NOMÁDI: Overland Film Fest je letos v Česku. Slibuje cestovatelské snímky i workshopy

Mají rádi americká auta s pohonem všech čtyř kol. Nejprve cestovali s Fordem Bronco, teď „sedlají“ bývalou sanitku, kterou upravili pro rodinné cestování. Zuzana Remišová se svým mužem připravili i druhý ročník nomádského filmového festivalu.

Před pár dny jste se vrátili z cesty do Gruzie a Arménie s dodávkou, ve které jste cestovali i s vašimi dětmi. Budete ji před festivalem uklízet, nebo ji necháte v „nálezovém expedičním“ stavu?

Nejraději začínáme každou cestu v čistém navoněném autě, kde má každá věc své místo. To je však po téměř 2 měsících a 10 tisících kilometrech se dvěma dětmi na palubě dávno zapomenutý stav. Proto náš přechodný domov na kolech po příjezdu vždy poctivě uklidíme a vyčistíme. Pár interiérových vypínačů dokonce nepřežilo gymnastické pokusy naší dcery, takže ty je třeba opravit, aby další cesta začínala opět s čistým štítem.

A kromě toho mám pocit, že Remčo se po takové cestě, kdy jsme všichni čtyři nonstop spolu, velmi rád na pár hodin zavře do garáže, kde je ticho, nikdo nemluví a nikdo od něj nic nechce.

Remišovi na Overland Film Festu

Overland Film Fest má už druhý ročník. Čím se liší od prvního ročníku?

Overland film fest je soutěž amatérů o nejlepší road movie roku. Tento koncept jsme si vymysleli v dobách covidových. Snažili jsme se vytvořit něco nového, co v našem regionu zatím chybělo a zároveň se odlišit od jarního festivalu Overland. Cestování jako hlavní idea festivalu zůstalo, ale podzimní festival je to o filmech a natáčení na cestách. Naším cílem je motivovat lidi, aby svá videa z cest zpracovali, dali jim myšlenku, formát a vytvořili vlastní, jedinečné, byť amatérské dílo.

Chceme, aby si účastníci z každého ročníku odnesli i něco užitečného, nové znalosti či dovednosti. Proto jsou součástí programu vždy i workshopy, které zastřešují profesionálové.

Hlavním bodem programu je určitě sobotní GALA večer, který se nese v duchu udělování originálních sošek OFFO na červeném koberci, v oblecích a večerních róbách. To vše outdoor, pod hvězdami, vždy na jiném místě. Ano, jde o putovní festival a toto bychom chtěli zachovat. Jeden rok bude u nás na Slovensku a další rok v Čechách.

Oproti loňskému roku přibylo věkové rozdělení kategorií, ve kterých je možné přihlásit film do soutěže o cenu OFFO. Hodně z nás cestuje s dětmi a častokrát je právě pohled mladého cestovatele nevšední a zcela odlišný než ten náš. Názor teenagera na cestování autem, konkrétní místo či zemi může obohatit i nás dospělé. A alespoň ty puberťáky trošku zaměstnáme.

Overland Film Fest Festival amatérských cestovatelských filmů se uskuteční od pátku 7. do neděle 9. října v Táboře Poľana v obci Javorník nad Veličkou (souřadnice: 48.8160361N, 17.5202714E). Stránky festivalu najdete ZDE. Vstupenky je možné koupit ZDE

Vaše záběry přejezdu Vitimského mostu z dronu, kdy váš Ford Bronco poskakuje na pražcích vysoko nad vodou, jsou mojí noční můrou. Chystáte na festival něco pro zájemce o létání a snímání z dronů?

Pro milovníky záběrů z výšky máme dobré zprávy! Součástí programu bude workshop o natáčení pomocí dronu pod vedením profesionála. Vysvětlí základy ovládání, rizika počasí či prostředí a podělí se s námi o tipy a triky jak zachytit konkrétní lokalitu filmařským okem. Účastníci festivalu budou mít při příznivém počasí dokonce jedinečnou možnost si pod jeho vedením s dronem zalétat. Myslíme, že je to skvělá možnost hlavně pro ty, kteří se rozhodují, zda si drona na cesty pořídit.

Můžu na festival přivést i malého nomáda? Chystáte program pro děti?

Musíte! Komunitu cestovatelů na kolech se snažíme budovat již 7 let. Za tu dobu přišlo na svět mnoho nových autonomádů. Hlavně v dnešní době, kdy děti příliš mnoho času sedí doma, je skvělé ukázat jim i jiný způsob trávení volných chvil.

Nebude chybět dětské divadélko a workshop pro děti, kde si něco vlastnoručně vyrobí. Malí návštěvníci se mohou těšit i na BABY zónu neboli stan s kobercem a hračkami. Toto místo je oblíbené zejména u maminek nejmenších dětí, protože zde mohou nechat děti spokojeně se plazit a jejich záda si na chvíli odpočinou.

Když se řekne termín „overland“, většina lidí si představí cestování s vozem s pohonem 4x4, nebo terénním endurem. Jsou vítány i vozy s konvenčním pohonem jedné nápravy?

Myslíme si, že pod termínem Overland se krývá hlavně svoboda! To jakým způsobem se někam dostanete nebo jakým prostředkem, je vlastně jedno. Je to dost individuální záležitost. Někdo pocit svobody zažije na místě, ke kterému se musel probojovat přes obtížný terén na redukci s pomocí navijáku, s podhuštěnými pneumatikami na 0,5 atmosféry. Někdo miluje krásnou balkánskou šotolinku, kde potká místní a dostane domácí sýr či sladké rajče. Jiný zase raději poznává místa se zázemím v autokempu a dělá si kratší výlety do okolí. Je jedno, na čem jezdíte, důležité je, aby vám tento způsob cestování přinášel radost a smysl.

K nejzábavnějším částem jarního Overlandu patří prohlídky cestovatelských vozů. Bodou možné i na Overland Film Festu?

Stejně jako na jarním Overlandu, i tady je kemp plný zajímavých dopravních prostředků. A návštěvníci vědí, že dveře do domácnosti na kolech jsou otevřeny každé návštěvě. I zde vznikají nová přátelství, nové cestovatelské páry a lze zde načerpat spoustu inspirace na přestavbu či úpravu vašeho budoucího expedičního speciálu. Možná zde potkáte svůj vysněný vůz a příští rok budete soutěžit se svým vlastním roadmovie.

Na který bod programu se vy osobně nejvíce těšíte?

Nejvíc se těšíme právě na sobotní gala večer. Má jedinečnou atmosféru. Není to jen kvůli červenému koberci a návštěvníkům v oblecích a róbách. Je to hlavně kvůli filmům, které nejsou profesionální, nejsou natáčeny na techniku za milion, jejich vznik se obešel bez štábu ani zeleného plátna, ale přesto je sledujete s otevřenými ústy a přenese se na vás ten pocit svobody, dobrodružství a občas i strachu z neznámého, který protagonisté zažívali na vlastní kůži. Všechny snímky, které se probojovaly do sobotních nominací, stojí za to a všechny jsou něčím výjimečné.

Všem, kdo se zapojili, děkujeme a nominovaným snímkům držíme palce. Všechny stojí za to!!

Příjezd účastníků na první ročník Overland Film Festu

Jaká je dramaturgie pátečního festivalového večera?

Pátek otevíráme koncertem skvělého českého písničkáře Reného Součka. Páteční program, na rozdíl od soboty, je věnovaný právě profesionální tvorbě. O tom, jak správně natáčet vůz a na jaké detaily se zaměřit, nám přijde popovídat Peter z velmi oblíbeného projektu Volant.TV. Pátek uzavře Tomáš Vejmola se svým skvělým filmem Z Hranic kolem hranic. Po filmu se s námi podělí o zákulisní pikošky, ale také o útrapy, které je třeba při natáčení a následně propagování filmu překonat.

Chystáte nějaké překvapení?

Bez překvapení na závěr by to přece nešlo. Samozřejmě ho neprozradím, to by už potom nebylo překvapení. Ale dám ti malou nápovědu. Potěší zejména chuťové pohárky.