NOMÁDI: Jako ze sci-fi. Na pick-upu přistála obytná nástavba z karbonu

Zdá se, že velkým tématem letošního ročníku byly střešní stany. Co firmy v tomto ohledu na v Bad Kissingenu předvedly?

Největší „novinkou“ byly skořepinové stany s pantem, který umožňuje uhnutí skořepiny. Je to docela inovativní nápad, který zajímavých způsobem zvětšuje vnitřní prostor ve stanu.

Říkal jsi, že se objevila zajímavá řešení, která se týkají hmotnosti. Proč je tento údaj pro cestovatele důležitý?

Obecně je příjemnější, když cestuješ „na lehko“. Lehčí auto má lepší jízdní vlastnosti, kratší brzdnou dráhu i nižší spotřebu. A pak je tady ještě legislativní omezení. Většina cestovatelů se snaží zůstat v kategorii osobních vozidel do 3,5 tuny a to bývá v dnešní době problém. Lehké materiály nejsou dost pevné a nebo jsou velmi drahé. Někteří výrobci volí „střední cestu“ a hledají kompromisy, ale jsou i tací, kteří nehledí na cenu a používají jen to nejlepší a nejlehčí. I takové nástavby jsme na veletrhu viděli.

Ty mimo jiné cestuješ s malým off-roadem Suzuki Jimny právě se střešním stanem. Je tohle řešení vhodné pro provoz ve střední Evropě?

Střešní stan se rychle rozbaluje a má pohodlnou matraci. Jinak je to ale stan jako každý jiný se svými nevýhodami. V zimě potřebuješ dobrý spacák, izolační vložku, nebo ještě lépe nezávislé naftové topení. V létě tě brzo probudí světlo a teplo, nebo hluk z okolí (v lepším případě zpěv ptáků). No a když přijde nějaký nečekaný výkyv počasí, je rozumné úplně změnit harmonogram cesty. Takže ano, střešní stan můžu z vlastní zkušenosti doporučit třeba bezdětným párům na kratší cesty. Několika měsíční cestu s rodinou zvládnou se stanem jen opravdoví nadšenci.

Nejprve se objevily na off-roadech, teď už je vídáme i na obytných dodávkách. Řeč je o solárních ohřívačích vody. Většinou bývají na střeše. Na výstavě se objevilo řešení v podobě „radiatoru“ na boku Ineos Grenadier. V čem je lepší, než klasické trubky na střeše?

V první řadě bych ocenil, že toto řešení neblokuje zahrádku a nechává tak prostor pro stan nebo markýzu. Neméně důležitý je ale i fakt, že tato „nádrž“ na boku snižuje těžiště. V neposlední řadě je skvělé, že je nádrž vlastně vertikálně a není tak potřeba vodu odčerpávat (nebo vytlačovat vzduchem), jako se to dělá u plochých horizontálních nádrží na střeše. Toto řešení si vystačí s gravitací.

Každý kilogram, který má expediční vozidlo na víc, je zbytečný. Ve válce s hmotností použil jeden z výrobců karbon při konstrukci obytné kabiny na expediční pick-up. Jaké na tohle řešení byly ohlasy? Jak působilo přímo na tebe?

Působilo to na mě jako sci-fi. Firma Leichtbau Manufaktur ale nepoužívá karbon jen u vozidel do 3,5t, ale také u malých nákladních vozidel do 7,5t. Vloni například vystavovali karbonovou kabinu na Mercedesu Unimog. Osobní zkušenosti s takovou konstrukcí nemám, takže nevýhody (kromě extrémně vysoké ceny) nedokážu říci. Předpokládám, že tento materiál bude velmi odolný, ale pokud by přeci jen došlo k poškození, čekal bych horší opravitelnost, zejména někde na cestách. Jinak je to super: nízká hmotnost je základem všeho. Rozhodně chválím odvahu a věřím, že si toto řešení zákazníky najde.

Karbon jsem zaznamenal v leteckém průmyslu, v motosportu, používá se teď i na výrobu jízdních kol či špičkových kajaků. Už z toho výčtu je jasné, že to nebude nejlevnější materiál. Kolik stála karbonová obytný nástavba?

Cenu výrobce neuváděl, ale čekal bych řádově stovky tisíc eur.

Přiznám se, že jako dodávkáře mě baví expediční dodávky s pohonem všech čtyř kol. Jaké auto v tomto segmentu tě nejvíce zaujalo a proč?

Těch bylo určitě více. Mezi nejlepší podvozky patří rozhodně Mercedes Sprinter 4x4, obzvláště pokud je ještě ve „staré“ specifikaci s naftovým třílitrem a automatickou převodovkou s redukcí a uzávěrkami. Z letos vystavených camperů bych jmenoval Rebel s výsuvnou ložnicí, nebo Specter od firmy Rhön Camp.

Ty jsi v jednom komentáři uvedl, cituji: „Rhön Camp staví velmi exklusivní expediční vozidla.“ Kolik taková legrace stojí? Co je na ní vlastně exkluzivní?

Cena modelu Specter začíná na 230 tisících EUR (cca 5 750 000 korun – pozn. red.), ale to je opravdu jen začátek. Exklusivní je hlavně tím, že jich bude vyrobený jen omezený počet patnácti kusů.

Velkým tématem karavaningu je nezávislost. Solární panely jsou dnes samozřejmost, v expedičních autech se filtruje voda… Co tě zaujalo v tomto segmentu?

Už několik let sleduji, jak se vše posouvá a pořád si říkám, kdy se to zastaví. Například instalované kapacity nástavbových LiFePO4 baterií jsou dnes zcela běžně mezi 300 a 800 Ah. Stejně tak výkony solárních panelů stále rostou. Za posledních 10 let se jmenovitý výkon dvoumetrového panelu zdvojnásobil. Nároky na energii ale rostou ještě rychleji, a tak je dnes dobrým standardem použití tichých dieselových generátoru (alespoň u expedičních trucků).

Není větších diskusí, než když někdo na sociální sítě vykopne téma toalety. Jaké trendy jsou v tomhle segmentu?

Já se stále držím chemické toalety, ale sleduji že už jsem asi trochu dinosaurus. Většina expedičních aut má dnes separační, nebo chceš-li kompostovací toaletu. Velmi rychle se ale rozšiřují ale i spalovací toalety.

Už spalujeme exkrementy i pomocí nafty?

Na trhu je zatím pouze spalovací toaleta na plyn, ale výrobce už dlouho slibuje naftovou verzi. Vypadá to ale, že se vývoj lehce zasekl. Asi to není tak snadné, jak to vypadá.

Vizuálně mě zaujala žlutá kreace s kabinou Volkswagenu Transporter s dvojitou kabinou posazenou na podvozek Volva C304. Je takových mutantů na výstavě k vidění víc?

Určitě ano, obzvláště s portálovými nápravami z Volva C304 je každý rok něco. Vloni to bylo Isuzu D-Max, letos tento 6x6 Transporter. Upřímně to ale není to hlavní, proč bych do Bad Kissingenu jezdil. Takové mutanty potkáš i na Mistrovství v Offroad trialu v Česku nebo v Polsku.

Z mého laického pohledu jsou Mekkou offroad expedičních vozidel Austrálie a Severní Amerika. Jak si podle tebe stojí evropští výrobci?

Určitě máš pravdu, ale evropský trh je také velký a navíc má svoje specifika, na které Američané a Australané nestíhají reagovat. Výstava v Bad Kissingenu je největší v Evropě, ale dost možná patří mezi TOP 3 na světě. I u nás je spousta specializovaných firem, které mají světu co ukázat.

Narazil jsi na vystavovatele z Česka? Pokud ano, kdo to byl a jaký měl úspěch?

Každý rok v Kissingenu vystavuje česká firma Bushman a ohlasy jsou velmi pozitivní. Myslím že jejich sortiment se na tuto výstavu přesně hodí. Sám od nich mám několik kousků a používám je už roky.

Jakým způsobem bys doporučoval navštívit Abenteuer und Allrad lidem z Česka? Koupit si místo v kempu a zdržet se alespoň jednu noc? Kolik vlastně stojí vstupné a kolik kemp?

Na výstavě je každý rok více než 300 vystavovatelů, takže rozhodně doporučuji permanentku (na všechny 4 dny za 50 €) a minimálně 2 dny na výstavišti. Spousta inspirace je ale i v kempu, který vyjde na 35 € za auto za noc. Autobusy na výstaviště jsou potom zdarma. Jinak jednodenní vstupenka stojí 25 € za osobu a parkování ve městě i kyvadlová doprava na výstaviště je v ceně. Každý, kdo se chystá pořídit (nebo postavit) expediční vozidlo by měl na Abenteuer und Allrad zajet. Je jedno jestli pro inspiraci, nebo rovnou pro kontakty.vač vody