestu naplánovat a ví, že se vrátí do práce včas.

Co kempování na divoko? Máte vyzkušená pravidla, jak poznat dobré místo? Zvlášť, když jsem tam poprvé?

Hodně napoví mapa. Udělám si průzkum ve veřejných zdrojích. Snažím se přijet před setměním, abych se mohl rozhlédnout za denního světla. Zajímá mě, jaký je na místě provoz, co se tam pohybuje za lidi a jestli tam nejsou nějaká podivná zákoutí. Ideální stav je, když už tam stojí jiné obytné auto nebo dodávka. Obecně si myslím, že čím blíž jste většímu městu, tím větší je riziko vzniku problému. Malé vesnice a příroda jsou podle mě bezpečné.

Růst cen obecně je teď velké téma. Používáte nějakou aplikaci na porovnání cen paliva na cestách?

Snažím se vyhýbat tankování na dálnicích, protože tam je obecně cena paliva vyšší. Používám navigaci Waze, kde jsou ceny plus mínus vidět. Zajímavé je, že když máte ve Waze zapnutou trasu, tak ukazuje dražší pumpy přímo na trase. Když trasu vypnete, vynoří se i menší pumpy v okolí. A s tím se dá pracovat.

Vyhýbáte se na cestách mýtu?

Když mám čas, tak ano. Ale nejde o to ušetřit. Cesta mimo dálnice bývá pestřejší, hospody lepší, ceny nižší a zážitek intenzivnější. Když pospíchám, tak je dálnice první volba, i když je to nuda a jídlo dostaneš na tácku.

A co s penězi? Držíte na cestách hotovost, nebo se snažíte platit kartou?

V posledních letech drtivou většinu věcí platím kartou. V hotovosti vozím ekvivalent pěti tisíc korun, co mi vykrývá případy, kdy není možné využít kartu. Ve Španělsku, Německu i ve Francii je platba kartou naprosto běžná i u farmářů na trhu. U nás, v Chorvatsku a dál na východ je hotovost zatím nutností. Používám karty, které mají výhodné kurzy jako je Revolut.

