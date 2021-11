Psi nadšeně štěkají a táhnou, vítr hučí kolem uší. Vyrazte za zážitky do Rakouska

AVERTORIAL

Příběh Antona Kuttnera, kterému nikdo neřekne jinak než Husky Toni, a jeho psí smečky se začal psát, už když bylo Antonovi sedm let. Tehdy onemocněl leukémií a v nemocnici musel strávit téměř rok života. Ke krácení dlouhé chvíle mu maminka přinesla knížku o psech. Byla v ní přehledně sepsaná všechna plemena včetně tažných psů. Toni měl už tehdy jasno a řekl si, že jednou takové psy bude mít...



Sen si v dospělosti splnil a usadil se v nejzápadnější spolkové zemi Rakouska – Vorarlbersku. Jeho psí smečku dnes tvoří 18 huskyů, kterým bezmezně důvěřuje. Stejně tak důvěřují psi jemu. „Důvěra je ve vztahu mushera neboli psovoda a psím spřežením nepostradatelná. Rozumíme si i beze slov, komunikujeme spolu pohledy. Když se podívám huskymu do očí, je to, jako bych se díval do zrcadla a viděl sám sebe,“ říká k vzájemnému poutu se svými psy Toni.

Místo stvořené pro výlety

Se svou rodinou, jejíž jsou psi součástí, žije Toni na jihu Vorarlberska, kde se nachází pohoří Brandnertal. Vrcholky zde dosahují až dvou tisíc metrů nad mořem, a celá oblast je tak ideálním místem pro venkovní aktivity. V zimě jsou to zejména výlety na sněžnicích a jízda se psím spřežením.

Pohoří Brandnertal láká i úchvatnou přírodou. Naleznete zde soutěsku Bürser, zázrak přírody z doby ledové, idylickou horskou vesnici Bürserberg na úpatí náhorní plošiny Tschengla či vesničku Brand, která je často nazývána jedním z nejkrásnějších údolí v Alpách. Další zajímavostí Brandnertalu je kromě Toniho a jeho huskyů tyrkysově modré jezero Lünersee. V létě i v zimě jsou zde schůdné četné turistické stezky, které lákají k výletům.



Vlčím klusem vpřed!

Právě do pohoří Brandnertal mohou lidé za neobvyklým zážitkem – projížďkou se psím spřežením – vyrazit. Toni totiž nejezdí jen sám nebo se svou rodinou. Na výlety bere i turisty, kteří do oblasti zavítají. A že je to velký zážitek!

To, co teď dělám, je pro mě posláním, říká Husky Toni.

„Před jízdou jsou psi vždy velmi natěšení. Štěkají a poskakují, cítíte jejich očekávání a touhu běžet. Začátek jízdy na saních je zkrátka vždy velmi energický a hlučný, už to je zážitek,“ popisuje Toni „Po krátké chvíli psi přestanou štěkat a přejdou do takzvaného vlčího klusu, rychlého souvislého běžeckého kroku, při kterém se saně rozjedou na 12 až 15 kilometrů v hodině. Máte pocit, že jste někde daleko na severu. Sněhová pokrývka všude kolem se nádherně třpytí ve slunečním světle a vítr člověku jen hvízdá kolem uší,“ zasní se Toni.

Na vlastní kůži, mazlení nutné

V Brandnertalu je možné si vyzkoušet nejen spolujízdu se psím spřežením čítajícím pět huskyů, ale třeba i výlet na sněžnicích v doprovodu psů. „Při této aktivitě je účastník spojen se psem pomocí bederního pásu a vodítka. Túra vede krásně zasněženou krajinou Brandnertalu a je možná za denního světla i soumraku. Před čím však musím varovat, samozřejmě v dobrém: moji psi milují mazlení, takže na každé zastávce je nutné je takto odměnit,“ směje se Toni.

Slovník mushera Musher je vozka psího spřežení. Své psí spřežení řídí tak, že dává povely vedoucímu psovi a ten je plní. Nejdůležitější povely jsou:

Go nebo Mush: začít běhat Gee: odbočit doprava Haw: odbočit doleva Ahead: běžet rovně Easy: běžet pomaleji Get up: běžet rychleji Whoa, stop: zastavit, stát na místě Steh: stát Postupem času si každý musher vytvoří se svými zvířaty vlastní jazyk. Většinou se však dává přednost anglickým příkazům, protože jsou akusticky lépe rozlišitelné než česká slova. Za příkazy se považují i některé zvuky, například vysoké pískání nebo trylkování.

Pro ty, kteří se nechtějí jen vozit, ale psí spřežení by rádi také sami řídili, je tu škola psího spřežení. Po teoretické části, kdy Toni účastníkům kurzu ukáže a řekne vše, co potřebují vědět, jde „do tuhého“. „Připravena je pro ně zhruba dvoukilometrová trasa kolem tábora, kterou si mohou projet zcela sami,“ vysvětluje Toni.

Oblíbený je i Huskyworkshop, který kombinuje všechny předchozí aktivity. Účastníky nejprve seznámí s veškerými informacemi o plemenech psích spřežení, jejich chovu, výcviku i mnoha dalšími zajímavostmi. Následuje túra na sněžnicích a po ní jízda se spřežením, během níž může každý účastník řídit saně sám.

Co možná o huskyích nevíte

Huskyové, silní polární psi, byli před více než dvěma tisíci lety vyšlechtěni původními obyvateli Sibiře, Grónska, Kanady a Aljašky jako tažní psi. Dnes se pod pojmem husky skrývá asi osm plemen. Patří mezi ně sibiřský husky, samojed a aljašský malamut. Psi husky jsou velmi odolní a za zimu mohou urazit až deset tisíc kilometrů. Na krátké vzdálenosti mohou dosáhnout rychlosti až 40 km/h.

Pohoří Brandnertal se nachází na jihu Vorarlberska a dosahuje výšky až 2 000 metrů nad mořem

Vyznačují se sociálním chováním, jsou velmi inteligentní a mají bezpodmínečnou vůli k běhu. Nejdůležitějším psem ve smečce je „lead dog“. Udává tempo a plní povely lidského „mushera“. Jsou to nejpřizpůsobivější zvířata a nejlépe komunikují s lidmi. Za vedoucím psem následují „swing dogs“, kteří vykonávají povely vůdčího psa a povzbuzují zbytek smečky, aby je následoval. Přímo před saněmi běží „wheel dogs“, svaly týmu. Nejvíc práce mají s rozjezdem saní. Ve velkých smečkách jsou mezi swing dogs a wheel dogs zapřaženi další psi, takzvaní team dogs.