Očkování bez výhod. Podmínky návratu ze zahraničí do Česka nadále určuje cestovatelský semafor

PRAHA Byť je letní turistická sezona téměř za dveřmi, pravidla pro cestování v době pokračující koronavirové pandemie jsou nadále zahalená mlhou. Dokonce i pro ty, kdo mají za sebou obě dávky očkování proti onemocnění covid-19. Benefit v podobě volné cesty k moři – a zejména beztestového návratu do Česka – dosud chybí.

Očkovaný či neočkovaný, každý dnes musí při návratu do Česka kupříkladu ze Španělska, Chorvatka, ale i ze sousedního Německa doložit negativní PCR test. Do léta by se to však mohlo změnit, slibují politici mořechtivým a zejména pak zástupcům cestovních kanceláří, které si od letošní turistické sezony slibují zalátování loňských ztrát způsobených pandemií.



„Z pohledu ČR aktuálně ochranné opatření ministerstva zdravotnictví neodlišuje kategorii očkovaných v souvislosti s benefity při cestování. Souvisí to s faktem, že ani WHO (Světová zdravotnická organizace – pozn. red.), ani ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí – pozn. red.) zatím v tomto smyslu nevydaly žádná doporučení,“ řekla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Některé státy podle ní už uznávají očkování coby adekvátní alternativu testování či karantény, například Řecko, Slovinsko či Polsko. Pro cestu tam lidé test nepotřebují, cestou zpátky ale ano. „Očekáváme, že tyto otázky budou u nás do začátku turistické sezony vyjasněny, debata už na úrovni ministerstev probíhá,“ dodala mluvčí české diplomacie.

Čekání na verdikt Bruselu

Ministerstvo zdravotnictví, které má rozhodnutí ve své pravomoci, připustilo, že se problematikou zabývá, zatím však není na pořadu dne žádný konkrétní termín. „V tuto chvíli se řešil prioritně balíček rozvolňování. Pokud jde o cestování, čekáme na Evropskou komisi, jak rozhodne. Cesty v rámci EU bude řešit takzvaný zelený covidpas, na jeho podobu se stále čeká. EU by se měla vyjádřit v řádu dnů,“ sdělila mluvčí resortu Jana Schillerová. „V tuto chvíli tedy zatím platí to, co doposud,“ dodala.

Podmínky návratu ze zahraničí zpět do Česka nadále určuje cestovatelský semafor. Mapa rozděluje země do pěti kategorií – nízké riziko (zelené), střední riziko (oranžové), vysoké riziko (červené), velmi vysoké riziko (tmavě červené) a extrémní riziko (černé). Zelenou barvu, kam se může cestovat tam i zpět bez omezení, má nyní Island a Vatikán, z mimoevropských států pak Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko.

Drtivé většině Evropy svítí červená, což s sebou nese povinnost PCR testování. Antigenní forma testování se akceptuje jen u zemí se středním rizikem nákazy, což jsou nyní jen Finsko, Irsko, Malta, Portugalsko a Baleárské ostrovy.

Svoji roli hraje také volba dopravy. Pokud totiž jedinec nejede autem, ale například cestuje letadlem, musí si před návratem udělat test už v cizině. Při putování individuální dopravou není nutné podstupovat test před cestou, stačí do pěti dnů od příjezdu. Dokud však nemá výsledek, musí se držet v izolaci.

Na zrušení povinného testování tlačí zejména cestovní kanceláře, které očekávají, že letošní letní sezona bude výrazně úspěšnější než minulá. „Již několik týdnů jednáme s ministerstvem zahraničních věcí o zrušení této povinnosti testování a karantény pro naočkované klienty a pro klienty, kteří jsou v ochranné lhůtě po prodělání covidu, případně mají přítomnost protilátek v krvi. Tedy i ve shodě s přípravou evropských zelených pasů. Pevně věříme, že do letní sezony tato podmínka nebude stanovena. Prozatím tuto podmínky bohužel nedovoluje ministerstvo zdravotnictví,“ uvedl pro Lidovky.cz Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří.

V podobném duchu se vyjádřil i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. „Už dva měsíce tlačíme vládu do toho, aby připravila jednoduchý covidpas, jenž by umožnil lidem, kteří jsou očkovaní, mají protilátky nebo negativní test, normální fungování. A to včetně toho, že by při návratu nemuseli podstoupit test či karanténu,“ řekl, nicméně připustil, že právě při návratu z ciziny bychom měli být opatrnější kvůli riziku importu nových mutací. „Větší pozornost by proto bylo lepší věnovat využití covidpasu pro běžný život uvnitř ČR. Jen je škoda, že příprava té aplikace státu tak strašně trvá – třeba Francie má svou covid aplikaci už hotovou a stáhla si ji už čtvrtina Francouzů,“ doplnil.

Podle vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly ale Česko svoji „domácí“ aplikaci s QR kódem vyvinutou také má. „Rozhodně nechceme čekat na Evropu. Až Brusel vydá úplný standard a řekne se, jak to EU chce, budeme připraveni,“ řekl Dzurilla. Aplikace by se mohla využít i jako vstupenka do restaurací či pro volnočasové aktivity. Její elektronická verze bude podle ministerstva zdravotnictví dostupná do tří týdnů.

Jedna dávka nestačí

Ať covidpas, či lokální aplikace – k rozlousknutí zůstává ještě jeden oříšek. A zcela zásadní. Očkovací certifikát se dnes vydává až po druhé dávce vakcíny. Při dnešním tempu očkování a prodloužení intervalů mezi první a druhou dávkou by mohl třeba takový čtyřicetiletý Čech dostat cestovní propustku až někdy na podzim. Celé covidpasy by pak pro řadu lidí ztratily letos v létě smysl. Podle epidemiologa Petra Smejkala by jedna očkovací dávka neměla představovat překážku v cestování. „Tento údaj bych doporučil zanést do covidpasů,“ potvrdil.

Asociace cestovních kanceláří tomu ale velké šance nedává. „Jednáme o tom, ale to nebude průchodné,“ podotkl Papež.