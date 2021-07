Po stopách královské rodiny na Maltě: Rekonstrukce promění vilu Guardamangia v muzeum

Ostrov Malta ve Středozemním moři se řadí k nejmenším státům světa. O to zajímavější je tak skutečnost, kolik rozdílných kultur se vrylo do historie ostrova (či správně ostrovů, jak by připomněli obyvatelé Goza a Comina): Arabové, Španělé, Francouzi a v neposlední řadě Britové. Malta je dodnes hrdou součástí Commonwealthu a blízký vztah má k této zemi sama královna Alžběta II.

Právě muzeum maltsko-britských vztahů a historie má vzniknout ve vile, ve které v 50. letech královský pár pobýval. Díky povolení Památkového úřadu Heritage Malta se čtenáři mohou vydat na prohlídku vily již nyní v našem příspěvku.



Velká Británie označila Maltu za svou korunní kolonii v roce 1813, kdy ji převzala od Francouzů. Nezávislost získaly ostrovy v roce 1964 a turistům dnes na první pohled připomenou staré časy červené telefonní budky, poštovní schránky ve stejném odstínu a jízda vlevo. V hlavním městě Vallettě je možné si projít tzv. Commonwealth Walkway, Commonwealth stezku, kterou slavnostně otevřela Alžběta II. v roce 2015 během setkání zástupců Commonwealthu. Při vstupu do města si hned zkraje, ještě před tím, než projdete bránou, všimněte po pravé straně bronzové mapy. Zobrazuje celkem 20 míst, které jsou součástí procházky a zvídavé turisty provedou po hlavních pamětihodnostech Valletty: Pevnosti St. Elmo, katedrály sv. Jana, spodní i horní zahrady (Barrakka Gardens), hlavní náměstí s Palácem velmistrů i novodobou budovu Parlamentu.

Alžbětu spolu se zesnulým manželem Filipem pojí k Maltě řada vzpomínek. Filip působil v letech 1949-1951 u britského námořnictva právě na Maltě a královna tu s ním strávila několik měsíců. Jak oba otevřeně uvedli, tento čas pro ně představoval jedno z nejšťastnějších období jejich společného života. Alžběta v té době byla stále princeznou, a tak zde měli příležitost vést normální život nezatížený královskými povinnostmi. „Ačkoli jeden z nejmenších ve velikosti, Malta zaujímá ctěné místo mezi zeměmi, které jsme navštívili,“ řekla v roce 1954 královna Alžběta II. a princ Filip vybral Maltu za symbolické místo oslav jejich 60. výročí svatby.

Během Filipova působení u námořnictva žili ve Villa Guardamangia, která se nachází nedaleko Vallety. Vila z 18. století patřila po dlouhá léta rodině Schembri, od které si ji pronajal Lord Mountbatten a poskytl ji jako zázemí královskému páru. Budova o 18 pokojích skýtala cenné soukromí a pohodlnou základnu pro dlouhodobý pobyt, o více než půl století později je však na vilu smutný pohled.

Královna Alžběta II. s princem Philipem na Maltě

Rodina Schembri nevěnovala domu příliš mnoho péče a teprve minulý rok stavbu získala maltská vláda s cílem vybudovat zde muzeum. Rekonstrukce dle slov koordinátora projektu Kennetha Gambina potrvá minimálně pět let a při návštěvě vily, kterou mi velkoryse památkový úřad Heritage Malta umožnil, je na první pohled patrné, proč. Propadlé stropy, podepřené stěny, těžké najít kousek, který opravu nepotřebuje. Z mostu, na kterém vznikla známá fotografie královského párů, zbylo torzo v podobě pár nosných sloupů. „Odhadované náklady se pohybují v rozmezí 5 až 10 milionů Euro,“ uvádí Kenneth Gambit a vzápětí dodá, že on vidí realističtěji spíše horní hranici rozpočtu. „Je to obrovská investice, ale věřím, že má cenu. Budova má obrovský potenciál.“



Prohlídka začíná v místech, kde tým Heritage Malta s externími odborníky plánuje recepci a zázemí muzea. Na pravé straně je schodiště do prvního patra, vlevo několik pokojů, které byly ještě v roce 2019 obývané, byť budova už tehdy byla ve velmi špatném stavu. „Při poslední návštěvě ostrovů královna poprosila, zda by vilu mohla vidět, ale rodina Schembri její žádosti nevyhověla. Stav objektu nebyl úplně reprezentativní a rodina si toho byla dobře vědoma.“ Symetricky naproti vstupu se nachází dveře do zahrady obehnané dokola zdí.

„Snažíme se najít a kontaktovat ty, kteří ve vile kdysi žili či pracovali a mohli nám tak poskytnout cenné informace o tom, jak vila v 50. letech vypadala, stejně jako zahrada. Bohužel těchto osob už mnoho není. Naštěstí máme ale poměrně přesnou dokumentaci a plány vily, včetně toho, k čemu jednotlivé pokoje sloužily.“

Zajímá mě, kolik z původního vybavení ve vile zůstalo. Kenneth Gambin se usměje a zavede mě do menší místnosti vedle schodiště. „Tohle,“ ukáže na stará plechová kamna a velký bojler v rohu vybydlené místnosti. „Ještě Vám ukážu pračku, ale to je vesměs všechno. Snažíme se najít to, co bylo prodáno v aukcích. V několika případech už jsme byli úspěšní.“ Při vstupu do každé z větších místností nejprve pan Gambin zamíří k oknům a otevře okenice. Tmavé pokoje zaplaví sluneční světlo, ale spolu s krby či lustry je to jediné, co mohou místnosti dnes nabídnout. Tu a tam je na stěně vidět pozůstatek původní malby či dekorace, zapomenutá skříň, jinak však pokoje zejí podivnou prázdnotou.

Stoupáme do prvního patra, které bylo rozděleno na levé – Filipovo – křídlo a pravé, patřící královně. V obou částech se nacházela vlastní koupelna, ložnice a pracovna. „Povšimněte si, že tehdy ještě princezna Alžběta měla mnohem menší koupelnu, než princ Filip,“ usmívá se můj průvodce. Podlaha ve většině místností a kachlíky na ní jsou ve vile to nejzachovalejší. Jako většina domů na Maltě, i Villa Guardamangia měla střešní terasu s výhledem na Vallettu. Tady musíme být o něco opatrnější a našlapovat pouze při okraji terasy, střed střechy není prý úplně stabilní.



Jak Kenneth Gambin připomíná, v 50. letech byl výhled o něco lepší, vilu nyní obklopuje řada nových budov včetně kostela, který tu tehdy také nestál. Součástí vily je obdelníková zahrada a protiletecký kryt, svého času standardní součást větších domů na Maltě. Zahradu protínal úzký most, který vedl z prvního patra vily na druhý konec zahrady. Jak již zaznělo, dnes tu stojí pár sloupů a osamělé schody vedoucí do prázdna. Kenneth Gambin poznamenává, že se podařilo uchovat celé zábradlí, které bude postupně renovováno, a most se tak tak dočká svého obnovení. Právě na něm bylo v 50. letech pořízeno několik známých fotografií budoucí královny a Filipa. Neutěšený pohled na stav vily není příjemný ani panu Gambinovi. „Ale na práci se těším, má to smysl a bude skvělé vidět za pár let výsledek.“