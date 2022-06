NOMÁDI: Kde si dát pozor s obytným autem. Skandinávie přeje kempování na divoko, Portugalsko přitvrdilo

Blíží se večer. Nedaleko města Gällivare odbočujeme z hlavní silnice a míříme k jezeru Abborrtjärn. V mapě stažené do mobilního telefonu jsme si vyhlédli pláž s parkovištěm jako místo, kde strávíme noc. V jehličnatém lese je několik piknikových míst s ohništěm, Seveřané tady nachystali i dřevo na otop, nechybí odpadkové koše a lavičky. Slunce zapadá za hradbu stromů a po jezeře se plazí cáry mlhy směrem k naší obytné dodávce. Prostě ideální místo pro kempování na divoko. Během dvou měsíců, které jsme loni ve Švédsku a Norsku strávili v obytňáku, jsme služeb kempů využili jen pětkrát. A přitom se pohybovali v mantinelech stanovených zákonem.

„Ve Švédsku i v Norsku platí takzvaný Allemansretten. V Česku mají lidé ve spojení s Allemansretten zafixovanou především možnost volného kempování, ale tenhle unikátní zákon toho obsahuje mnohem více,“ vysvětluje Radka Staňková, která deset let žije v Norsku a provozuje webové stránky zaměřené na cestování po Skandinávii „Díky Allemansretten má každý v Norsku právo na to, aby mohl kempovat, procházet se či třeba mít piknik kdekoliv na neobdělávané půdě, aniž by k tomu musel mít souhlas od jejího majitele,“ líčí Staňková.

Obytňák, kam se podíváš

Na evropských silnicích je popularita obytných aut nepřehlédnutelná. Potvrzují to i české statistiky. V roce 2020 covidová temnota zahalila automobilový průmysl: prodeje padaly, některé automobilky odstavily výrobu.

Pandemie však přinesla i jednoho nečekaného vítěze. Výrobci obytných aut a přívěsů nestíhali vyrábět. Předloni tak v Česku padl rekord prodeje obytných vozů. Celkem se jich zaregistrovalo 1997. Ani loni se „jízda“ v prodejích obytných aut nezastavila: úřady jich do statistik zapsaly 3082. Počet registrovaných obytňáků v tuzemsku překonal v roce 2021 symbolickou metu 20 tisíc vozidel a dnes jich je v úhrnu evidováno 22 088. Pro srovnání – v minulých čtyřech letech přibývalo průměrně necelých dva tisíce vozidel ročně a za deset let se počet obytných automobilů v tuzemsku prakticky ztrojnásobil. K tomu bylo v loňském roce registrováno celkem 31 396 obytných přívěsů.

„Zájem zákazníků byl skutečně enormní, prodali bychom i více aut a přívěsů, bohužel výrobci nestíhali vyrábět. Přeci jen stavba obytných aut a karavanů je stále spíše manufakturní záležitost a navýšit rychle výrobu prostě není možné,“ říká šéf společnosti Hykro Petr Havlíček.

Do oficiálních statistik vůbec nedostaly domácí přestavby obytných dodávek, na které se lidé vrhli v časech pandemie. Dramatický nárůst zájmu o tento druh cestování se odráží i na sociálních sítích. Vždyť jen facebooková skupina „Spaní v autě“, která měla na konci roku 2019 sotva 20 tisíc členů, jich dnes má téměř 100 tisíc.

Nomádi nevítáni

Zatímco jednou z nejpříjemnějších karavanistických destinací v Evropě je výše zmíněná Skandinávie, na opačném konci kontinentu došla úřadům s kempováním na divoko a moderními nomády trpělivost. Řeč je o Portugalsku, kde od loňského roku platí nová pravidla. Přenocování v obytných a jim podobných automobilech a noční parkování je zakázáno všude mimo místa, kde je to výslovně povoleno (tedy autokempy, oficiální stání pro karavany či k tomu určená a označená parkoviště).

Dobrá místa na přespání zdarma. Plage de Lermot Hillion, Francie, úchvatné místo na útesu s výhledem na záliv a pláž

„Algarve, nejatraktivnější region Portugalska, má na délku 150 kilometrů, což je míň než z Prahy do Brna. A těch 150 kilometrů pobřeží se Portugalci rozhodli vzít zpět. My cestovatelé v obytňácích jsme je naštvali a musím říct, že právem. Místním vadí, že nemají u pláže kde zaparkovat, že v křoví je jeden exkrement vedle druhého a čpí to tam močí,“ vysvětluje zkušený cestovatel Jan Rychtařík, který tuto destinaci navštívil před pár týdny. „Dnes jsou v regionu všude zákazy vjezdů obytňáků, nemůžeš z hlavní silnice odbočit k moři. A pak jsou místa, kam smíš zajet přes den obytňákem, ale značení zakazuje spaní v autě. Nakonec jsem Portugalsko opustil po týdnu, protože to bylo frustrující. Měl jsem pocit, že nejsem vítán,“ líčí Rychtařík (celý rozhovor čtěte zde)

Možnost volby

První volbou pro karavanisty jsou a ještě dlouho zůstanou kempy. Jenže nejlepší místa se v hlavní sezoně zamlouvají až rok předem a v hlavní sezoně bývá v turisticky nejvytíženějších lokalitách hlava na hlavě a částky požadované za ubytování nejvyšší. Zkušení obyvatelé obytných aut proto cestují před či po hlavní sezoně, kdy mohou dosáhnout pomocí slevových karet na zajímavější ceny. Nejznámější evropské slevové karty jsou CCI, CKE a CC (ACSI), každá z nich má v portfoliu tisíce kempů.

Dobrá místa na přespání. Playa de Punta Candor, Španělsko, místo pro lovce letadel. Na moře zde startují vojenské stroje ze základny Rota.

Druhou možnost nabízejí karavanová stání neboli stellplatzy. Jsou to místa vyhrazená pro obytné automobily se vším potřebným servisem (přípojka na elektřinu, pitná voda, výlevky na špinavou vodu a na chemické WC), ale bez komfortu kempu. Cena se v Německu pohybuje od 10 eur za noc výše. Ve Španělsku je často budují samosprávy v turisty poněkud opomíjených lokalitách a nabízejí parkování zdarma (VÍCE ČTĚTE ZDE). V Česku se hned několik krajů rozhodlo budování stellplatzů podpořit pomocí dotací.

Z kempů se trend přesouvá ke konzumaci zážitků, při kterých mají cestovatele zázemí v obytném voze. Ukázkový příklad představují stání ve vinařstvích. „U nás na Moravě vím o několika místech pro karavanisty, která právě teď vznikají u vinařů. Další už fungují a jsou vyhledávaná. Ve Španělsku je to velmi populární trend a tamní vinaři třeba pořádají jazzové festivaly. Cestovatelé si užijí víno, atmosféru vinařství, hudbu a mají kde složit hlavu,“ popisuje Víťa Válka ze serveru Camperguru (CELÝ ROZHOVOR ČTĚTE ZDE).

Airbnb pro karavanisty

Nebývalý boom zaznamenávají i takzvané mikrokempy, tedy místa na soukromých pozemcích, například na zahradě, v sadu či ve dvoře na zemědělské farmě. Tedy něco jako Airbnb, ale pro karavanisty. Každopádně jedním z nejužitečnějších pomocníků při plánování cesty a pak na palubě obytného vozu je chytrý telefon s mobilními daty. „S mobilem a různými aplikacemi máte situaci absolutně pod kontrolou: než přijedete na místo, vidíte fotky, máte přečtené popisy, prolustrované komentáře od ostatních cestovatelů. Takže i když míříte někam, kde jste nikdy nebyli, nemělo by vás nic překvapit,“ vysvětluje Válka z Camperguru, jehož cílem je stát se „michelinským průvodcem“ pro karavaning a kemping. Camperguru před pár dny spustilo mobilní aplikaci, kde cestovatelé najdou podle zakladatelů výběr „nejlepších míst na kempování v Evropě“.

